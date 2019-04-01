Роша: «Я близок к уходу из „Спартака“»

Нападающий «Спартака» Педро Роша подтвердил, что он может сменить клубную прописку уже в самое ближайшее время.
Сейчас мы ищем вариант, который устроил бы всех. Этим делом занимается мой агент. Надеюсь, что всё решится до 4 апреля, когда в Бразилии закроется трансферное окно. В данный момент я близок к уходу из «Спартака».
Кононов говорил, что ему нравится моя игра и я обязательно получу шансы, чтобы проявить себя. Но этого так и не произошло.
Я недоволен своим положением в команде, так как не играю. Говорил об этом тренеру, он меня понял и направил к руководству, чтобы мы нашли выход из сложившейся ситуации.
По слухам, «Спартак» хочет за игрока 12 млн евро.
Так Макс .Котёнок очень из благополучного семьи. Не с кем не общаются. Может быть от кого то сильно обижены.
Интервью нету вариантов. Может быть у тебя получится.
Сосет потихонечку с мешка бабки)
хоть где то можно победить
Не дождетесь;)
Горячо вами любимый Педро!!!)))
Может быть твои помощи.....)))
