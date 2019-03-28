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«Динамо» до конца сезона будет играть в Химках

вчера, 00:40

Глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что «Динамо» будет играть в Химках до конца текущей кампании, поскольку газон на «ВТБ Арене» по-прежнему не готов.

Предварительно руководители клуба сказали так – все матчи этого сезона, пока не будет заменен газон и поле не приведут в порядок, будут проведены на «Арене-Химки».

До конца текущего сезона «бело-голубые» проведут шесть домашних матчей.

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Все комментарии
Miaf
Miaf
   45 / 804
вчера в 15:16
А на стадионе в это время Киркоровы с Биланами проводить концерты и топтать газоны, правильно.
cska plus
cska plus
   10 / 804
вчера в 11:20
Походу не дождёмся.
galem72
galem72
   162 / 804
вчера в 10:41
Звучит как приговор. ))
Т34
Т34
   47 / 804
вчера в 09:03
Вот нахимичили!
КЭТиК
КЭТиК
   119 / 804
вчера в 08:57
Строили-строили и что-то не то построили.
4RT
4RT
   123 / 804
вчера в 08:44
Пора им в Химки насовсем перебираться
ermak6848
ermak6848
   144 / 804
вчера в 07:38
Серёже Прядкину явно кто- то велел так высказаться...
пора Его и его корешей повязать и в кутузку...
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   39 / 804
вчера в 07:24
В Питере был более грандиозный распил, вот информация из википедии:
Сроки сдачи стадиона
Они сдвигались много раз, вот лишь часть примеров:

В августе 2007 года Валентина Матвиенко сообщила, что «Зенит» должен сыграть на стадионе свой первый матч в марте 2009 года.
В апреле 2008 года президент «Зенита» Александр Дюков сообщил, что арена не будет сдана в эксплуатацию раньше 2010 года.
В мае 2010 года генеральный директор корпорации «Трансстрой» Михаил Леонтьев сообщил, что реальной датой окончания строительства в случае отсутствия новых вопросов у экспертов можно назвать конец 2011 года.
В ноябре 2011 года генеральный директор ЗАО «Трансстрой» Александр Руденко объявил, что из-за новых требований заказчика строительство арены приостановлено и сдать объект получится не раньше декабря 2013 года.
19 декабря 2012 года председатель Комитета по строительству Петербурга Артеев заявил, что стадион будет сдан в эксплуатацию 20 октября 2015 года.
20 мая 2013 года председатель Счётной палаты РФ Сергей Степашин сообщил, что, скорее всего, стадион будет сдан в конце 2016-го либо в начале 2017 года.
24 апреля 2014 года вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян заявил, что стадион будет сдан в эксплуатацию в мае 2016 года.
28 января 2016 года комитет по строительству Санкт-Петербурга, выступающий заказчиком строительства «Санкт-Петербург Арены», приостановил до 30 июня 2016 года исполнение госконтракта с АО «Инжтрансстрой» на достройку стадиона (стоимость контракта составляла 12,5 миллиарда рублей).
20 декабря 2016 года вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что открытие стадиона запланировано на 26 декабря 2016 года, а церемония открытия будет проведена после испытаний — в апреле 2017 года. Однако и 26 декабря стадион не был сдан. Несмотря на то, что «Метрострой» заявил об окончании работ на «Санкт-Петербург Арене», в Ростехнадзоре не подписали заключение о соответствии и сдача стадиона была перенесена на неопределённый срок. При этом Смольный продлил контракт с «Метростроем» на возведение «Санкт-Петербург Арены» до 31 марта 2017 года.
29 декабря 2016 года Госстройнадзор выдал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию, но работы на стадионе и адаптация объекта к требованиям ФИФА продолжились до конца марта. По словам Игоря Албина, необходимо было возвести ещё 35 тысяч м² сборно-разборных сооружений.
SHMEL
SHMEL
   44 / 804
вчера в 07:12
Вот это облом,вот это засада....
Динамо скоро штурмом будут брать этот стадион,чтобы наконец-то там сыграть.
time out
time out
   74 / 804
вчера в 05:58
До конца - это как, пока расформируют?
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 03:22
Будьте вы все прокляты... Прочь из "Динамо"... Импотенты и 56ы...
kotmyshka
kotmyshka
   113 / 804
вчера в 01:41
грустно...
Тарасовские мы
Тарасовские мы ответил parallels
   27 / 804
вчера в 01:18
не могу, да. потому что очень стыдно за спартак!
Да всем стыдно всегда и везде.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил parallels
   105 / 804
вчера в 01:03
позор! хряки, которые визжали про наш долгострой - вылазьте! тут вообще 13 лет 26-тысячник возводят, всё никак достроить не могут! ещё полтора миллиарда нужно! позор дмо! (и спартаку заодно).
так вы же стадион уже построили в 2007. Ой, в 2008. И в 2009
))))
Питерские Ротенберги залезли - вот и результат Петровского парка
parallels
parallels ответил EAGuar As
   13 / 804
вчера в 00:58
Чую что ты без мыслей о Спартаке и чая попить ее можешь .... 😍🤩😋
не могу, да. потому что очень стыдно за спартак!
EAGuar As
EAGuar As ответил parallels
   38 / 804
вчера в 00:56
Чую что ты без мыслей о Спартаке и чая попить ее можешь .... 😍🤩😋
beefs
beefs
   111 / 804
вчера в 00:55
Стадион нужно перестроить...
EAGuar As
EAGuar As
   38 / 804
вчера в 00:50
Строили они строили , и наконец достроились ..... 😍🤩😋
parallels
parallels
   13 / 804
вчера в 00:49
позор! хряки, которые визжали про наш долгострой - вылазьте! тут вообще 13 лет 26-тысячник возводят, всё никак достроить не могут! ещё полтора миллиарда нужно! позор дмо! (и спартаку заодно).
Penokkio
Penokkio
   601 / 804
вчера в 00:46
Лол
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