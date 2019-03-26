Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов стал клиентом лондонского агентства Base Soccer Agency.
«Мы рады приветствовать Федора Чалова в нашем агентстве и с нетерпением ждём начала работы с одним из самых интересных талантов в футболе», — гласит заявление агентства.
Стоит отметить, что клиентами Base Soccer Agency являются известные игроки Кайл Уокер, Эшли Янг, Аарон Леннон и другие.
Текущий контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до лета 2022 года.
проявило интерес к Фёдору, лучший бомбардир РПЛ, молодой,вполне нормальный интерес, а причём тут мнения поросят, их мнения до лампочки англосаксам.
Фёдору пожелание отработать по максимому свой контракт, а там сам решай свою судьбу.
проявило интерес к Фёдору, лучший бомбардир РПЛ, молодой,вполне нормальный интерес, а причём тут мнения поросят, их мнения до лампочки англосаксам.
Фёдору пожелание отработать по максимому свой контракт, а там сам решай свою судьбу.
Читаю.
Читаю.