Левандовски: «Изучал стиль игры Анри»

1554135870

01 апреля 2019, 19:24

Нападающий «Баварии» признался, что он в свое время изучал стиль игры .

Да, действительно, мне нравилась игра Анри. Я изучал его стиль. Мне также нравилось наблюдать за игрой Дель Пьеро.

Ранее Левандовски назвал лучших защитников, против которых он играл.