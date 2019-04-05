Гинер: «Меня удивляют пенальти, которые ставят в пользу „Локомотива“»

Президент ЦСКА Евгений Гинер в эфире «Матч ТВ» высказал мнение о результатах армейцев в текущем розыгрыше РПЛ.
Нормальные результаты. Молодая команда сыграла вничью, проиграла один матч, ничего страшного тут нет. Настраиваются на ЦСКА все уже совсем иначе. Мы идем в лидирующей группе. Самое главное — я вижу игру, то, что радует болельщика. А с результатами потерпим. Для меня этот год важен в плане становления команды. Никто еще не строил команду за три-четыре месяца, это невозможно. Даже если вы наберете топ-игроков мирового уровня, все равно нужно, чтобы они были слаженным коллективом. Наверное, со следующего года уже будут требования к команде другие.
В чемпионской гонке мы как участвовали, так и продолжаем участвовать. Будем бороться, никто не собирался сдаваться, потому что проиграли «Арсеналу» или сыграли вничью с «Уфой». Ну дальше что? Что вам сказать? Что мы следим, как с кем сыграл «Краснодар» или «Зенит» и радуемся, что кто-то проиграл или сыграл вничью? Меня удивляют пенальти, которые ставят в пользу «Локомотива». Вот как-то смущают. Таких пенальти можно ставить по 10. Это, наверное, вопрос к господину Сухине (бывший арбитр, а сейчас начальник команды в «Локомотиве» - прим.).
Пенальти в ворота Динамо был поставлен после того как Игнатьев на большой скорости ворвался в штрафную и был сбит защитником Динамо, во первых Игнатьев в данном моменте не мог симулировать в принципе, так как скорость была большая, во вторых игрок Динамо сам признал, что касание было.
Эксперты в обоих случаях признали, что обоим пенальти было место быть.
Слова Гинера, звучат как обида и предвидение, что ЦСКА может не вытянуть гонку за ЛЧ и остаться только с ЛЕ. Зато потом будет отмазка про судей.
Насчёт Сухины, а почему в прошлых чемпионатах в открытую творили беспридел в сторону Локо, удаляли не того игрока, как кстати и в этом сезоне. Локо недобрал несколько очков из-за судейских ошибок и это всё когда Сухина был в Локо. Гинер почему ты об этом молчишь?
Ему бы о матче со Спартаком думать, а не быть базарной бабой!
Сегодня Гинер упал в моих глазах!!!
Пенальти в ворота Динамо был поставлен после того как Игнатьев на большой скорости ворвался в штрафную и был сбит защитником Динамо, во первых Игнатьев в данном моменте не мог симулировать в принципе, так как скорость была большая, во вторых игрок Динамо сам признал, что касание было.
Эксперты в обоих случаях признали, что обоим пенальти было место быть.
Слова Гинера, звучат как обида и предвидение, что ЦСКА может не вытянуть гонку за ЛЧ и остаться только с ЛЕ. Зато потом будет отмазка про судей.
Насчёт Сухины, а почему в прошлых чемпионатах в открытую творили беспридел в сторону Локо, удаляли не того игрока, как кстати и в этом сезоне. Локо недобрал несколько очков из-за судейских ошибок и это всё когда Сухина был в Локо. Гинер почему ты об этом молчишь?
Ему бы о матче со Спартаком думать, а не быть базарной бабой!
Сегодня Гинер упал в моих глазах!!!
Не ожидал от Гинера таких слов!
В чужом глазу соломину видеть, в своём — бревна не замечать! Некрасиво!!!
Не ожидал от Гинера таких слов!
В чужом глазу соломину видеть, в своём — бревна не замечать! Некрасиво!!!
кто больше разбирается в футболе, Гинер или конявые тролли?))
кто больше разбирается в футболе, Гинер или конявые тролли?))
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
Хочешь стать чемпионом - подпиши Роттенберга, назначь Сухину директором.
Хочешь стать чемпионом - подпиши Роттенберга, назначь Сухину директором.