Червиченко: «Я бы не вызывал в сборную Лунёва и Шунина»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал голкипера «Динамо» Антона Шунина и вратаря «Зенита» Андрея Лунёва.
Гилерме - лучший среди вратарей сборной. Что не так с Шуниным и Лунёвым? Они — фактурные ребята, но абсолютно нестабильные. Нет ни малейшей гарантии, что в любой момент не запустят несуразную пенку. Шунин в сборной, возможно, по какой-то динамовской памяти Черчесова, а Лунёв? До него в «Зените» Лодыгин чудил, теперь он. Вообще у питерцев самая слабая позиция — вратарская. Не знаю, почему об этом много не говорят, но половина вины за вылет «Зенита» из ЛЕ на Лунёве. Вратарями уровня национальной команды я бы назвал Гилерме и Селихова. А тех двоих (Шунина и Лунёва) точно оставил за дверью сборной.
Лунев - лучший по всем показателям!
Селихов и рядом не стоял!
Тем более, Гильерме - его предел - Локомотив!
Лунев - лучший по всем показателям!
Селихов и рядом не стоял!
Тем более, Гильерме - его предел - Локомотив!
НЕ ПОЛЕНИЛСЯ ПОСЧИТАЛ - СПАРТАК 21 - ЧЕМПИОНСТВО, ЦСКА - 12
В РОССИИ ТОЛЬКО 10 РАЗ
НЕ ПОЛЕНИЛСЯ ПОСЧИТАЛ - СПАРТАК 21 - ЧЕМПИОНСТВО, ЦСКА - 12
В РОССИИ ТОЛЬКО 10 РАЗ
Комплексы
Комплексы
ГЫ-ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ-ГЫ
Иногда складывается впечатление что Лунёва Лодыгин покусал...
Его перепасовка с защитниками в последнее время становится опасней атак соперника....
Надёжности и простоты действий- не помешало бы.....
Гильерме конечно тоже "не цемент"......но чудит по-меньше....наверно в силу возраста....и опыта.....
Я думаю все перечисленные "экспертом" киперы примерно одного уровня....
И кого то "оставлять за дверью" не разумно....
Каждый из них в тот или иной период сезона выглядит чуть лучше или чуть хуже....
Саламычу как вратарю легко и просто это определить....
Что он с успехом и делает.....
Иногда складывается впечатление что Лунёва Лодыгин покусал...
Его перепасовка с защитниками в последнее время становится опасней атак соперника....
Надёжности и простоты действий- не помешало бы.....
Гильерме конечно тоже "не цемент"......но чудит по-меньше....наверно в силу возраста....и опыта.....
Я думаю все перечисленные "экспертом" киперы примерно одного уровня....
И кого то "оставлять за дверью" не разумно....
Каждый из них в тот или иной период сезона выглядит чуть лучше или чуть хуже....
Саламычу как вратарю легко и просто это определить....
Что он с успехом и делает.....
Но Габулов же в ней числился.
Но Габулов же в ней числился.
только воспоминаниями!!!
только воспоминаниями!!!