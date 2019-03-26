Эвра грозит год тюрьмы за гомофобные оскорбления

Организация Rouge Direct, которая занимается защитой прав представителей ЛГБТ-сообществ, выдвинула обвинения против французского игрока Патриса Эвра, обозвавшего игроков ПСЖ «гомосексуалами» после поражения парижан от МЮ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Ситуацию прокомментировал представитель Rouge Direct Жюльен Понтес.
Мы не собираемся пропускать мимо ушей оскорбления Эвра. Множество молодежи берет с него пример. Лица, оскорбляющие людей из-за их сексуальной ориентации, должны быть наказаны. Если мистер Эвра не понимает всю серьезность своих слов, мы хотим, чтобы ему напомнил об этом судья.
Эвра грозит год тюрьмы и штраф в размере 40 тысяч евро, если он будет признан виновным в совершении гомофобных преступлений.
Можешь это материализировать?
Можешь это материализировать?