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Медведев: «Чтобы стадион „Зенита“ стал идеальным, надо еще 20 млн долларов»

вчера, 21:28

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, сколько еще нужно потратить финансов, чтобы привести стадион «сине-бело-голубых» «Газпром Арену» в идеальное состояние.

Чтобы сделать вообще идеально, надо еще миллионов 20 долларов потратить. В течение ближайших трех лет.

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Все комментарии
Владимир Реллик
Владимир Реллик
сегодня в 01:43
ЛЯ так улюбнуло сильно... какие же тупые люди... как тупо и прямо своровать - попилить нужно... как же все получили, а мне не досталось? Давайте рядом еще такую же построим ... хахаха лол страна клоунов
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   50 / 835
сегодня в 01:19
Сколько свиноклонов расплодилось и все пишут одно и то же.
grazie100
grazie100
   422 / 835
сегодня в 00:43
Этот стадион уже кажется стоит1 миллиард$
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   545 / 835
сегодня в 00:19
Самая первая ошибка-это ошибка Петра строить город на болоте.Все остальное-следствие.
Abudabi
Abudabi
   266 / 835
сегодня в 00:12
))))))))великая держава Россия))))))))))) просто нет слов.такое может быть только в России. В стране 3 сорта. Обокрали на лямы долларов и ещё хотят и просят . Это жесть пацаны
Беспределов
Беспределов
вчера в 23:46
беспредел получается
Serg3.12
Serg3.12
   16 / 835
вчера в 23:44
Матерого мечтателя Фурсенко сменил Емеля из старой русской сказки
Дешевый пиар просто прёт фонтаном из него
Какая-то 20-ка, какой-то годовой бюджет российского клуба РПЛ (без Краснодара),
пыль для газпромоского проекта, один незначительный трансфер
Зачем об этом вообще говорить)
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   206 / 835
вчера в 23:39
Не читал комментарии, но чую, что сейчас прибегут возмущенные пупсики. И хоть бы кто из них подумал - сколько надо денег чтобы построить на открывашке крышу?
Юрниекс
Юрниекс
   121 / 835
вчера в 23:20
Наверное специальные ворота поставят,которые будут сами всасывать мячи, Разумеется.это будут ворота соперников..
Miaf
Miaf ответил parallels
   25 / 835
вчера в 23:07
а кто сказал, что в роли спонсора выступит твоя бабушка? клуб заработает и потратит. кстати, уже заработали необходимую сумму.
не только моя , но и тысячи невинных бедных бабушек, у которых зенит с газпромом эти деньги то и возьмет.
handreb
handreb ответил Литейный 4
   71 / 835
вчера в 22:57
Свиньи всё бомжуют не имея своего стадиона. Федуну надоел уже убыточный мазутный проект. Гыгыгы
Стыдно за свиней, что они не ценят прекрасного, им всё корыто подавай.
tolctoy
tolctoy
   208 / 835
вчера в 22:56
В рублях это примерно один миллиард триста миллионов рублей.Расформировать этот ((ЗАКАТ)) нафиг,а всё руководство во главе с главным бакланом,под СУД.
Сетка между ног
Сетка между ног ответил Footbolista
   15 / 835
вчера в 22:56
43 млн евро.)
vastudio
vastudio
   245 / 835
вчера в 22:55
20 миллионов....каждому?
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   366 / 835
вчера в 22:55
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 835
    вчера в 22:54
    Свиньи всё бомжуют не имея своего стадиона. Федуну надоел уже убыточный мазутный проект. Гыгыгы
    Одержимый хряк
    Одержимый хряк
       50 / 835
    вчера в 22:50
    В тарасовке задумали более дешевый проект - строительство гей-трибуны, спонсоров хоть отбавляй.
    Тарасовские мы
    Тарасовские мы
       37 / 835
    вчера в 22:49
    Свиньи только и делают, что чужие деньги считают, а сколько на зулуссов тратят, чтобы страну опозорить не говорят.
    За адекватность
    За адекватность ответил Морозовский
       36 / 835
    вчера в 22:47
    Ответ нового ФУРСИНКИ(Медведева): "Совесть - это роскошь, а, мы, люди бедные!"
    Приветствую. Просто поражает до какой же степени жадность простирается у далеко не бедных людей.
    pavkur
    pavkur ответил Питермен
       22 / 835
    вчера в 22:43
    Федун запустил на ветку почти всю свою ботву
    У них вечернее недовольное хрюканье.
    Питермен
    Питермен
       13 / 835
    вчера в 22:42
    Федун запустил на ветку почти всю свою ботву
    Морозовский
    Морозовский ответил За адекватность
       6 / 835
    вчера в 22:38
    Сложно сказать про 20 млн. для идеальности стадиона, лучше сказать про совесть, которая должна присутствовать у людей.
    Ответ нового ФУРСИНКИ(Медведева): "Совесть - это роскошь, а, мы, люди бедные!"
    Footbolista
    Footbolista ответил Литейный 4
       2 / 835
    вчера в 22:37
    Открытие арена собственность ФК Спартак, а лазурные - арендаторы Газпром арены...разницу понимаешь?)...
    Сантус
    Сантус
       81 / 835
    вчера в 22:35
    А что?Есть идеалы?Что то нигде не встречал рейтинга идеальных стадионов.Они все со своими + и -,другой вопрос-где ещё стырить?Тут все поймут..)
    Footbolista
    Footbolista ответил parallels
       2 / 835
    вчера в 22:33
    Вам льстили))...
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 835
    вчера в 22:33
    А свиньи так и ютятся на федуновском неприличии? Он им так и впаривает за дорого свою Открывашку в аренду? Гыгыгы
    parallels
    parallels ответил Footbolista
       14 / 835
    вчера в 22:32
    Бомжи тут уже два года орут, что стадион зашибись какой...а вон оно как... не идеальный )...
    об этом говорят все, кто к нам приезжал. и что-то ни один тренер, даже рапида, не сказал, какая открывашка замечательный стадион.
    Footbolista
    Footbolista
       2 / 835
    вчера в 22:29
    Бомжи тут уже два года орут, что стадион зашибись какой...а вон оно как... не идеальный )...
    удав
    удав
       355 / 835
    вчера в 22:29
    на золотые унитазы в вип ложу?
    Caniggia
    Caniggia
       33 / 835
    вчера в 22:28
    Масштабы коррупции и министерского беспредела в России не знает границ!
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