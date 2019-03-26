«Милан» и «Интер» работают над совместным проектом нового стадиона

вчера, 19:31

Генеральный директор «Интера» Алессандро Антонелло сообщил, что «нерадзурри» вместе с «Миланом» построят новый стадион и откажутся от идеи реконструкции «Сан-Сиро», где клубы играют сейчас.

«Интер» и «Милан» работают над совместным проектом. Еще предстоит много работы, но время пришло. Вскоре мы сообщим городу о нашем выборе. Милану нужен стадион, достойный лучших европейских городов.

Реконструкция «Сан-Сиро», построенного в 1926 году, потребовала бы много времени и денег. Кроме того, клубам нужно было бы где-то играть, пока «Сан-Сиро» находился бы на ремонте.