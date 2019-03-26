вчера, 20:20

Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов стал клиентом лондонского агентства Base Soccer Agency.

«Мы рады приветствовать Федора Чалова в нашем агентстве и с нетерпением ждём начала работы с одним из самых интересных талантов в футболе», — гласит заявление агентства.

Стоит отметить, что клиентами Base Soccer Agency являются известные игроки Кайл Уокер, Эшли Янг, Аарон Леннон и другие.