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«Милан» и «Интер» работают над совместным проектом нового стадиона

вчера, 19:31

Генеральный директор «Интера» Алессандро Антонелло сообщил, что «нерадзурри» вместе с «Миланом» построят новый стадион и откажутся от идеи реконструкции «Сан-Сиро», где клубы играют сейчас.

«Интер» и «Милан» работают над совместным проектом. Еще предстоит много работы, но время пришло. Вскоре мы сообщим городу о нашем выборе. Милану нужен стадион, достойный лучших европейских городов.

Реконструкция «Сан-Сиро», построенного в 1926 году, потребовала бы много времени и денег. Кроме того, клубам нужно было бы где-то играть, пока «Сан-Сиро» находился бы на ремонте.

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Все комментарии
zubila
zubila ответил VABANK
вчера в 23:31
Какой долг у Милана, расскажи, умник..?
Открываешь финансовый отчет уефа за прошлый сезон плюсуешь туда два трансфера зимних этого сезона. Американцы гасили лишь вексель выданый ими самими.
VABANK
VABANK ответил zubila
вчера в 22:15
Какой долг у Милана, расскажи, умник..?
Великий Князь
Великий Князь
   18 / 850
вчера в 21:14
    КЭТиК
    КЭТиК
       179 / 850
    вчера в 20:50
    Как всегда Милан хочет поиметь Интер
    zubila
    zubila
    вчера в 20:21
    У обоих клубов суммарный долг под 800 млн. евро... Какой 3 стадион???
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