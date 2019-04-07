«Зенит» сегодня сыграет в белой форме

«Локомотив» и «Зенит» определились с комплектами формы на матч 22-го тура РПЛ.
Петербургская команда сегодня будет выступать в белой форме, а московская - в красной.
«Локомотив» и «Зенит» определились с комплектами формы на матч 22-го тура РПЛ.
Петербургская команда сегодня будет выступать в белой форме, а московская - в красной.
На выезде Зенит играет менее удачно.....
Теперь умнож эти поражения на 10.....
И получишь выездную статистику своей команды....
На выезде Зенит играет менее удачно.....
Теперь умнож эти поражения на 10.....
И получишь выездную статистику своей команды....
Здравствуй Жиго - Новый Год!
Здравствуй Жиго - Новый Год!
Вилльярреал - Зенит 2 -1
«Зенит» с «Аустрией» сыграет в белой форме
Зенит - Аустрия 0-3
«Зенит» сыграет с «Фенербахче» в белой форме
Фенербахче - Зенит 1-0
«Зенит» сыграет в белой форме, «Мольде» — в синей
Мольде - Зенит 2-1
«Зенит» сыграет с «Арсеналом» в белой форме
Арсенал - Зенит 4-2
«Зенит» сыграет против «Ростова» в белой форме
Ростов - Зенит 3-1
"Зенит" сыграет с "Анжи" в белой форме »
Анжи - Зенит 2-1
«Зенит» сыграет с ЦСКА в белой форме
ЦСКА - Зенит 2-0
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Только голубая форма, никакой белой!)
Вилльярреал - Зенит 2 -1
«Зенит» с «Аустрией» сыграет в белой форме
Зенит - Аустрия 0-3
«Зенит» сыграет с «Фенербахче» в белой форме
Фенербахче - Зенит 1-0
«Зенит» сыграет в белой форме, «Мольде» — в синей
Мольде - Зенит 2-1
«Зенит» сыграет с «Арсеналом» в белой форме
Арсенал - Зенит 4-2
«Зенит» сыграет против «Ростова» в белой форме
Ростов - Зенит 3-1
"Зенит" сыграет с "Анжи" в белой форме »
Анжи - Зенит 2-1
«Зенит» сыграет с ЦСКА в белой форме
ЦСКА - Зенит 2-0
---------------------------
Только голубая форма, никакой белой!)
в 19:00....Локо - ЦСКА...
а сейчас смысла нет...
в 19:00....Локо - ЦСКА...
а сейчас смысла нет...
Вперёд!!!
Земляки - московский, футбольный клуб " ЛОКОМОТИВ "!!!
Вперёд!!!
Земляки - московский, футбольный клуб " ЛОКОМОТИВ "!!!