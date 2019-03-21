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Фернандо вернулся в расположение «Спартака»

вчера, 15:43

Полузащитник «Спартака» Фернандо вернулся в Москву.

Сообщается, что бразилец работает преимущественно с физиотерапевтами. Хавбек должен восстановиться к матчу против «Ахмата» в рамках 21-го тура РПЛ.

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Все комментарии
Заполярный
Заполярный
   112 / 1015
сегодня в 00:49
ПОЩАДИТЕ КОНЕФЕЕВА, У НЕГО ТОЛЬКО ОТ СЛОВА ФЕРНАНДО УЖЕ ПАНИКА И НЕРВНЫЙ ТИК
Заполярный
Заполярный ответил Footbolista
   112 / 1015
сегодня в 00:46
Это гол...
НУ ТО ЧТО МЕЖДУ НОГ ЭТО ГОЛ, ТО ЭТО ВСЕ ЗНАЮТ. ДАЖЕ КОНИ
Footbolista
Footbolista ответил Заполярный
   6 / 1015
сегодня в 00:45
Это гол...
Заполярный
Заполярный ответил Footbolista
   112 / 1015
сегодня в 00:44
Во все сразу...как обычно)...
А ЕСЛИ МЕЖДУ НОГ
Footbolista
Footbolista ответил Заполярный
   6 / 1015
сегодня в 00:43
Во все сразу...как обычно)...
Заполярный
Заполярный ответил Footbolista
   112 / 1015
сегодня в 00:42
Дырофей пусть тренируется по девяткам прыгать как обезьяна)...
ТУТ ЕЩЕ ВОПРОС В КАКУЮ ДЕВЯТКУ ПРЫГАТЬ
tolctoy
tolctoy
   222 / 1015
вчера в 21:09
    Гавроша
    Гавроша
       31 / 1015
    вчера в 21:06
    Еще один пупсик увильнул от сборной.
    МКС
    МКС ответил Jeck Denielse
       77 / 1015
    вчера в 20:59
    В ПСЖ на удивление Федуна почему то отказались отдать Кавани и Мбаппе за Фернандо...))) Там наверно не читают "Спорт Экспресс"...))))
    Ну знаешь

    Кавани не Кавани

    А когда в нападении кукишь с маслом

    И Фернандо - Роналду
    ermak6848
    ermak6848
       223 / 1015
    вчера в 20:29
    ну всё - трепещите " враги " фк " Спартак " ....hi-hi-hi...
    ekliziast
    ekliziast ответил cska plus
       430 / 1015
    вчера в 20:18
    Ещё один негр добавился.
    В конюшне одни арийцы играют из третьего рейха.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил CSKA Rek
       22 / 1015
    вчера в 20:08
    я думал он в ПСЖ давно, а он там оказался на ... не нужен, опять начинаются КБ будни
    В ПСЖ на удивление Федуна почему то отказались отдать Кавани и Мбаппе за Фернандо...)))
    Там наверно не читают "Спорт Экспресс"...))))
    grisser
    grisser
       62 / 1015
    вчера в 19:03
    Стыдно, что в спартаке засилье таких бездарных игроков.
    Comench
    Comench ответил Санчо Панса
       81 / 1015
    вчера в 19:01
    Как то все равно, если честно! Успехов и победы Ахмату в матче против пупсиков)
    Этого желает вся страна.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
       118 / 1015
    вчера в 19:01
    Хоть это радует !
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       103 / 1015
    вчера в 18:53
    Как то все равно, если честно! Успехов и победы Ахмату в матче против пупсиков)
    SHMEL
    SHMEL ответил VV V
       58 / 1015
    вчера в 18:18
    Надо на свиную диету посадить этого толстого чёрного мужчину....
    С бананов на жёлуди не просто перейти,ломка может наступить...
    SHMEL
    SHMEL
       58 / 1015
    вчера в 18:17
    А ведь была возможность сбежать,но видно семью в заложники взяли...
    112910415
    112910415
       97 / 1015
    вчера в 18:12
    заждались уже!
    handreb
    handreb ответил VV V
       35 / 1015
    вчера в 17:56
    Надо на свиную диету посадить этого толстого чёрного мужчину....
    Он и так на ней сидит, просто она элитная.
    VV V
    VV V
       317 / 1015
    вчера в 17:28
    Надо на свиную диету посадить этого толстого чёрного мужчину....
    Пусик тарасовский
    Пусик тарасовский ответил Литейный 4
       164 / 1015
    вчера в 17:23
    Старого пожилого негра хватит максимум на 15 минут походить по полю. Гыгыгы
    Молодые зулуссы умудряются убежать от фердуна.
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 1015
    вчера в 17:19
    Старого пожилого негра хватит максимум на 15 минут походить по полю. Гыгыгы
    CSKA Rek
    CSKA Rek
       399 / 1015
    вчера в 17:12
    я думал он в ПСЖ давно, а он там оказался на ... не нужен, опять начинаются КБ будни
    Balanenok
    Balanenok
       79 / 1015
    вчера в 16:59
    Ценный игрок, симулянт и проныра.
    Bjuik
    Bjuik
       56 / 1015
    вчера в 16:58
    Соскучилась тарасня по зулуссу.
    Бутсы
    Бутсы ответил kingoffam
       153 / 1015
    вчера в 16:53
    Поясни,возвращения какого гея ты ждешь?И не отвечай за всех.
    Молло, конечно. Или передаса, кто их, лазурных разберёт.
    Denkuz
    Denkuz
       30 / 1015
    вчера в 16:50
    В тарасовке праздник и натоплена банька, сонька с пэдрой споют песенку спартак-чемпион.
    Footbolista
    Footbolista ответил ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
       6 / 1015
    вчера в 16:48
    Должен восстановиться к матчу с Ахматом...с конями то уж точно тогда сыграет...

    Jum13
    Jum13 ответил ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
       13 / 1015
    вчера в 16:47
    И часто ты так с Семьлиховым балуешься?
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