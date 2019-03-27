Нигматуллин сделал выбор между Гильерме и Лунёвым

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что вратарь «Локомотива» Гильерме должен быть основным игроком в национальной команде.

Ни малейшего опасения по поводу сменщиков Акинфеева после его ухода у меня не было. Конкуренция за пост № 1 в сборной большая. Тогда ближайшим кандидатом на смену Игорю казался Лунёв, но сейчас он проиграл эту позицию Гильерме. Кому я отдаю предпочтение? Думаю железного № 1 в сборной пока нет, но в этом игровом отрезке Гильерме выглядел увереннее, поэтому ему и доверили место в воротах.