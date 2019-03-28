«Динамо» до конца сезона будет играть в Химках

вчера, 00:40

Глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что «Динамо» будет играть в Химках до конца текущей кампании, поскольку газон на «ВТБ Арене» по-прежнему не готов.

Предварительно руководители клуба сказали так – все матчи этого сезона, пока не будет заменен газон и поле не приведут в порядок, будут проведены на «Арене-Химки».

До конца текущего сезона «бело-голубые» проведут шесть домашних матчей.