«Краснодар» дожал «Крылья Советов» и вышел на второе место

сегодня, 18:26

«Краснодар» сумел обыграть «Крылья Советов» в рамках 22-го тура РПЛ . После этого тура «быки» занимают вторую строчку в турнирной таблице (39 очков), а «Крылья Советов» остались на 11 месте (25 пунктов).

Краснодар, стадион Стадион ФК «Краснодар»

«Краснодар» - «Крылья Советов» 1:0 (0:0)

Гол: Классон 90+3 (пенальти)

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спайич, Мартынович, Скопинцев, Каборе, Газинский, Перейра (Стоцкий 73), Классон, Вандерсон, Игнатьев (Сулейманов 67).

Главный тренер: Мусаев Мурад.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Бурлак, Самарджич, Полуяхтов, Тимофеев, Рабиу (Антон 58), Самедов, Джано, Зиньковский, Корниленко.

Главный тренер: Божович Миодраг.

Предупреждения: Тимофеев 5, Самарджич 30, Мартынович 54, Петров 62, Полуяхтов 64, Бурлак 90+2

Удаление: Петров 71

Судья: Еськов Алексей.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В прошлом туре краснодарцы разгромили «Анжи», а самарцы уступили «Оренбургу».