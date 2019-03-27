Решение о сносе стадиона «Сан-Сиро» вызвало резонанс в обществе

вчера, 14:17

Сообщается, что «Милан» и «Интер» договорились о сносе своего стадиона «Сан-Сиро».

Легендарный стадион будет снесен после того, как оба клуба построят новую арену, которая будет рассчитана на 60 тыс. мест.

Однако данное решение вызвало резонанс в обществе. Многие итальянские политики считают, что «Сан-Сиро» - гордость Италии и одно из самых узнаваемых мест в Милане. Отмечается, что в ближайшее время может быть объявлен гражданский референдум по этому вопросу.