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Тошич: «Московское дерби - самая красивая и важная игра в чемпионате»

сегодня, 16:25
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:00 Не начался

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, выступающий ныне в составе «Партизана», поделился мнением об «армейцах».

Когда есть возможность, всегда смотрю игры моего любимого клуба. Это не обсуждается.

В этом сезоне многие ожидали, что, коллектив, поменявшись практически на сто процентов, не будет бороться за высокие места. Но ЦСКА как всегда наверху и претендует на титул. Я очень счастлив, что «армейцы» конкурентоспособны в РПЛ, а осенью в Лиге чемпионов показали себя достойно.

Тошич также поделился ожиданиями от матча ЦСКА и «Спартака».

Видел, что ЦСКА в матче с «Уфой» вел 2:0, а в конце позволил сравнять счет. Никто подобного не ожидал, но дерби со «Спартаком» всегда вызывает бурный интерес. Это самая красивая и важная игра в чемпионате. Буду болеть за свою команду и надеюсь, что сегодня «армейцы» вернутся на победный путь.

У меня, помнится, много получалось забивать «Спартаку». За семь лет – пять голов. Можно сказать, что почти все дерби были удачными. Каждый мяч в матче со «Спартаком» запомнился и остался в моем сердце.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   39 / 933
сегодня в 18:10
Что то не читал о дерби от БЫВШИХ игроков СпаМа. Очевидно им это до лампочки)))
Этим всё сказано о своей любви к клубу)))))
Удачи ЦСКА в дерби.
112910415
112910415
   92 / 933
сегодня в 17:44
ты не огорчайся, Зоран, если что...
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   192 / 933
сегодня в 17:25
Жаль, что Тошич не подходил ни под одну игровую схему Ганчаренко. Классный футболист, ещё и Спартаку закидывал стабильно)
Nafnafik
Nafnafik
   112 / 933
сегодня в 17:20
Насчет красивой игры будет видно, а вот обидеть свиней на их арене - долг каждой команды.
poodle
poodle ответил cska plus
   839 / 933
сегодня в 17:02
Немало Зоран унижал хрющатник.
ой,да кто только спартак не унижал,так себе достижение!
cska plus
cska plus
   16 / 933
сегодня в 16:44
Немало Зоран унижал хрющатник.
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