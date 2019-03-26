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Эвра грозит год тюрьмы за гомофобные оскорбления

вчера, 20:47
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Организация Rouge Direct, которая занимается защитой прав представителей ЛГБТ-сообществ, выдвинула обвинения против французского игрока Патриса Эвра, обозвавшего игроков ПСЖ «гомосексуалами» после поражения парижан от МЮ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ситуацию прокомментировал представитель Rouge Direct Жюльен Понтес.

Мы не собираемся пропускать мимо ушей оскорбления Эвра. Множество молодежи берет с него пример. Лица, оскорбляющие людей из-за их сексуальной ориентации, должны быть наказаны. Если мистер Эвра не понимает всю серьезность своих слов, мы хотим, чтобы ему напомнил об этом судья.

Эвра грозит год тюрьмы и штраф в размере 40 тысяч евро, если он будет признан виновным в совершении гомофобных преступлений.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
   138 / 850
сегодня в 09:46
То есть если гомосексуала назвать «гомосексуалом» это оскорбление?
311
311
   43 / 850
сегодня в 02:31
Могут ли геи быть расистами? Или негры гомофобами? Я думал они в одной лодке!)
Soccer2016
Soccer2016
   794 / 850
вчера в 23:45
Этот мир сошел с ума! Негров и заднеприводных на отдельный материк и пусть там разбираются.
a3r3v3
a3r3v3 ответил wingback
   234 / 850
вчера в 23:20
В норме только в обособленных анклавах вроде тарасовки.Ну и у отдельных футбольных пар. В горах популярнее овцы.
У питырцев нормал
a3r3v3
a3r3v3
   234 / 850
вчера в 23:18
Они ошиблись,он назвал их просто пи....ми
Mekrash
Mekrash
   745 / 850
вчера в 22:17
Если, например, жигу хоть пятьсот раз мужиком не назови, он пи...сом быть не перестанет.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Scuderia Ferrari
   8 / 850
вчера в 22:14
нет,один другому шоколад с мороженого снял))
wingback
wingback ответил Василий Копатович
   94 / 850
вчера в 22:08
Друзья проясните момент когда мужик мужика в туза жарит это сейчас нормально? Я просто из деревни
В норме только в обособленных анклавах вроде тарасовки.Ну и у отдельных футбольных пар. В горах популярнее овцы.
pavkur
pavkur ответил Василий Копатович
   22 / 850
вчера в 22:04
Друзья проясните момент когда мужик мужика в туза жарит это сейчас нормально? Я просто из деревни
На этот вопрос лучше всего ответят спартачи.
Василий Копатович
Василий Копатович
   811 / 850
вчера в 21:50
Друзья проясните момент когда мужик мужика в туза жарит это сейчас нормально? Я просто из деревни
minai
minai
   150 / 850
вчера в 21:44
Он обозвал их по-русски, отсюда и такой визг.
RIR68
RIR68 ответил wingback
   160 / 850
вчера в 21:37
П...расы против негров...
эпическая битва. рефери - спартачи)))
RIR68
RIR68
   160 / 850
вчера в 21:36
свободу негру!!! за то, что называешь тарасовским, только бан на сутки)))
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   568 / 850
вчера в 21:31
Вот и прилетела ответочка этому лживому скамовцу эвра за обвинения суареса в расизме.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил 25процентный клоун
   4 / 850
вчера в 21:29
Они назвали Глушенкова геем?(((
Kavaro
Kavaro
   321 / 850
вчера в 21:27
Почему гомики обижаются когда их называешь гомиками, если они гомики.
ДАША Д
ДАША Д
   122 / 850
вчера в 21:25
Нашу РФС тоже в это сообщество надо определить.
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 850
вчера в 21:20
так а почему радимову можно с жирковым с рук сходит подобное???
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   80 / 850
вчера в 21:14
Дожились, толерантность наступает.
pomor45
pomor45
   104 / 850
вчера в 21:09
Эвра, Россия с тобой.
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   39 / 850
вчера в 21:06
Это что же, если игрока спартака гея Жигу русским словом назвать, то тоже будет считаться оскорблением?
Шишанутый
Шишанутый
   27 / 850
вчера в 21:04
Бред полный за слова в тюрьму сажать штарфа было бы достатчно.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил ЦCКА навсегда
   4 / 850
вчера в 20:58
https://d.radikal.ru/d39/1903/c0/851836b561cd.jpg
Можешь это материализировать?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил ЦCКА навсегда
   4 / 850
вчера в 20:57
Деми, Борис, Трубач - ум, честь и совесть нашей эпохи
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   166 / 850
вчера в 20:55
Гомосексуалист это что оскорбление? Вот п..дарас, это да, оскорбление. А тут что, можно сказать нежно назвал. Тем более это Европа, там гомосеки считаются, наверно, уже следующей ступенью эволюции человека, хомо гомосекус
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 850
вчера в 20:51
    Зулус из Тарасовки
    Зулус из Тарасовки
       135 / 850
    вчера в 20:51
    Какой негодяй этот Эвра. У нас в Тарасовке деЗеува никто не смеет обижать. Все гордятся нашей легендой!
    wingback
    wingback
       94 / 850
    вчера в 20:50
    П...расы против негров...
    Питермен
    Питермен
       13 / 850
    вчера в 20:48
    Но ведь если его накажут, это будет расизм
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