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«Уфа» сегодня вечером представит нового главного тренера команды

вчера, 11:18

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что сегодня вечером будет представлен новый главный тренер команды. Недавно с этой должности был уволен Дмитрий Кириченко.

Сегодня вечером новый главный тренер будет представлен команде, и тогда мы официально объявим кто это. Пока это не обсуждается.

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Все комментарии
makerdream
makerdream
   207 / 835
вчера в 16:23
какое важнейшее событие в истории футбола
Санчо Панса
Санчо Панса
   69 / 835
вчера в 15:18
Как всегда, все тайное станет явным тогда, когда это будет нужно) Ладно, ждем новостей из Башкортостана!
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   206 / 835
вчера в 14:41
Хоть бы Семака забрали, раз он их тренер.
kotmyshka
kotmyshka
   109 / 835
вчера в 14:11
ну, хорошо хоть объявят...
Знатог
Знатог
   118 / 835
вчера в 14:08
Вроде говорят евсеев. Но за какие заслуги евсеева в наш элитный клуб???
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   32 / 835
вчера в 12:43
Посмотрим кто спасателем Уфы будет.
la_masia
la_masia
   184 / 835
вчера в 12:38
Неужели Моуриньо?
Байкал-38
Байкал-38
   60 / 835
вчера в 12:27
«Уфа» сегодня вечером представит нового главного тренера команды
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1109595/gazizov-shamil-ufa

Сетка между ног
Сегодня 16:20
Прямо перед матчем центрального клуба африки! Гыгыгы!
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Сегодня тарасовские не играют, да и матчей в РПЛ нет! О чём это санга?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Сетка между ног
   47 / 835
вчера в 12:22
Пример хряков заразителен. Третий тренер за сезон - это фишка Спартака
Ваня лучший
Ваня лучший
   47 / 835
вчера в 12:20
Идут по пути Спартака. Третий тренер за сезон. Бывает
Байкал-38
Байкал-38
   60 / 835
вчера в 12:18
Евсеев наверное.
ДАША Д
ДАША Д
   117 / 835
вчера в 12:12
Задача у тренера будет не вылететь.
EAGuar As
EAGuar As
   30 / 835
вчера в 11:58
Скоро узнаем .
Footbolista
Footbolista ответил LOpp
   2 / 835
вчера в 11:43
Слуцкий...аха хаха...
Footbolista
Footbolista ответил Сетка между ног
   2 / 835
вчера в 11:41
С новым тренером порвут коней...так обычно бывает)...
LOpp
LOpp
   12 / 835
вчера в 11:38
Венгер, Моуриньо, Конте...
Кто? Не томите.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 835
вчера в 11:27
Интригу повесили....
А говорили Моуриньо во Франции видели....
Вот и верь потом прессе..)))
drive45
drive45
   608 / 835
вчера в 11:24
Неужели мы получим ,новые приключения итальянца в башкирии.
Сетка между ног
Сетка между ног
   15 / 835
вчера в 11:20
Прямо перед матчем центрального клуба африки! Гыгыгы!
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