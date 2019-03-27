Медведев: «Чтобы стадион „Зенита“ стал идеальным, надо еще 20 млн долларов»

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, сколько еще нужно потратить финансов, чтобы привести стадион «сине-бело-голубых» «Газпром Арену» в идеальное состояние.
Чтобы сделать вообще идеально, надо еще миллионов 20 долларов потратить. В течение ближайших трех лет.
Дешевый пиар просто прёт фонтаном из него
Какая-то 20-ка, какой-то годовой бюджет российского клуба РПЛ (без Краснодара),
пыль для газпромоского проекта, один незначительный трансфер
Зачем об этом вообще говорить)
Дешевый пиар просто прёт фонтаном из него
Какая-то 20-ка, какой-то годовой бюджет российского клуба РПЛ (без Краснодара),
пыль для газпромоского проекта, один незначительный трансфер
Зачем об этом вообще говорить)