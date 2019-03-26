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Чалов стал клиентом лондонского агентства

вчера, 20:20

Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов стал клиентом лондонского агентства Base Soccer Agency.

«Мы рады приветствовать Федора Чалова в нашем агентстве и с нетерпением ждём начала работы с одним из самых интересных талантов в футболе», — гласит заявление агентства.

Стоит отметить, что клиентами Base Soccer Agency являются известные игроки Кайл Уокер, Эшли Янг, Аарон Леннон и другие.

Текущий контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до лета 2022 года.

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Все комментарии
viv
viv
   169 / 850
сегодня в 09:55
После двойной победы над Реалом в ЛЧ каждое агентство сочтет за честь заключить договор с Федором....
Шуnя771
Шуnя771 ответил Багров-брат
   93 / 850
сегодня в 09:42
Таки и не будет. В мусульманской, преимущественно, Европе свиньи теперь не в почёте...)))
Ответ "Питерману"... А он болеет за.....)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   161 / 850
сегодня в 05:07
фотка все равно стремная)
Багров-брат
Багров-брат ответил Шуnя771
   72 / 850
сегодня в 04:54
Так у вас их вроде бы не было?)))
Таки и не будет. В мусульманской, преимущественно, Европе свиньи теперь не в почёте...)))
Багров-брат
Багров-брат ответил valt134
   72 / 850
сегодня в 04:53
Агенство Английское, а рожи-то цыганские... Федя, беги из этого Табора!
Вас же в Европу тянет, а там теперь везде так...))) Или уже не тянет?...))) В европейское сообщество...)))
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka
   502 / 850
сегодня в 01:07
Будулай коня не пропустит...
RamonCSKA
RamonCSKA
   133 / 850
сегодня в 00:35
хейтеры сбежались)))
Ruslik1982
Ruslik1982
   59 / 850
сегодня в 00:28
покажи мне твоих агентов и я скажу конь ты или нет
Ruslik1982
Ruslik1982
   59 / 850
сегодня в 00:27
на вокзале встретил? )
Ruslik1982
Ruslik1982
   59 / 850
сегодня в 00:25
стремные какие-то агенты ) жди слухов что Чаловым интересуется Барселона, а ПСЖ уже собирает 100 млн.
tolctoy
tolctoy ответил DawnOfDestiny
   238 / 850
сегодня в 00:14
интересно, тебя люди слушают или где? можно убиться)
меня люди слушают и где, можешь убиться..
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил Ваня лучший
   161 / 850
вчера в 23:46
А ты не знал, что на чушь надо отвечать чушью.? Когда будешь писать по делу, будешь получать и ответы по делу.
вам Дзага не нравиться? или общий Зенит? Вани уже не будет, как и Кержа, который Вам клепал.странно
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил tolctoy
   161 / 850
вчера в 23:38
А куда пропала новость про харассмент в женской команде цска.Если кто не знает,два тренера цска приставали к футболисткам.ПОЗОР КОНЮШНЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Только в этом клубе смогли вырастить таких тренеров.ПОЗОРИЩЕ.А соккер эту новость трусливо куда то удалил.
интересно, тебя люди слушают или где? можно убиться)
Ваня лучший
Ваня лучший ответил EAGuar As
   45 / 850
вчера в 23:37
Назови хоть одного игрока Арсенала Т кем интересуются в Китае . Буду рад информации . Только со ссылкой .
А ты не знал, что на чушь надо отвечать чушью.? Когда будешь писать по делу, будешь получать и ответы по делу.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   161 / 850
вчера в 23:34
25% процентов стал на Степана Сковоцвыа
Hypnoz
Hypnoz
   203 / 850
вчера в 23:29
Кто это ? Мама ?
valt134
valt134
   132 / 850
вчера в 23:16
Агенство Английское, а рожи-то цыганские... Федя, беги из этого Табора!
4RT
4RT
   146 / 850
вчера в 23:12
У нас такие "агенты" помидорами торгуют,а там - футболистами
kotmyshka
kotmyshka
   102 / 850
вчера в 22:51
удачи, конечно
Шуnя771
Шуnя771 ответил Питермен
   93 / 850
вчера в 22:51
Клиентом стал Чалов, а стыдно то за пупсиков!
Так у вас их вроде бы не было?)))
Питермен
Питермен
   13 / 850
вчера в 22:48
Клиентом стал Чалов, а стыдно то за пупсиков!
VIPded
VIPded
   383 / 850
вчера в 22:42
Удачи Федору! ...ну и Гинеру, конечно...)))
mondial18
mondial18
   114 / 850
вчера в 22:28
пошел на повышение
Шуnя771
Шуnя771
   93 / 850
вчера в 22:18
В разные стороны?))
Mi6
Mi6
вчера в 22:18
Пора Европы покорять
Хороший Малый
Хороший Малый
   410 / 850
вчера в 22:12
Цыгани руководители агентства.
Шуnя771
Шуnя771
   93 / 850
вчера в 22:10
Хе-хе!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   38 / 850
вчера в 22:09
А чего это болельщиков СпаМа так заинтересовало это сообщение? Ну лондонское агентство
проявило интерес к Фёдору, лучший бомбардир РПЛ, молодой,вполне нормальный интерес, а причём тут мнения поросят, их мнения до лампочки англосаксам.
Фёдору пожелание отработать по максимому свой контракт, а там сам решай свою судьбу.
tolctoy
tolctoy ответил Scuderia Ferrari
   238 / 850
вчера в 21:55
Больше московский комсомолец читай
Российский футбольный союз после публикаций в СМИ проведет собственное расследование вероятных домогательств к футболисткам тренера ЖФК СКА УОР, входящего в структуру ЦСКА.
Читаю.
EAGuar As
EAGuar As ответил Ваня лучший
   35 / 850
вчера в 21:55
Назови хоть одного игрока Арсенала Т кем интересуются в Китае . Буду рад информации . Только со ссылкой .
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