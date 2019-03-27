«Уфа» сегодня вечером представит нового главного тренера команды

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что сегодня вечером будет представлен новый главный тренер команды. Недавно с этой должности был уволен Дмитрий Кириченко.
Сегодня вечером новый главный тренер будет представлен команде, и тогда мы официально объявим кто это. Пока это не обсуждается.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1109595/gazizov-shamil-ufa
Сетка между ног
Сегодня 16:20
Прямо перед матчем центрального клуба африки! Гыгыгы!
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Сегодня тарасовские не играют, да и матчей в РПЛ нет! О чём это санга?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1109595/gazizov-shamil-ufa
Сетка между ног
Сегодня 16:20
Прямо перед матчем центрального клуба африки! Гыгыгы!
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Сегодня тарасовские не играют, да и матчей в РПЛ нет! О чём это санга?
Кто? Не томите.
Кто? Не томите.
А говорили Моуриньо во Франции видели....
Вот и верь потом прессе..)))
А говорили Моуриньо во Франции видели....
Вот и верь потом прессе..)))