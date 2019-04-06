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«Краснодар» дожал «Крылья Советов» и вышел на второе место

сегодня, 18:26
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Краснодар» сумел обыграть «Крылья Советов» в рамках 22-го тура РПЛ. После этого тура «быки» занимают вторую строчку в турнирной таблице (39 очков), а «Крылья Советов» остались на 11 месте (25 пунктов).

Краснодар, стадион Стадион ФК «Краснодар»

«Краснодар» - «Крылья Советов» 1:0 (0:0)
Гол: Классон 90+3 (пенальти)

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спайич, Мартынович, Скопинцев, Каборе, Газинский, Перейра (Стоцкий 73), Классон, Вандерсон, Игнатьев (Сулейманов 67).
Главный тренер: Мусаев Мурад.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Бурлак, Самарджич, Полуяхтов, Тимофеев, Рабиу (Антон 58), Самедов, Джано, Зиньковский, Корниленко.
Главный тренер: Божович Миодраг.

Предупреждения: Тимофеев 5, Самарджич 30, Мартынович 54, Петров 62, Полуяхтов 64, Бурлак 90+2

Удаление: Петров 71

Судья: Еськов Алексей.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В прошлом туре краснодарцы разгромили «Анжи», а самарцы уступили «Оренбургу».

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Все комментарии
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   260 / 948
сегодня в 21:01
Ничья должна была быть
Рубин на века
Рубин на века
сегодня в 20:11
Странный пенальти
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   102 / 948
сегодня в 19:59
С Победой Краснодар!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил nautilus163
   22 / 948
сегодня в 19:50
Канунников хорош периодически! Не хватает стабильности. В этом матче Краснодар был сильнее! Вообще эта команда интересная. Но все же добыть три очка помог судья!
Был бы хорошим , его бы не гоняли из команд. Ни в одной из них он не стал забивным, зато гробит моменты стабильно!!!
mars6791
mars6791 ответил Анатолий Шевченко
   701 / 948
сегодня в 19:49
Ну давайте отменим пенальти в добавочное время. Только для всех команд. Посмотрим что получится.
Это будет регби в штрафной площади.
Майкл59ru
Майкл59ru
   503 / 948
сегодня в 19:44
Купили пенальти и победили. Кто то очень не хочет пускать ЦСКА в лч .Хотя правильно,им самое место в ле!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   18 / 948
сегодня в 19:43
Быки красавчики, дожали Крылышек...
сканер
сканер
   204 / 948
сегодня в 19:41
Быков с победой!
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил nautilus163
   491 / 948
сегодня в 19:41
Крылья молодцы! Судейка сделал результат! Теперь у него во всех магнитах скидка иудская будет!
Если ему нужны скидки в Магните , то пусть судит матчи Динамо.
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил mihaluch
   491 / 948
сегодня в 19:31
Пенальти в добавленное - это уже не в какие ворота не лезет. Кто-нибудь помнит чтобы "Спартаку" ставили пенальти в добавленное время?
Ну давайте отменим пенальти в добавочное время. Только для всех команд. Посмотрим что получится.
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил nautilus163
   491 / 948
сегодня в 19:26
А я 20 раз повтор посмотрел! Спаич уже "нырял" на вытянутую ногу. Он потерял равновесие еще "до ноги!" Одновременно следил за судейкой. Тот прямо выдохнул когда упал Спаич! Типа: наконец то, обещаная карточка на скидку в магнитах, у меня в кармане! Если с первого раза пендель не забьют, назначу перебить! Я ж судья РПЛ, мне всё под силу! А главное, за это ничего не будет! Максимум пожурят и пальцем погрозят!
А скидка в каких магазинах?
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил Jeck Denielse
   491 / 948
сегодня в 19:17
Кто то заинтересован чтоб четвёрка "догоняющих" ни коим образром не отстала от Зенита..... "Спартак" - отменённый гол Ивановича и отсутствие пенальти на Дзюбе...плюс удаление и пенальти в ворота Ахмата.... "Локо" - просто 2 пенальти - 6 очков.... "Краснодар" - пенальти в добавленное время..... Это уже не смешно...... Краснодар с Победой...ни смотря ни на что...
Что значит - Удаление соперника? Согласен - чиновники из РФПЛа интригу закрутили.
kyxy
kyxy ответил Ангел неБесГрешен
   564 / 948
сегодня в 19:16
    Котэ в тельняжке
    Котэ в тельняжке ответил Jeck Denielse
       40 / 948
    сегодня в 19:15
    У Краснодара удаление и пенка?)
    Удалили вообще-то Петрова... И КС 20 минут в большинстве играл... И пенальти чистый.) Просто быки не бросают играть до финального свистка!)
    beefs
    beefs
       103 / 948
    сегодня в 19:14
    Концовка напряженная. теперь интрига возобновляется...
    tims
    tims
       404 / 948
    сегодня в 19:10
    Уж если "Краснодар" стал выигрывать у аутсайдера только с помощью пенальти на последней добавленной минуте, то можно только поаплодировать российскому футболу и его судейскому корпусу. Браво, честнейший и профессиональнейший Еськов!
    Хуторянин 84
    Хуторянин 84 ответил Морозовский
       664 / 948
    сегодня в 19:07
    "Магнит" хочет купить "Ленту" - бакланы сдаются!
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
         15 / 948
      сегодня в 19:05
      Кто то заинтересован чтоб четвёрка "догоняющих" ни коим образром не отстала от Зенита.....

      "Спартак" - отменённый гол Ивановича и отсутствие пенальти на Дзюбе...плюс удаление и пенальти в ворота Ахмата....
      "Локо" - просто 2 пенальти - 6 очков....
      "Краснодар" - пенальти в добавленное время.....

      Это уже не смешно......

      Краснодар с Победой...ни смотря ни на что...
      Serg3.12
      Serg3.12 ответил Котэ в тельняжке
         8 / 948
      сегодня в 19:04
      Лицом к нам!) А вы про что подумали?;)
      Ничего не подумал, поэтому спросил...))
      scikuni
      scikuni
         670 / 948
      сегодня в 19:02
      забей так любые из самизнаете каких команд все бы бросились целовать поддерживать, краснодару же инкриминируют некрасивые победы так сказать, если точка железная то неважно когда она поставлена, время было достаточно, что мешало крыльям закрыть в большинстве на их стороне и досушить матч, правильно класс.
      Bayern Best
      Bayern Best
         192 / 948
      сегодня в 19:01
      Хоть и рад победе быков но,самарцев тоже жаль.
      Сергей Саныч
      Сергей Саныч ответил Т34
         17 / 948
      сегодня в 19:00
      Саныч, привет! Ты представь, если бы на месте Краснодара был Спартак. После пенальти на последних минутах матча тут стоял бы такой оглушительный визг бомжеконских эХспертов, что в словах не передать.
      Привет,Николаич.
      Представь если бы этот момент судья по телевизору пересматривал...
      Не знаю,нужен ли такой просмотр.
      Кому-то сладко,кому-то горько.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответил Алексей Коротеев
         18 / 948
      сегодня в 19:00
      Не нужно сюда приплетать голубую плесень !
      Продолжай болеть за юбилейно-кабинетных чемпионов, они опустят Россию ниже плинтуса...
      Т34
      Т34 ответил Сергей Саныч
         81 / 948
      сегодня в 18:56
      Краснодар с победой. Крылья нормальная команда.Сыграются и будет супер. Пенальти ....ну,не знаю.
      Саныч, привет! Ты представь, если бы на месте Краснодара был Спартак. После пенальти на последних минутах матча тут стоял бы такой оглушительный визг бомжеконских эХспертов, что в словах не передать.
      Котэ в тельняжке
      Котэ в тельняжке ответил Serg3.12
         40 / 948
      сегодня в 18:54
      Лицом к нам!) А вы про что подумали?;)
      ЦCКА навсегда
      ЦCКА навсегда ответил Котэ в тельняжке
         13 / 948
      сегодня в 18:54
      Пенальти был, контакт был.) Но Спаийч, когда упал, так радовался назначению пенальти, что становится понятно, что он очень хотел, чтобы на нем нарушили)) Но это не преступление;)
      Был так был, говорю же не смотрел :)
      Но смотря на матчи пищевика с крысой Лампочкиным об этой продажной лиге мнение уже сложилось!
      Игорь Яковлевич
      Игорь Яковлевич
         137 / 948
      сегодня в 18:52
        Котэ в тельняжке
        Котэ в тельняжке ответил ЦCКА навсегда
           40 / 948
        сегодня в 18:52
        Пенальти был, контакт был.) Но Спаийч, когда упал, так радовался назначению пенальти, что становится понятно, что он очень хотел, чтобы на нем нарушили)) Но это не преступление;)
        Т34
        Т34
           81 / 948
        сегодня в 18:52
        Быков с победой! Нельзя давать свободно дышать лазурным. Пусть дрожат, чувствуя за спиной дыханье быков.
        kip-elev
        kip-elev
           276 / 948
        сегодня в 18:52
        Соккер в таблице два очка зажал, ничейку поставил))
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