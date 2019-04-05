Градский: «У Зе Луиша в голове солома»

Известный певец, поэт и композитор, болельщик «Спартака» Александр Градский раскритиковал атакующую линию «красно-белых».

Не понимаю, зачем было столько ждать с арендой Педро Роши. Может, в другой команде при иной схеме от него был бы толк, но в «Спартаке» Роша – полный ноль. Точно так же не понимаю, зачем нам Зе Луиш и Луис Адриано. Они мало что умеют. Адриано хорошо смотрелся в «Шахтере», но сейчас только падает и «со значением» глядит на судью. А штрафного опять нет… Театр, да и только. И еще в пяти случаях из семи теряет мяч, а мы получаем атаку на свои ворота.

Зе Луиш здоровенный мужик, но в голове у него солома, как у Страшилы. Только прыгает на одном месте. Если случайно во время прыжка, попал головой по мячу, может даже забить, но не более того.