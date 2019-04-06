Тошич: «Московское дерби - самая красивая и важная игра в чемпионате»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, выступающий ныне в составе «Партизана», поделился мнением об «армейцах».

В этом сезоне многие ожидали, что, коллектив, поменявшись практически на сто процентов, не будет бороться за высокие места. Но ЦСКА как всегда наверху и претендует на титул. Я очень счастлив, что «армейцы» конкурентоспособны в РПЛ , а осенью в Лиге чемпионов показали себя достойно.

Тошич также поделился ожиданиями от матча ЦСКА и «Спартака».

Видел, что ЦСКА в матче с «Уфой» вел 2:0, а в конце позволил сравнять счет. Никто подобного не ожидал, но дерби со «Спартаком» всегда вызывает бурный интерес. Это самая красивая и важная игра в чемпионате. Буду болеть за свою команду и надеюсь, что сегодня «армейцы» вернутся на победный путь.

У меня, помнится, много получалось забивать «Спартаку». За семь лет – пять голов. Можно сказать, что почти все дерби были удачными. Каждый мяч в матче со «Спартаком» запомнился и остался в моем сердце.