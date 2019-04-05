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Градский: «У Зе Луиша в голове солома»

сегодня, 11:53

Известный певец, поэт и композитор, болельщик «Спартака» Александр Градский раскритиковал атакующую линию «красно-белых».

Не понимаю, зачем было столько ждать с арендой Педро Роши. Может, в другой команде при иной схеме от него был бы толк, но в «Спартаке» Роша – полный ноль. Точно так же не понимаю, зачем нам Зе Луиш и Луис Адриано. Они мало что умеют. Адриано хорошо смотрелся в «Шахтере», но сейчас только падает и «со значением» глядит на судью. А штрафного опять нет… Театр, да и только. И еще в пяти случаях из семи теряет мяч, а мы получаем атаку на свои ворота.

Зе Луиш здоровенный мужик, но в голове у него солома, как у Страшилы. Только прыгает на одном месте. Если случайно во время прыжка, попал головой по мячу, может даже забить, но не более того.

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Все комментарии
la_masia
la_masia ответил Footbolista
   67 / 916
сегодня в 13:12
Вот потому что твое мнение субъективное а не объективное, ему и не стоит уделять внимание.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 916
сегодня в 13:02
Ждем анализы на Спартак хряков Панова и кафельную плитку. Гыгыгы
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 916
сегодня в 12:51
От Зе Луиша зависит многое в команде,если он тащит то у нас нет конкурента в лиге ,если он спит то мы игрем ничейку. Адриано нужен команде,его опыт и хитррсть пригодятся.
Footbolista
Footbolista ответил la_masia
   5 / 916
сегодня в 12:50
На себя Месси играет гораздо больше...
Я же субьект и мое мнение субьективное)...так же как и твое)...
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 916
сегодня в 12:49
Видно что ноль в футболе ,хорошо что есть Маловары и прочие эксперты
la_masia
la_masia ответил Footbolista
   67 / 916
сегодня в 12:48
Не объективное мнение.
NbKA555
NbKA555 ответил КАМЮ
   281 / 916
сегодня в 12:46
Привези Месси в ЦСКА и Роналду в Спартак,думаешь они забьют за сезон 40 голов. Нет!Буду играть на высоком уровне,но у нас чемп специфичный.Трудно освоится и подстроится
mangoх12
mangoх12
   14 / 916
сегодня в 12:46
кто бы сомневался

parallels
parallels
   2 / 916
сегодня в 12:46
позор соломенному спартаку!
NbKA555
NbKA555 ответил КАМЮ
   281 / 916
сегодня в 12:42
Это я к тому ,что каждый пытается по своему выразить негатив к определённому игроку.Всегда будут те кто видит хорошее и те кто только плохое.По физическим данным в РПЛ,Зе нету равных.Глупо это отрицать.А вот выбор позиции и настрой на матчи это проблема.Адриано для нашего чемпа топ нап,назови кто лучше него?
VIC2
VIC2
   730 / 916
сегодня в 12:37
Градский, ты уже давно ВСЕ СВОИ ТАЙМЫ ОТПЕЛ И ОТЫГРАЛ
Я помню тебя только по одной песне,
котоую неплохо исполнил "но не более того"
Evilhuman
Evilhuman
   31 / 916
сегодня в 12:31
А-ха-ха, вот это сильно, но уважение за правду и прямоту,не у всех в тарасовке взгляд замылен
vovan32
vovan32
   432 / 916
сегодня в 12:28
Градский,ты повернись по братски....
Пулково-2
Пулково-2
   789 / 916
сегодня в 12:28
LOpp
Сегодня 12:17
Адриано и Зе Луиш конечно не тянут на 100%.
они очень мало забивают, мало двигаются, теряют мячи.
но при этом Кононова они устраивают, раз он сказал, что состав укомплектован.

Еще бы, Кононов в свое время львов тренеровал, а теперь пупсиков разваливает.
спартак 1987
спартак 1987 ответил LOpp
   217 / 916
сегодня в 12:26
Да им в конкуренцию летом нужно приобрести качественного нападающего и оба забегают мигом, они же видят, что Роша не тянет, Мелкадзе тоже, Ханни хорошо может отыграть две игры из пяти
спартак 1987
спартак 1987
   217 / 916
сегодня в 12:23
у Градского похоже голова закружилась в кресле голоса, что крутилось туда и обратно. на счёт Роши согласен, у Бразильца есть талант, только он просто не подошёл под схемы Спартака ( как и Кавенаги уже давным давно) на счёт Луиса Адриану и Зе Луиша не согласен, им бы вместо Ханни приобрести хорошего плеймейкера + хоть бы один вингер играл стабильно и снабжал нападающих передачами с флангов ( Ташаев или Ломовицкий) поэтому Луис Адриану смещяется ближе к полузащите, а Зе становится просто не кому скинуть мяч ( который он выигрывает в верховой борьбе у защиты соперника) p.s оба любят забивать Игорю😁
LOpp
LOpp
   10 / 916
сегодня в 12:17
Адриано и Зе Луиш конечно не тянут на 100%.
они очень мало забивают, мало двигаются, теряют мячи.
но при этом Кононова они устраивают, раз он сказал, что состав укомплектован.
КАМЮ
КАМЮ
   261 / 916
сегодня в 12:14
Осталось дождаться, когда Мишка Ефремов проспиться и взглянет трезвыми глазами на этот цирк
161регион
161регион
   52 / 916
сегодня в 12:13
Ухахаха,толстый очкарик жгет)))
КАМЮ
КАМЮ ответил NbKA555
   261 / 916
сегодня в 12:12
И правда,так можно абсолютно про любого сказать.Месси гном на которого команда всю жизнь играет,Роналду - Пеналду и симулянт.Азар - пижон и эгоист и т.д.
Сильное сравнение)))))
То есть, если СпаМ будет играть на Зе, то выхлоп от него будет по 40 голов в сезоне?
Или может Адриано, помимо своих падений, забивает столько же, как и КР?
brooks
brooks
   540 / 916
сегодня в 12:09
Если случайно во время прыжка, попал головой по мячу, может даже забить, но не более того.
---------------------------------------------------
Градский, что значит "не более того"? А что ты хочешь ещё увидеть, когда Зе Луиш прыгает, бьёт по мячу головой и забивает гол?! Хочешь, чтобы он этот мяч на лету зубами схватил что ли?
kingoffam
kingoffam
   190 / 916
сегодня в 12:09
Я угораю с этого клована)))По нему давно психушка плачет.Его-то где откопали?))))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   3 / 916
сегодня в 12:09
Славен Спартак своими болельщиками и экспертами! Ловчев, Рейнгольд, Червиченко, Градский, Назаров прославляют федуна и его менеджмент!
1 команда
1 команда
   95 / 916
сегодня в 12:06
А что еще у зулуса может быть, нажрется маниоки и прет на баобаб.
Footbolista
Footbolista ответил la_masia
   5 / 916
сегодня в 12:05
Пас через 20 раз)...
Байкал-38
Байкал-38
   53 / 916
сегодня в 12:03
Сейчас клоун, санга и другие объявят Градского иудой, предадут анафема и навсегда отлучат от "настоящих" болельщиков Спартака! Хотя градский всё правильно сказал, единственное, что Педру никто ни хотел брать, такое и даром не нужно, но всё таки нашлись дурачки!
la_masia
la_masia ответил NbKA555
   67 / 916
сегодня в 12:02
Заступлюсь за Месси) на него команда работает, а он на команду) он ведь не только забивает, но пас отдает.
NbKA555
NbKA555
   281 / 916
сегодня в 11:59
И правда,так можно абсолютно про любого сказать.Месси гном на которого команда всю жизнь играет,Роналду - Пеналду и симулянт.Азар - пижон и эгоист и т.д.
barcamilan
barcamilan
сегодня в 11:58
футбольный винни-пух?
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 916
сегодня в 11:56
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