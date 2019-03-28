Агент: «Пока Эрнандес из ЦСКА не уходит»

Агент форварда ЦСКА Абеля Эрнандеса заявил, что на данный момент речь об уходе его клиента из стана «армейцев» не идёт. Ранее в СМИ сообщалось, что Эрнандес хочет покинуть московскую команду.
В моём разговоре с итальянскими СМИ мы неправильно поняли друг друга. Я лишь сказал, что, если Абель не будет играть в ЦСКА, у нас есть вариант разорвать соглашение и уйти. Но пока Абель никуда не уходит. У Абеля была травма, потом его выпустили на поле, не дав долечиться до конца, из-за чего он отправился в Лондон на осмотр. Но пока ничего не ясно. Если Абель будет играть и забивать, он останется в команде.
Это вы должны беситься что у вас дырка в раме)
Хорошо хоть в сборной закончил)
Это вы должны беситься что у вас дырка в раме)
Хорошо хоть в сборной закончил)
Открою тайну) никогда не болел за Испанию)
Открою тайну) никогда не болел за Испанию)
Корифей г...мно-вратарь.
Корифей г...мно-вратарь.
Наконец Дырофей закончил топить сборную.
Наконец Дырофей закончил топить сборную.