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Черчесов: «Искусственный газон? Другого выбора у нас нет»

вчера, 14:46
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал качество искусственного поля на «Астана Арене» накануне матча квалификации Евро-2020 против Казахстана.

Искусственный газон будет ли проблемой? С одной стороны вопрос правильный, с другой - другого выбора у нас нет. Конечно, хочется играть на натуральном газоне. Я вышел на поле, оно достаточно высокого качества. Понятно, что казахи на нем тренируются, и какие-то мини-плюсы у них будут, но это ничего не значит. 

Ранее Черчесов прокомментировал предстоящий матч со сборной Казахстана в матче квалификации на Евро-2020.

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Все комментарии
Т34
Т34
   62 / 979
вчера в 20:04
У Казахстана надо выигрывать на любом поле, тут уж никакие отмазки не пройдут. У них нет ЗМСов)))
FROBI
FROBI
   45 / 979
вчера в 20:03
50-е место в рейтинге "завоевали" не на искусственных газонах...
Класс команды он или есть, или нет.
ЮЗИК
ЮЗИК
   199 / 979
вчера в 18:22
Зато будет повод обвинить газон за неудачный результат
Bjuik
Bjuik
   63 / 979
вчера в 18:06
На любом отстой.
ABir
ABir
   287 / 979
вчера в 18:00
На натуральном газоне в Бельгии уже сыграли, теперь надо показать результат и характер на искусственном в Нурсултане
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   117 / 979
вчера в 15:48
Какая разница, искусственное поле или натуральное???
Побеждать надо!!!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 979
вчера в 15:21
Стас, нельзя терять очки в этом матче!
cska plus
cska plus
   5 / 979
вчера в 15:20
Никаких плюсов у казахов нет, нечего выдумывать надо побеждать.
wingback
wingback
   299 / 979
вчера в 15:11
Усатый пёс? Видимо,другого выбора у нас нет.
За адекватность
За адекватность
   53 / 979
вчера в 15:02
Вспомнился стишок:
Мы сидели и вникали,
Разбирали, собирали,
Замеряли, вычисляли,
Днями, сутками, ночами.
Умножапи и делили,
Выбирали или-или,
Но машина всё ж не едет.
Что за козни? Что за бредни?
Мы по новой за расчеты
Может там у нас просчеты,
Может что-то упустили,
Не нашли, не уследили
Вдруг не то мы вычисляли
Днями, сутками, ночами.
Но машина вновь не едет.
Инженер наш главный бредит.
Снова мы на путь тернистый.
Должен быть расчет ведь истов.
Умножаем, вычисляем,
Алгоритмы составляем.
Только было всё напрасно,
Лишь потом нам стало ясно, -
Дело было не в бобине
.............. сидел в кабине.
mondial18
mondial18
   348 / 979
вчера в 14:58
Зато будет отмазка
grisser
grisser
   67 / 979
вчера в 14:51
В данном случае газон не главное.
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