ГлавнаяНовости

Гинер: «Меня удивляют пенальти, которые ставят в пользу „Локомотива“»

сегодня, 11:31

Президент ЦСКА Евгений Гинер в эфире «Матч ТВ» высказал мнение о результатах армейцев в текущем розыгрыше РПЛ.

Нормальные результаты. Молодая команда сыграла вничью, проиграла один матч, ничего страшного тут нет. Настраиваются на ЦСКА все уже совсем иначе. Мы идем в лидирующей группе. Самое главное — я вижу игру, то, что радует болельщика. А с результатами потерпим. Для меня этот год важен в плане становления команды. Никто еще не строил команду за три-четыре месяца, это невозможно. Даже если вы наберете топ-игроков мирового уровня, все равно нужно, чтобы они были слаженным коллективом. Наверное, со следующего года уже будут требования к команде другие.

В чемпионской гонке мы как участвовали, так и продолжаем участвовать. Будем бороться, никто не собирался сдаваться, потому что проиграли «Арсеналу» или сыграли вничью с «Уфой». Ну дальше что? Что вам сказать? Что мы следим, как с кем сыграл «Краснодар» или «Зенит» и радуемся, что кто-то проиграл или сыграл вничью? Меня удивляют пенальти, которые ставят в пользу «Локомотива». Вот как-то смущают. Таких пенальти можно ставить по 10. Это, наверное, вопрос к господину Сухине (бывший арбитр, а сейчас начальник команды в «Локомотиве» - прим.).

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кечинов: «„Спартак“ обыграет ЦСКА со счетом 2:1»
Сегодня, 12:58 Комментарии9
Жиго: «Дерби — это прежде всего борьба и сплоченность коллектива»
Сегодня, 12:36 Комментарии2
Мама Облякова: «После матча с „Реалом“ я ревела от счастья»
Сегодня, 12:27 Комментарии7
Градский: «„Спартаку“ сейчас очень не хватает Дзюбы»
Сегодня, 11:59 Комментарии21
Градский: «У Зе Луиша в голове солома»
Сегодня, 11:53 Комментарии32
Семак: «Я желаю скорейшего возвращения Кокорина»
Сегодня, 11:28 Комментарии28
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   9 / 916
сегодня в 13:23
А меня в РПЛ (Российская Продажная Лига) уже давно ничего не удивляет! Я сейчас не про Локо, а вообще что происходит!
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Ваня лучший
   134 / 916
сегодня в 13:04
Это просто два последних примера, когда судьи ни за что подарили Локо 4 очка и лишили Краснодар и Динамо очков. Неужели пляски Семина с искаженным лицом на бровке так на них влияют. Других таких плясунов в РПЛ нет
Да, смотреть на то, как бульбашонок Витька сучит ножками и кулачки судорожно сжимает - смешно, но не страшно. А насчет пенальти... Не надо было строить свою силосную башню, был бы сейчас при деньгах и пенальти.
Байкал-38.
Байкал-38.
   34 / 916
сегодня в 12:45
Пенальти в ворота Краснодара был поставлен после того как рука (тут нет разницы умышленно или нет) преградила полёт мяча в створ ворот! Пенальти 100%
Пенальти в ворота Динамо был поставлен после того как Игнатьев на большой скорости ворвался в штрафную и был сбит защитником Динамо, во первых Игнатьев в данном моменте не мог симулировать в принципе, так как скорость была большая, во вторых игрок Динамо сам признал, что касание было.
Эксперты в обоих случаях признали, что обоим пенальти было место быть.
Слова Гинера, звучат как обида и предвидение, что ЦСКА может не вытянуть гонку за ЛЧ и остаться только с ЛЕ. Зато потом будет отмазка про судей.
Насчёт Сухины, а почему в прошлых чемпионатах в открытую творили беспридел в сторону Локо, удаляли не того игрока, как кстати и в этом сезоне. Локо недобрал несколько очков из-за судейских ошибок и это всё когда Сухина был в Локо. Гинер почему ты об этом молчишь?
Ему бы о матче со Спартаком думать, а не быть базарной бабой!
Сегодня Гинер упал в моих глазах!!!
Petr Makovenko
Petr Makovenko
   874 / 916
сегодня в 12:42
Вот это верно приметил
Исмет
Исмет
   283 / 916
сегодня в 12:23
Гинер по себе не судят людей!
kasyak7
kasyak7
   682 / 916
сегодня в 12:21
а кого они только не удивляют)
kingoffam
kingoffam ответил LOpp
   190 / 916
сегодня в 12:19
ахах, конявые тролли винят Федуна в подкупе судей, а Гинер заявляет, что судей купил Локомотив. кто больше разбирается в футболе, Гинер или конявые тролли?))
А на самом деле ГВК!)))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   253 / 916
сегодня в 12:18
Молчал бы Гинер про судейство,ЦСКА всегда благоволили судьи,а про 2003-2006 я вообще молчу,просто губили судьи их соперников.Пенальти в ворота Динамо совершенно очевиден.В ворота Краснодара,да,спорный,но не предуманный на ровном месте.Такие ставят 50/50 там где нет ВАРа.
161регион
161регион
   52 / 916
сегодня в 12:12
Еврей прав
Байкал-38.
Байкал-38.
   34 / 916
сегодня в 12:09
А Гинера не удивляло, когда к примеру в матче с Енисеем в первом круге при явной симуляции, да ещё до штрафной, ставят пенальти в пользу ЦСКА? Да если сложить все такие моменты ЦСКА и Локо, то Локо просто святой получится!
Не ожидал от Гинера таких слов!
В чужом глазу соломину видеть, в своём — бревна не замечать! Некрасиво!!!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Питермен
   30 / 916
сегодня в 12:06
Это просто два последних примера, когда судьи ни за что подарили Локо 4 очка и лишили Краснодар и Динамо очков. Неужели пляски Семина с искаженным лицом на бровке так на них влияют. Других таких плясунов в РПЛ нет
LOpp
LOpp
   10 / 916
сегодня в 12:02
ахах, конявые тролли винят Федуна в подкупе судей, а Гинер заявляет, что судей купил Локомотив.

кто больше разбирается в футболе, Гинер или конявые тролли?))
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 916
сегодня в 12:00
Ковырнул Гинер федуновскую армию. Гыгыгы
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   36 / 916
сегодня в 11:56
СУХИНА И ФЕДУН С ЛАПОЧКИНЫМ ВЕДУТ ПОДКОВЁРНЫЕ ИГРЫ !

ГЫ-ГЫ
time out
time out ответил Питермен
   81 / 916
сегодня в 11:52
Не понял, зачем он это сказал? Лапочкин беспредел его не удивляет, Мешков, Кукуян, Безбородов, Карасев работают на Федуна, надо объединиться всем против пупсиков, как это сделали мы болельщики на соккере. Лучше бы про пупсиков Гинер сказал
А ты себя болельщиком считаешь? Если ты болельщик, то я тогда Папа Римский!
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
   5 / 916
сегодня в 11:52
Завтра Гинер вообще знатно удивиться...)))
Позорным договорнякам зенита уже давно никто не удивляется...
Sunny.
Sunny.
   72 / 916
сегодня в 11:50
со всем уважением к болелеам , прав Леннороыч , беспредел от руководства Локо, .а все потому что там Роттенберг

Хочешь стать чемпионом - подпиши Роттенберга, назначь Сухину директором.
Zenit_84
Zenit_84
   104 / 916
сегодня в 11:50
Услышит ли Сухина?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 916
сегодня в 11:48
Завтра Гинер вообще знатно удивиться...)))
Footbolista
Footbolista ответил Питермен
   5 / 916
сегодня в 11:39
Он решил спустить на глоров лазурятника)...
Питермен
Питермен
   18 / 916
сегодня в 11:37
Весьма вероятно, что ВСЕ судейские скандалы происходят с участием Федуна, и он просто решил часть критики спустить на Локомотив временно
Tommy Lee
Tommy Lee
   124 / 916
сегодня в 11:37
У меня тоже вопросы по поводу пенальти в ворота Краснодара и Динамо.
Питермен
Питермен
   18 / 916
сегодня в 11:36
Не понял, зачем он это сказал? Лапочкин беспредел его не удивляет, Мешков, Кукуян, Безбородов, Карасев работают на Федуна, надо объединиться всем против пупсиков, как это сделали мы болельщики на соккере. Лучше бы про пупсиков Гинер сказал
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100