Роша: «Я близок к уходу из „Спартака“»

Нападающий «Спартака» подтвердил, что он может сменить клубную прописку уже в самое ближайшее время.

Сейчас мы ищем вариант, который устроил бы всех. Этим делом занимается мой агент. Надеюсь, что всё решится до 4 апреля, когда в Бразилии закроется трансферное окно. В данный момент я близок к уходу из «Спартака».

Кононов говорил, что ему нравится моя игра и я обязательно получу шансы, чтобы проявить себя. Но этого так и не произошло.

Я недоволен своим положением в команде, так как не играю. Говорил об этом тренеру, он меня понял и направил к руководству, чтобы мы нашли выход из сложившейся ситуации.