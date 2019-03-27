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Червиченко: «Я бы не вызывал в сборную Лунёва и Шунина»

вчера, 10:47

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал голкипера «Динамо» Антона Шунина и вратаря «Зенита» Андрея Лунёва.

Гилерме - лучший среди вратарей сборной. Что не так с Шуниным и Лунёвым? Они — фактурные ребята, но абсолютно нестабильные. Нет ни малейшей гарантии, что в любой момент не запустят несуразную пенку. Шунин в сборной, возможно, по какой-то динамовской памяти Черчесова, а Лунёв? До него в «Зените» Лодыгин чудил, теперь он. Вообще у питерцев самая слабая позиция — вратарская. Не знаю, почему об этом много не говорят, но половина вины за вылет «Зенита» из ЛЕ на Лунёве. Вратарями уровня национальной команды я бы назвал Гилерме и Селихова. А тех двоих (Шунина и Лунёва) точно оставил за дверью сборной.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
   75 / 835
вчера в 23:55
Нет пока достойной замены в сборной Акинфееву!
blitz
blitz
   574 / 835
вчера в 23:47
После семерочки от Ливерпуля Селихов поставил крест на вызов его в сборную.
Михаил Алексеев
Михаил Алексеев
вчера в 23:06
ну и зачем этого дятла читать?
Leningrad 84
Leningrad 84
   139 / 835
вчера в 18:10
Червиченко - чувствуется, еще тот крутой специалист во вратарском вопросе!
Лунев - лучший по всем показателям!
Селихов и рядом не стоял!
Тем более, Гильерме - его предел - Локомотив!
Заполярный
Заполярный ответил Ваня лучший
   101 / 835
вчера в 16:01
А ты не поленись посчитай. Только без учёта прошлого века и другой страны. Например в 21 веке
А ЧТО У НАС ЧЕМПИОНАТ РОССИИ НАЧИНАЕТСЯ С 2000 ГОДА, ИЛИ ТЫ СЧИТАЕШЬ ТАМ ГДЕ ТЕБЕ ВЫГОДНО. ИЛИ ЦСКА НЕ ИГРАЛ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ, ПОНИМАЮ ТЕБЯ УСТРАИВАЕТ ТОЛЬКО КОРОТКИЙ ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ ГДЕ ВЫ ХУДО БЕДНО ВЗЯЛИ ТРИ ЧЕМПИОНСТВА. КУДА ПОДЕВАЛАСЬ ТВОЯ АДЕКВАТНОСТЬ
НЕ ПОЛЕНИЛСЯ ПОСЧИТАЛ - СПАРТАК 21 - ЧЕМПИОНСТВО, ЦСКА - 12
В РОССИИ ТОЛЬКО 10 РАЗ
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   120 / 835
вчера в 15:35
ну ты в Спартак привел Шафара и Баги. Конечно же ты разбираешься ))))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Заполярный
   47 / 835
вчера в 14:32
А ты не поленись посчитай. Только без учёта прошлого века и другой страны. Например в 21 веке
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Заполярный
   47 / 835
вчера в 14:30
Все нормальные люди понимают смысл слова СТАБИЛЬНОСТЬ. В одной или нескольких играх косячат и Нойер, и Де Хеа, и Куртуа. Если вратарь сыграл более 100 игр за сборную. Имеет 200 сухих матчей за клуб, то это и есть стабильность. Вратаря Спартака даже в сумме всем такого не добиться. А как вишенку на торте я тебе напомню бенефис Селихов а в Ливерпуле. Цифры точной не помню, но где то близко к десятке
Исмет
Исмет
   270 / 835
вчера в 14:16
Червяк хоть что-то правильно сказал и написал.
Miaf
Miaf
   25 / 835
вчера в 13:16
Лунев совсем скатился, даже Лодыркин так позорно не играл в Зените, все таки бомжи портят игроков.
Питермен
Питермен
   13 / 835
вчера в 12:56
Тарасовскому борову лишь бы плохо про Питер высказаться.
Комплексы
Заполярный
Заполярный ответил Ваня лучший
   101 / 835
вчера в 12:36
Все таки стабильности и уверенности Акинфеев не хватает. А к этим трём можно добавить иСелихова, и Беленова. Примерно одного уроаня
СТАБИЛЬНОСТИ АКИНФЕЕВА ИМЕЕШЬ В ВИДУ МЕЖДУ НОГ. ДА ТУТ СТАБИЛЬНОСТЬ
Заполярный
Заполярный ответил Ваня лучший
   101 / 835
вчера в 12:34
Там далеко до Тарасовки. Все таки раз в 16 лет редковато будет,, да и скандальчиков многовато, где то около 20 уже было, а тренеров счёт пошёл на второй десяток. Прямо образец менеджмента!
НЕ КОНЯМ ЧЕМПИОНСТВО СЧИТАТЬ, НЕ В КОНСКУЮ ПОЛЬЗУ БУДЕТ.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Сетка между ног
   47 / 835
вчера в 12:30
Там далеко до Тарасовки. Все таки раз в 16 лет редковато будет,, да и скандальчиков многовато, где то около 20 уже было, а тренеров счёт пошёл на второй десяток. Прямо образец менеджмента!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   47 / 835
вчера в 12:26
Все таки стабильности и уверенности Акинфеев не хватает. А к этим трём можно добавить иСелихова, и Беленова. Примерно одного уроаня
Заполярный
Заполярный
   101 / 835
вчера в 12:25
К БОМЖАМ КТО НЕ ПРИДЕТ, ВСЕ СТАНОВЯТСЯ, КТО ЛАДЫГИНЫМ, КТО ЗАБОЛОТНЫМ КТО КРАНЕВИТЕРОМ. ВОТ И ЛУНЕВ ПЕРЕСТРАИВАЕТСЯ.
ekliziast
ekliziast
   272 / 835
вчера в 12:14
Хорошо что Стас , а не Червь тренер сборной.Этот ворюга развалил Спартак , теперь суётся комментировать сборную.
lexazenit_89
lexazenit_89 ответил Scuderia Ferrari
вчера в 11:33
Согласен !!!!!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   55 / 835
вчера в 11:26
СЕЛИХОВ ЕЩЁ ПОСЛЕ СЕМЁРКИ НА ЭНФИЛДЕ НЕ ЗАШТОПАЛСЯ !!!

ГЫ-ГЫ-ГЫ
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 835
вчера в 11:22
Отчасти он прав......
Иногда складывается впечатление что Лунёва Лодыгин покусал...
Его перепасовка с защитниками в последнее время становится опасней атак соперника....
Надёжности и простоты действий- не помешало бы.....

Гильерме конечно тоже "не цемент"......но чудит по-меньше....наверно в силу возраста....и опыта.....

Я думаю все перечисленные "экспертом" киперы примерно одного уровня....
И кого то "оставлять за дверью" не разумно....
Каждый из них в тот или иной период сезона выглядит чуть лучше или чуть хуже....
Саламычу как вратарю легко и просто это определить....
Что он с успехом и делает.....
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 835
вчера в 11:21
Ну семидырому из тарасовки точно в сборной делать нечего!
Сетка между ног
Сетка между ног ответил Scuderia Ferrari
   15 / 835
вчера в 11:20
Пусть в ватутинках никогда не переведутся гинеры, бабаевы, слуцкие, березуцкие! Их эффективному менеджменту даже АИК позавидует! Гыгыгы!
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Против ЦСКА
   87 / 835
вчера в 11:07
Шунину в сборной нечего делать. Но Габулов же в ней числился.
Габулов - это старый кунак! За него весь аул просил. И теперь Вовка - ЗМС ,это у них типа аксакала !
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Tostao
   87 / 835
вчера в 11:05
По поводу Шунина прав на 100 %!
Да и по Луневу недалек от истины. Смотри, как сейчас бомжи ощетинятся !
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   225 / 835
вчера в 11:04
Шунину в сборной нечего делать.
Но Габулов же в ней числился.
shur
shur ответил kust07
   173 / 835
вчера в 11:03
Гилерме лучший? с этим можно поспорить
...да не лучший,пожалуй уверенности побольше,опыта, и всего лишь....!
Tostao
Tostao
   104 / 835
вчера в 11:01
По поводу Шунина прав на 100 %!
shur
shur
   173 / 835
вчера в 11:00
...хорошо сказал,по динамовской памяти,и точно от Динамо попахивает
только воспоминаниями!!!
kust07
kust07
   197 / 835
вчера в 10:59
Гилерме лучший? с этим можно поспорить
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 835
вчера в 10:58
Пусть же в тарасовке никогда не переведутся червиченки, федуны, асхабадзы, челоянцы. Их эффективному менеджменту даже Рапид позавидует. =)))
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