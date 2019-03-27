Червиченко: «Я бы не вызывал в сборную Лунёва и Шунина»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал голкипера «Динамо» Антона Шунина и вратаря «Зенита» Андрея Лунёва.

Гилерме - лучший среди вратарей сборной. Что не так с Шуниным и Лунёвым? Они — фактурные ребята, но абсолютно нестабильные. Нет ни малейшей гарантии, что в любой момент не запустят несуразную пенку. Шунин в сборной, возможно, по какой-то динамовской памяти Черчесова, а Лунёв? До него в «Зените» Лодыгин чудил, теперь он. Вообще у питерцев самая слабая позиция — вратарская. Не знаю, почему об этом много не говорят, но половина вины за вылет «Зенита» из ЛЕ на Лунёве. Вратарями уровня национальной команды я бы назвал Гилерме и Селихова. А тех двоих (Шунина и Лунёва) точно оставил за дверью сборной.