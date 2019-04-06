«Краснодар» дожал «Крылья Советов» и вышел на второе место

«Краснодар» сумел обыграть «Крылья Советов» в рамках 22-го тура РПЛ. После этого тура «быки» занимают вторую строчку в турнирной таблице (39 очков), а «Крылья Советов» остались на 11 месте (25 пунктов).
Краснодар, стадион Стадион ФК «Краснодар»
«Краснодар» - «Крылья Советов» 1:0 (0:0)
Гол: Классон 90+3 (пенальти)
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спайич, Мартынович, Скопинцев, Каборе, Газинский, Перейра (Стоцкий 73), Классон, Вандерсон, Игнатьев (Сулейманов 67).
Главный тренер: Мусаев Мурад.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Бурлак, Самарджич, Полуяхтов, Тимофеев, Рабиу (Антон 58), Самедов, Джано, Зиньковский, Корниленко.
Главный тренер: Божович Миодраг.
Предупреждения: Тимофеев 5, Самарджич 30, Мартынович 54, Петров 62, Полуяхтов 64, Бурлак 90+2
Удаление: Петров 71
Судья: Еськов Алексей.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В прошлом туре краснодарцы разгромили «Анжи», а самарцы уступили «Оренбургу».
Удалили вообще-то Петрова... И КС 20 минут в большинстве играл... И пенальти чистый.) Просто быки не бросают играть до финального свистка!)
Удалили вообще-то Петрова... И КС 20 минут в большинстве играл... И пенальти чистый.) Просто быки не бросают играть до финального свистка!)
"Спартак" - отменённый гол Ивановича и отсутствие пенальти на Дзюбе...плюс удаление и пенальти в ворота Ахмата....
"Локо" - просто 2 пенальти - 6 очков....
"Краснодар" - пенальти в добавленное время.....
Это уже не смешно......
Краснодар с Победой...ни смотря ни на что...
"Спартак" - отменённый гол Ивановича и отсутствие пенальти на Дзюбе...плюс удаление и пенальти в ворота Ахмата....
"Локо" - просто 2 пенальти - 6 очков....
"Краснодар" - пенальти в добавленное время.....
Это уже не смешно......
Краснодар с Победой...ни смотря ни на что...
Представь если бы этот момент судья по телевизору пересматривал...
Не знаю,нужен ли такой просмотр.
Кому-то сладко,кому-то горько.
Представь если бы этот момент судья по телевизору пересматривал...
Не знаю,нужен ли такой просмотр.
Кому-то сладко,кому-то горько.
Но смотря на матчи пищевика с крысой Лампочкиным об этой продажной лиге мнение уже сложилось!
Но смотря на матчи пищевика с крысой Лампочкиным об этой продажной лиге мнение уже сложилось!