Решение о сносе стадиона «Сан-Сиро» вызвало резонанс в обществе

Сообщается, что «Милан» и «Интер» договорились о сносе своего стадиона «Сан-Сиро».
Легендарный стадион будет снесен после того, как оба клуба построят новую арену, которая будет рассчитана на 60 тыс. мест.
Однако данное решение вызвало резонанс в обществе. Многие итальянские политики считают, что «Сан-Сиро» - гордость Италии и одно из самых узнаваемых мест в Милане. Отмечается, что в ближайшее время может быть объявлен гражданский референдум по этому вопросу.
«Сан-Сиро» был открыт в 1926 году. Стадион принимал матчи ЧМ-1934, ЧЕ-1980, ЧМ-1990, а также четыре финала КЕЧ (ЛЧ).
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ