«Динамо» до конца сезона будет играть в Химках

Глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что «Динамо» будет играть в Химках до конца текущей кампании, поскольку газон на «ВТБ Арене» по-прежнему не готов.
Предварительно руководители клуба сказали так – все матчи этого сезона, пока не будет заменен газон и поле не приведут в порядок, будут проведены на «Арене-Химки».
До конца текущего сезона «бело-голубые» проведут шесть домашних матчей.
пора Его и его корешей повязать и в кутузку...
пора Его и его корешей повязать и в кутузку...
Сроки сдачи стадиона
Они сдвигались много раз, вот лишь часть примеров:
В августе 2007 года Валентина Матвиенко сообщила, что «Зенит» должен сыграть на стадионе свой первый матч в марте 2009 года.
В апреле 2008 года президент «Зенита» Александр Дюков сообщил, что арена не будет сдана в эксплуатацию раньше 2010 года.
В мае 2010 года генеральный директор корпорации «Трансстрой» Михаил Леонтьев сообщил, что реальной датой окончания строительства в случае отсутствия новых вопросов у экспертов можно назвать конец 2011 года.
В ноябре 2011 года генеральный директор ЗАО «Трансстрой» Александр Руденко объявил, что из-за новых требований заказчика строительство арены приостановлено и сдать объект получится не раньше декабря 2013 года.
19 декабря 2012 года председатель Комитета по строительству Петербурга Артеев заявил, что стадион будет сдан в эксплуатацию 20 октября 2015 года.
20 мая 2013 года председатель Счётной палаты РФ Сергей Степашин сообщил, что, скорее всего, стадион будет сдан в конце 2016-го либо в начале 2017 года.
24 апреля 2014 года вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян заявил, что стадион будет сдан в эксплуатацию в мае 2016 года.
28 января 2016 года комитет по строительству Санкт-Петербурга, выступающий заказчиком строительства «Санкт-Петербург Арены», приостановил до 30 июня 2016 года исполнение госконтракта с АО «Инжтрансстрой» на достройку стадиона (стоимость контракта составляла 12,5 миллиарда рублей).
20 декабря 2016 года вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что открытие стадиона запланировано на 26 декабря 2016 года, а церемония открытия будет проведена после испытаний — в апреле 2017 года. Однако и 26 декабря стадион не был сдан. Несмотря на то, что «Метрострой» заявил об окончании работ на «Санкт-Петербург Арене», в Ростехнадзоре не подписали заключение о соответствии и сдача стадиона была перенесена на неопределённый срок. При этом Смольный продлил контракт с «Метростроем» на возведение «Санкт-Петербург Арены» до 31 марта 2017 года.
29 декабря 2016 года Госстройнадзор выдал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию, но работы на стадионе и адаптация объекта к требованиям ФИФА продолжились до конца марта. По словам Игоря Албина, необходимо было возвести ещё 35 тысяч м² сборно-разборных сооружений.
Сроки сдачи стадиона
Они сдвигались много раз, вот лишь часть примеров:
В августе 2007 года Валентина Матвиенко сообщила, что «Зенит» должен сыграть на стадионе свой первый матч в марте 2009 года.
В апреле 2008 года президент «Зенита» Александр Дюков сообщил, что арена не будет сдана в эксплуатацию раньше 2010 года.
В мае 2010 года генеральный директор корпорации «Трансстрой» Михаил Леонтьев сообщил, что реальной датой окончания строительства в случае отсутствия новых вопросов у экспертов можно назвать конец 2011 года.
В ноябре 2011 года генеральный директор ЗАО «Трансстрой» Александр Руденко объявил, что из-за новых требований заказчика строительство арены приостановлено и сдать объект получится не раньше декабря 2013 года.
19 декабря 2012 года председатель Комитета по строительству Петербурга Артеев заявил, что стадион будет сдан в эксплуатацию 20 октября 2015 года.
20 мая 2013 года председатель Счётной палаты РФ Сергей Степашин сообщил, что, скорее всего, стадион будет сдан в конце 2016-го либо в начале 2017 года.
24 апреля 2014 года вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян заявил, что стадион будет сдан в эксплуатацию в мае 2016 года.
28 января 2016 года комитет по строительству Санкт-Петербурга, выступающий заказчиком строительства «Санкт-Петербург Арены», приостановил до 30 июня 2016 года исполнение госконтракта с АО «Инжтрансстрой» на достройку стадиона (стоимость контракта составляла 12,5 миллиарда рублей).
20 декабря 2016 года вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что открытие стадиона запланировано на 26 декабря 2016 года, а церемония открытия будет проведена после испытаний — в апреле 2017 года. Однако и 26 декабря стадион не был сдан. Несмотря на то, что «Метрострой» заявил об окончании работ на «Санкт-Петербург Арене», в Ростехнадзоре не подписали заключение о соответствии и сдача стадиона была перенесена на неопределённый срок. При этом Смольный продлил контракт с «Метростроем» на возведение «Санкт-Петербург Арены» до 31 марта 2017 года.
29 декабря 2016 года Госстройнадзор выдал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию, но работы на стадионе и адаптация объекта к требованиям ФИФА продолжились до конца марта. По словам Игоря Албина, необходимо было возвести ещё 35 тысяч м² сборно-разборных сооружений.
Динамо скоро штурмом будут брать этот стадион,чтобы наконец-то там сыграть.
Динамо скоро штурмом будут брать этот стадион,чтобы наконец-то там сыграть.
))))
Питерские Ротенберги залезли - вот и результат Петровского парка
))))
Питерские Ротенберги залезли - вот и результат Петровского парка