Черчесов: «Искусственный газон? Другого выбора у нас нет»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал качество искусственного поля на «Астана Арене» накануне матча квалификации Евро-2020 против Казахстана.

Искусственный газон будет ли проблемой? С одной стороны вопрос правильный, с другой - другого выбора у нас нет. Конечно, хочется играть на натуральном газоне. Я вышел на поле, оно достаточно высокого качества. Понятно, что казахи на нем тренируются, и какие-то мини-плюсы у них будут, но это ничего не значит.