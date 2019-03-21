Фернандо вернулся в расположение «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Фернандо вернулся в Москву.
Сообщается, что бразилец работает преимущественно с физиотерапевтами. Хавбек должен восстановиться к матчу против «Ахмата» в рамках 21-го тура РПЛ.
Полузащитник «Спартака» Фернандо вернулся в Москву.
Сообщается, что бразилец работает преимущественно с физиотерапевтами. Хавбек должен восстановиться к матчу против «Ахмата» в рамках 21-го тура РПЛ.
Кавани не Кавани
А когда в нападении кукишь с маслом
И Фернандо - Роналду
Кавани не Кавани
А когда в нападении кукишь с маслом
И Фернандо - Роналду
Там наверно не читают "Спорт Экспресс"...))))
Там наверно не читают "Спорт Экспресс"...))))
https://youtu.be/M0qbcE4LBAE