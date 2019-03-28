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Агент: «Пока Эрнандес из ЦСКА не уходит»

вчера, 11:11

Агент форварда ЦСКА Абеля Эрнандеса заявил, что на данный момент речь об уходе его клиента из стана «армейцев» не идёт. Ранее в СМИ сообщалось, что Эрнандес хочет покинуть московскую команду.

В моём разговоре с итальянскими СМИ мы неправильно поняли друг друга. Я лишь сказал, что, если Абель не будет играть в ЦСКА, у нас есть вариант разорвать соглашение и уйти. Но пока Абель никуда не уходит. У Абеля была травма, потом его выпустили на поле, не дав долечиться до конца, из-за чего он отправился в Лондон на осмотр. Но пока ничего не ясно. Если Абель будет играть и забивать, он останется в команде.

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ФК Пупсик
ФК Пупсик
   170 / 804
сегодня в 06:05
Еще один маркизио.
dok66
dok66
   266 / 804
вчера в 20:49
Таки есть контракт , а там будет видно
Jum13
Jum13 ответил la_masia
   35 / 804
вчера в 17:10
Зачем мне вообще беситься?))) Это вы должны беситься что у вас дырка в раме) Хорошо хоть в сборной закончил)
Странно, что тебя волнует вратарь в воротах ЦСКА, а не дырка барсуков )))
la_masia
la_masia ответил Jum13
   115 / 804
вчера в 16:59
Зачем мне вообще беситься?)))
Это вы должны беситься что у вас дырка в раме)
Хорошо хоть в сборной закончил)
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Serg_Diamond
   7 / 804
вчера в 16:58
ахах,слышал эти сказки,НИКОГДА таких контрактов истории футбола не было,лечите парня и платите зарплату
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   52 / 804
вчера в 16:48
Руководству ЦСКА не надо торопиться, если Абель начнёт забивать, а не лечиться, тогда всё прояснится с ним. Пока он своей игрой( лечением) не впечатляет, но, удачи ему .
Jum13
Jum13 ответил la_masia
   35 / 804
вчера в 16:47
Не льсти себе) Открою тайну) никогда не болел за Испанию)
Мне плевать. Зато от Акинфеева ты знатно бесишься - прям как свиные )))
la_masia
la_masia ответил Jum13
   115 / 804
вчера в 16:46
Не льсти себе)
Открою тайну) никогда не болел за Испанию)
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил 25процентный клоун
   50 / 804
вчера в 16:45
Женя фраернулся на уругвайце,пополной ,но это уже нормальная практика для него,чуйку потерял,да и физрук не развивает
Вообще-то уругваец свободным агентом пришел и зарплата у него зависит от количества сыгранных матчей, так что "женя" не "фраернулся", спите спокойно))
Jum13
Jum13 ответил Ангел неБесГрешен
   35 / 804
вчера в 16:39
Устроили тут ромашку, уйдет- не уйдет...
Паредашку - у вас это недавно было
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   23 / 804
вчера в 16:30
Устроили тут ромашку, уйдет- не уйдет...
Jum13
Jum13 ответил la_masia
   35 / 804
вчера в 16:26
Пффф, обратил внимание что конявые глоры самые наивные)
Наивные до сих пор горят от поражения Испании в 1/4 )))
la_masia
la_masia ответил Jum13
   115 / 804
вчера в 16:22
Пффф, обратил внимание что конявые глоры самые наивные)
Jum13
Jum13 ответил la_masia
   35 / 804
вчера в 16:18
А что я не так сказал? Корифей г...мно-вратарь.
Я же говорю - псевдо-испанец стул спалил
la_masia
la_masia ответил Багров-брат
   115 / 804
вчера в 16:12
А что я не так сказал?
Корифей г...мно-вратарь.
Багров-брат
Багров-брат ответил la_masia
   53 / 804
вчера в 15:57
Игарь на шкурке от банана подскользнулся и мяч случайно в ногу попал...а то что до этого 15 лет от него толку не было, мяч горячий в ворота забрасывал себе)
Свинным грипо заражаться плохо...))) Не лечится...)))
Jum13
Jum13 ответил la_masia
   35 / 804
вчера в 15:38
Рези это исключительно лошадиная зона ответственности. А еще разбрасывать свой конский навоз на ветках Спартака, Зенита, Динамо и даже европейских клубов.
    la_masia
    la_masia ответил Jum13
       115 / 804
    вчера в 15:37
      la_masia
      la_masia ответил Сетка между ног
         115 / 804
      вчера в 15:32
      Игарь на шкурке от банана подскользнулся и мяч случайно в ногу попал...а то что до этого 15 лет от него толку не было, мяч горячий в ворота забрасывал себе)
      Исмет
      Исмет
         233 / 804
      вчера в 15:21
      Мусор держите на скамейке 😁
      Санчо Панса
      Санчо Панса
         77 / 804
      вчера в 15:11
      Потому что Абель еще не сказал своего последнего слова ЦСКА! Удачи ему и голов в ворота соперников армейского клуба) Я в него верю.
      Сетка между ног
      Сетка между ног ответил la_masia
         18 / 804
      вчера в 14:44
      Тут тебе написали, что игарь затопил Испанию с ЧМ)))))) Все знают, что игарь и шпалошевич были последней надеждой Испании на ЧМ!
      Jum13
      Jum13 ответил la_masia
         35 / 804
      вчера в 14:42
      Все по делу) Наконец Дырофей закончил топить сборную.
      Это у тебя рези после вылета Гешпании с последнего ЧМ? )))
      la_masia
      la_masia ответил Сетка между ног
         115 / 804
      вчера в 14:33
      Все по делу)
      Наконец Дырофей закончил топить сборную.
      la_masia
      la_masia
         115 / 804
      вчера в 14:31
      Из этой клоаки все хотят уйти)
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Leha-ha50
         7 / 804
      вчера в 13:28
      И Бекао темная лошадка ,но он хоть играет
      Leha-ha50
      Leha-ha50
         22 / 804
      вчера в 13:25
      Пока Эрнандес - темная лошадка, будем понаблюдать.
      cska plus
      cska plus
         10 / 804
      вчера в 13:22
      ЦСКА справляется и без Абеля, скорее всего он со своми болячками команде не нужен, и самое главное, не он хочет уйти а его хотят уйти.
      Сетка между ног
      Сетка между ног ответил Footbolista
         18 / 804
      вчера в 13:13
      Да ещё и платить ей больше, чем Жорди Альбе!
      Footbolista
      Footbolista
         3 / 804
      вчера в 13:06
      Кони взяли бревно...истерят теперь...будете лечить эту лошадь до конца контракта...
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