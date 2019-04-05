Гинер: «Меня удивляют пенальти, которые ставят в пользу „Локомотива“»

Президент ЦСКА Евгений Гинер в эфире «Матч ТВ» высказал мнение о результатах армейцев в текущем розыгрыше РПЛ .

Нормальные результаты. Молодая команда сыграла вничью, проиграла один матч, ничего страшного тут нет. Настраиваются на ЦСКА все уже совсем иначе. Мы идем в лидирующей группе. Самое главное — я вижу игру, то, что радует болельщика. А с результатами потерпим. Для меня этот год важен в плане становления команды. Никто еще не строил команду за три-четыре месяца, это невозможно. Даже если вы наберете топ-игроков мирового уровня, все равно нужно, чтобы они были слаженным коллективом. Наверное, со следующего года уже будут требования к команде другие.

В чемпионской гонке мы как участвовали, так и продолжаем участвовать. Будем бороться, никто не собирался сдаваться, потому что проиграли «Арсеналу» или сыграли вничью с «Уфой». Ну дальше что? Что вам сказать? Что мы следим, как с кем сыграл «Краснодар» или «Зенит» и радуемся, что кто-то проиграл или сыграл вничью? Меня удивляют пенальти, которые ставят в пользу «Локомотива». Вот как-то смущают. Таких пенальти можно ставить по 10. Это, наверное, вопрос к господину Сухине (бывший арбитр, а сейчас начальник команды в «Локомотиве» - прим.).