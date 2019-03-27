Газизов: «Хочу поблагодарить Кириченко»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал уход Дмитрия Кириченко с поста главного тренера команды.

Хочу сказать Дмитрию Сергеевичу большое спасибо за работу, это и для нас большой опыт, и для него, естественно. Но пришло время, мы долго вместе думали, как выходить из ситуации, и пришло такое решение. Оно взвешенное, это не эмоциональное решение. Мы попрощались с Дмитрием Сергеевичем, пожелали друг другу дальнейших футбольных успехов.

Не сказать, что что-то не получилось, но этому есть ряд причин. У нас нет упаднического настроения, клуб у нас боец, он был во всех ситуациях. Мы с оптимизмом смотрим вперед, мы однозначно выйдем из тяжелейшей ситуации, в которую попали. Команда настроена радовать своих болельщиков, а игроки знают, что на них есть доля вины за то, что у главного тренера не получилось.