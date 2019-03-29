«Кардифф» до конца сезона потерял основного защитника

Полузащитник «Кардифа» Каллум Патерсон пропустит остаток сезона из-за травмы. Футболист получил травму лодыжки, находясь в расположении сборной Шотландии. Патерсону предстоит перенести операцию. Точные сроки восстановлени пока неизвестны.
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