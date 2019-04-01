Top.Mail.Ru
Роша: «Я близок к уходу из „Спартака“»

01 апреля 2019, 18:09

Нападающий «Спартака» Педро Роша подтвердил, что он может сменить клубную прописку уже в самое ближайшее время.

Сейчас мы ищем вариант, который устроил бы всех. Этим делом занимается мой агент. Надеюсь, что всё решится до 4 апреля, когда в Бразилии закроется трансферное окно. В данный момент я близок к уходу из «Спартака».

Кононов говорил, что ему нравится моя игра и я обязательно получу шансы, чтобы проявить себя. Но этого так и не произошло.

Я недоволен своим положением в команде, так как не играю. Говорил об этом тренеру, он меня понял и направил к руководству, чтобы мы нашли выход из сложившейся ситуации.

По слухам, «Спартак» хочет за игрока 12 млн евро. 

RamonCSKA
RamonCSKA ответ 25процентный клоун (раскрыть)
02 апреля 2019 в 07:39
лучше с ньюкаслом играть, чем со гнилой народной командой
blitz
blitz
02 апреля 2019 в 00:09
Беги Роша беги!
dzvinka
dzvinka ответ abrek123 (раскрыть)
01 апреля 2019 в 23:11
в цветах зенита только голубой, не подходит пацан.
shlomo
shlomo
01 апреля 2019 в 22:50
Дороговато за него хотят получить.....на мой взгляд не стоит столько.
nik9373
nik9373 ответ СПАРТАК1984 (раскрыть)
01 апреля 2019 в 22:39
Не за последнее,а за всё время.
SHMEL
SHMEL
01 апреля 2019 в 22:32
    Sergey Z
    Sergey Z
    01 апреля 2019 в 22:24
    Уходи!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    01 апреля 2019 в 22:03
    А кому щас легко?
    СПАРТАК1984
    СПАРТАК1984
    01 апреля 2019 в 21:56
    слава тебе Господи,уходит он... самое не понятное приобретения за последние время
    Сп62
    Сп62 ответ Evilhuman (раскрыть)
    01 апреля 2019 в 21:47
    Лапочкин дал горчичник Зе за избыточную эмоцию. А Барриос наорал на бокового судью и ничего. Смотри игру, а не сплетни собирай.
    trimetil
    trimetil
    01 апреля 2019 в 21:43, ред.
    Легенда Спартака, отпускать нельзя, однозначно... Сегодня Педрошу продадут, а завтра что? ФНЛ?
    Сп62
    Сп62
    01 апреля 2019 в 21:41
    Роша подтвердил свой уход в 121ый раз. Будем ждать ещё.
    Vadik
    Vadik
    01 апреля 2019 в 21:27
    Не потеря для Спартака! Счастливого пути!
    alexando1974
    alexando1974
    01 апреля 2019 в 21:18
    берёт один тренер приходит другой и ему игрок неподходит обычная практика!
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Бутсы (комментарий удален) (раскрыть)
    01 апреля 2019 в 21:12
    Извиняюсь за ошибки.
    Так Макс .Котёнок очень из благополучного семьи. Не с кем не общаются. Может быть от кого то сильно обижены.
    Интервью нету вариантов. Может быть у тебя получится.
    abrek123
    abrek123
    01 апреля 2019 в 21:08, ред.
    Опа какой игрок пропадает и памятник на родине поставлен, прям видать звезда и легенда мировая)))Зенитушка ты где 12 ляммов всего халява ауу))
    Twisted
    Twisted
    01 апреля 2019 в 21:05
    Да пусть валит,клоунов в чемпионате итак переизбыток
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    01 апреля 2019 в 20:58
    Скатертью дорога!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ RamonCSKA (раскрыть)
    01 апреля 2019 в 20:56
    бульбаш испугался туда своих пони везти
    la_masia
    la_masia ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    01 апреля 2019 в 20:30
    ну да) у Зенита Маркизио сидит на лавке за 6 миллионов тугриков и не ноет даже.
    Сосет потихонечку с мешка бабки)
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    01 апреля 2019 в 20:29
    да спартак вообще чемпион предсезонок
    хоть где то можно победить
    Evilhuman
    Evilhuman
    01 апреля 2019 в 20:23
    ну какой не понятливый, все же видят что лапочкин сейчас гораздо сильнее на любой позиции
    Гуливер
    Гуливер
    01 апреля 2019 в 20:16
    освободится зулус от рабства изделия под номером 8
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    01 апреля 2019 в 20:16, ред.
    Ну и вали побыстрее ! А своё бабло оставь Мелкадзе ! )))))
    Котэ в тельняжке
    Котэ в тельняжке
    01 апреля 2019 в 20:08
    Всех болельщиков Спартака с 1 апреля!)
    Не дождетесь;)
    Горячо вами любимый Педро!!!)))
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
    01 апреля 2019 в 19:50
    Котёнок! Пинка куда... .Noooo так не культурно.
    Может быть твои помощи.....)))
    Hypnoz
    Hypnoz
    01 апреля 2019 в 19:36
    Бомжи заберут за 20 млн. !
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    01 апреля 2019 в 19:33
    Да давали ему играть.Он сам ни в какую..
    iri13
    iri13
    01 апреля 2019 в 19:32
    ..Большому кораблю..большое плавание?)
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    01 апреля 2019 в 19:31
    Парень на сборах отличные голевые расдавал
    Гость
