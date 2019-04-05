Градский: «У Зе Луиша в голове солома»

Известный певец, поэт и композитор, болельщик «Спартака» Александр Градский раскритиковал атакующую линию «красно-белых».
Не понимаю, зачем было столько ждать с арендой Педро Роши. Может, в другой команде при иной схеме от него был бы толк, но в «Спартаке» Роша – полный ноль. Точно так же не понимаю, зачем нам Зе Луиш и Луис Адриано. Они мало что умеют. Адриано хорошо смотрелся в «Шахтере», но сейчас только падает и «со значением» глядит на судью. А штрафного опять нет… Театр, да и только. И еще в пяти случаях из семи теряет мяч, а мы получаем атаку на свои ворота.
Зе Луиш здоровенный мужик, но в голове у него солома, как у Страшилы. Только прыгает на одном месте. Если случайно во время прыжка, попал головой по мячу, может даже забить, но не более того.
Я же субьект и мое мнение субьективное)...так же как и твое)...
Я же субьект и мое мнение субьективное)...так же как и твое)...
Я помню тебя только по одной песне,
котоую неплохо исполнил "но не более того"
Я помню тебя только по одной песне,
котоую неплохо исполнил "но не более того"
Сегодня 12:17
Адриано и Зе Луиш конечно не тянут на 100%.
они очень мало забивают, мало двигаются, теряют мячи.
но при этом Кононова они устраивают, раз он сказал, что состав укомплектован.
Еще бы, Кононов в свое время львов тренеровал, а теперь пупсиков разваливает.
Сегодня 12:17
Адриано и Зе Луиш конечно не тянут на 100%.
они очень мало забивают, мало двигаются, теряют мячи.
но при этом Кононова они устраивают, раз он сказал, что состав укомплектован.
Еще бы, Кононов в свое время львов тренеровал, а теперь пупсиков разваливает.
они очень мало забивают, мало двигаются, теряют мячи.
но при этом Кононова они устраивают, раз он сказал, что состав укомплектован.
они очень мало забивают, мало двигаются, теряют мячи.
но при этом Кононова они устраивают, раз он сказал, что состав укомплектован.
То есть, если СпаМ будет играть на Зе, то выхлоп от него будет по 40 голов в сезоне?
Или может Адриано, помимо своих падений, забивает столько же, как и КР?
То есть, если СпаМ будет играть на Зе, то выхлоп от него будет по 40 голов в сезоне?
Или может Адриано, помимо своих падений, забивает столько же, как и КР?
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Градский, что значит "не более того"? А что ты хочешь ещё увидеть, когда Зе Луиш прыгает, бьёт по мячу головой и забивает гол?! Хочешь, чтобы он этот мяч на лету зубами схватил что ли?
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Градский, что значит "не более того"? А что ты хочешь ещё увидеть, когда Зе Луиш прыгает, бьёт по мячу головой и забивает гол?! Хочешь, чтобы он этот мяч на лету зубами схватил что ли?