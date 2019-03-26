Эвра грозит год тюрьмы за гомофобные оскорбления

вчера, 20:47

Организация Rouge Direct, которая занимается защитой прав представителей ЛГБТ -сообществ, выдвинула обвинения против французского игрока Патриса Эвра, обозвавшего игроков ПСЖ «гомосексуалами» после поражения парижан от МЮ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ситуацию прокомментировал представитель Rouge Direct Жюльен Понтес.

Мы не собираемся пропускать мимо ушей оскорбления Эвра. Множество молодежи берет с него пример. Лица, оскорбляющие людей из-за их сексуальной ориентации, должны быть наказаны. Если мистер Эвра не понимает всю серьезность своих слов, мы хотим, чтобы ему напомнил об этом судья.