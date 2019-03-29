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«Кардифф» до конца сезона потерял основного защитника

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Одержимый хряк
Одержимый хряк
29 марта 2019 в 19:57
Здоровья Паттерсону, хотя кто это такой трудно представить.
ДСА
ДСА
29 марта 2019 в 18:25
Хоть с ним, хоть без него, всё равно вылетят.
Миша Вилков
Миша Вилков
29 марта 2019 в 17:38
Здоровья!
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