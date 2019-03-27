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Нигматуллин сделал выбор между Гильерме и Лунёвым

вчера, 10:53

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что вратарь «Локомотива» Гильерме должен быть основным игроком в национальной команде.

Ни малейшего опасения по поводу сменщиков Акинфеева после его ухода у меня не было. Конкуренция за пост № 1 в сборной большая. Тогда ближайшим кандидатом на смену Игорю казался Лунёв, но сейчас он проиграл эту позицию Гильерме. Кому я отдаю предпочтение? Думаю железного № 1 в сборной пока нет, но в этом игровом отрезке Гильерме выглядел увереннее, поэтому ему и доверили место в воротах.

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Все комментарии
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   126 / 835
вчера в 18:56
Главное, гильерме перспективный.
Палыч82
Палыч82
   244 / 835
вчера в 17:04
Предпочтительнее Гильерме только за счет коммуникации с Марио
VV V
VV V
   186 / 835
вчера в 16:17
Вратарь, купленный у другого российского клуба, за общие государственные деньги страны, только будет вредить государственному клубу Зенит !
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   48 / 835
вчера в 16:17
Согласен с Русланом, Гилерме, после ухода Акинфеева, вратарь №1.
Багров-брат
Багров-брат ответил serh62
   63 / 835
вчера в 16:08
нашелся эксперт........сам то вратарь никакой был. даже не знаю с кем сравнить..сейчас у нас все вратари сильнее его.
Вообще, всегда лучше сравнивать с собой...)))
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 835
вчера в 12:15
У Гили бабочки все впереди. Гыгыгы
serh62
serh62
   112 / 835
вчера в 12:02
нашелся эксперт........сам то вратарь никакой был. даже не знаю с кем сравнить..сейчас у нас все вратари сильнее его.
drug01
drug01
   107 / 835
вчера в 11:43
Поэтому и результат такой!
beefs
beefs
   111 / 835
вчера в 11:14
Все справедливо...
Caniggia
Caniggia
   33 / 835
вчера в 11:09
Лунёв в Зене совсем деградировал и превратился в большую дыру-днаря.
Остапчук 67
Остапчук 67
   254 / 835
вчера в 11:09
Нигматуллин прав.
Знатог
Знатог
   118 / 835
вчера в 11:03
Маринат все удары в створ пропускает. И пенальти никогда не берёт.
Ника228
Ника228
   668 / 835
вчера в 10:58
Справедливости ради , в матче с бельгией наши ваорота расстреливали из убойных позиций . Там скорее оборона не справилась .
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