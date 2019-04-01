Левандовски: «Изучал стиль игры Анри»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признался, что он в свое время изучал стиль игры Тьерри Анри.
Да, действительно, мне нравилась игра Анри. Я изучал его стиль. Мне также нравилось наблюдать за игрой Дель Пьеро.
Ранее Левандовски назвал лучших защитников, против которых он играл.
Не просто так именно у него рекорд по количеству ассистов за сезон в АПЛ.
Да и голы забивал полностью разнообразные: и на скорости уходил, и на технику классно бил, и при плотной опеке не терялся и забивал!
Левандовски игрок контактный, для ближнего боя в штрафной, игрок более таранного типа. Левандовски, Манджукич, Диего Коста, Джеко, Кейн игроки умевщие работать в условиях плотной опеки, преодолевать сопротивление защитников, бороться плечо в плечо в штрафной.
Анри лучше удавались атаки сходу, то был скоростной форвард, ему нужно было пространство. Такие же Дембеле, Решфор, Мбаппе.
Дель -Пьеро играл больше под нападающими, то был фантазиста , креативный игрок, то же, что и Месси, Азар, Сильва, раньше Фигу, Баджо...
