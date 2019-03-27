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Решение о сносе стадиона «Сан-Сиро» вызвало резонанс в обществе

вчера, 14:17

Сообщается, что «Милан» и «Интер» договорились о сносе своего стадиона «Сан-Сиро».

Легендарный стадион будет снесен после того, как оба клуба построят новую арену, которая будет рассчитана на 60 тыс. мест. 

Однако данное решение вызвало резонанс в обществе. Многие итальянские политики считают, что «Сан-Сиро» - гордость Италии и одно из самых узнаваемых мест в Милане. Отмечается, что в ближайшее время может быть объявлен гражданский референдум по этому вопросу. 

«Сан-Сиро» был открыт в 1926 году. Стадион принимал матчи ЧМ-1934, ЧЕ-1980, ЧМ-1990, а также четыре финала КЕЧ (ЛЧ).

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ЮЗИК
ЮЗИК
   102 / 835
вчера в 20:17
Конечно нельзя это целая эпоха
juvenale
juvenale
   100 / 835
вчера в 18:14
зачем его сносить?бред
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   55 / 835
вчера в 15:26
ЛУЧШЕ ТУШИНСКУЮ ОТКРЫВАШКУ СНЕСТИ И ПОСТРОИТЬ КАКОЙ-НИБУДЬ ЦЕНТР ДЛЯ НАТУРАЛОВ !

ГЫ-ГЫ
Сетка между ног
Сетка между ног
   15 / 835
вчера в 14:41
А у ювентуса нет ни стадиона, ни болельщиков(((ха ха
Lewa2708
Lewa2708
   263 / 835
вчера в 14:30
Сан-Сиро, он равнозначен колизею в Риме. Отреставрировать и хранить как семейную реликвию
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
   267 / 835
вчера в 14:27
Конечно, зачем сносить такие знаковые стадионы? Можно же реконструкцию сделать
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