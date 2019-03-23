Черчесов: «Искусственный газон? Другого выбора у нас нет»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал качество искусственного поля на «Астана Арене» накануне матча квалификации Евро-2020 против Казахстана.
Искусственный газон будет ли проблемой? С одной стороны вопрос правильный, с другой - другого выбора у нас нет. Конечно, хочется играть на натуральном газоне. Я вышел на поле, оно достаточно высокого качества. Понятно, что казахи на нем тренируются, и какие-то мини-плюсы у них будут, но это ничего не значит.
Ранее Черчесов прокомментировал предстоящий матч со сборной Казахстана в матче квалификации на Евро-2020.
Класс команды он или есть, или нет.
Класс команды он или есть, или нет.
Побеждать надо!!!
Побеждать надо!!!
Мы сидели и вникали,
Разбирали, собирали,
Замеряли, вычисляли,
Днями, сутками, ночами.
Умножапи и делили,
Выбирали или-или,
Но машина всё ж не едет.
Что за козни? Что за бредни?
Мы по новой за расчеты
Может там у нас просчеты,
Может что-то упустили,
Не нашли, не уследили
Вдруг не то мы вычисляли
Днями, сутками, ночами.
Но машина вновь не едет.
Инженер наш главный бредит.
Снова мы на путь тернистый.
Должен быть расчет ведь истов.
Умножаем, вычисляем,
Алгоритмы составляем.
Только было всё напрасно,
Лишь потом нам стало ясно, -
Дело было не в бобине
.............. сидел в кабине.
Мы сидели и вникали,
Разбирали, собирали,
Замеряли, вычисляли,
Днями, сутками, ночами.
Умножапи и делили,
Выбирали или-или,
Но машина всё ж не едет.
Что за козни? Что за бредни?
Мы по новой за расчеты
Может там у нас просчеты,
Может что-то упустили,
Не нашли, не уследили
Вдруг не то мы вычисляли
Днями, сутками, ночами.
Но машина вновь не едет.
Инженер наш главный бредит.
Снова мы на путь тернистый.
Должен быть расчет ведь истов.
Умножаем, вычисляем,
Алгоритмы составляем.
Только было всё напрасно,
Лишь потом нам стало ясно, -
Дело было не в бобине
.............. сидел в кабине.