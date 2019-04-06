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«Шальке» проиграл «Айнтрахту»

сегодня, 18:42
Шальке-04Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)1 : 2Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

«Шальке» дома уступил «Айнтрахту» в рамках 28-го тура Бундеслиги. После этого тура «Шальке» занимают 14-ю строчку в турнирной таблице (26 очков), а «Айнтрахт» расположился на 4 месте (49 пунктов).

Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена

«Шальке-04» - «Айнтрахт» 1:2 (1:1)
Голы: Сердар 21 - Ребич 13, Йович 90+9 (пенальти)

«Шальке-04»: Нюбель, Брума, Стамбули, Настасич, Омар, Калиджури, Сердар, Бужеллаб (Руди 79), Очипка, Эмболо (Кутуджу 66), Бургшталлер
Главный тренер: Стевенс Хуб.

«Айнтрахт»: Трапп, Абрахам, Хасэбе, Хинтереггер (Н'Дика 38), Да Коста, Фернандеш, Де Гузман (Пасьенса 46), Костич, Виллемс, Ребич, Йович
Главный тренер: Хюттер Адольф.

Предупреждения: Де Гузман 23, Сердар 25, Эмболо 45, Сердар 90+4, Калиджури 90+7, Бургшталлер 90+8

В прошлом туре «Шальке» обыграл «Ганновер».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   118 / 948
сегодня в 18:59
Йовича интересно в каком клубе ждать в следующий сезон?
Bavaria_M
Bavaria_M
   747 / 948
сегодня в 18:49
Эх если бы бы недоразумение неверкузен, эх
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