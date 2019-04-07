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«Зенит» сегодня сыграет в белой форме

сегодня, 11:15
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит19:00 Не начался

«Локомотив» и «Зенит» определились с комплектами формы на матч 22-го тура РПЛ.

Петербургская команда сегодня будет выступать в белой форме, а московская - в красной.

 

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Все комментарии
ziborock
ziborock ответил Jeck Denielse
   57 / 977
сегодня в 12:04
Написал бы проще..... На выезде Зенит играет менее удачно..... Теперь умнож эти поражения на 10..... И получишь выездную статистику своей команды....
Спартак в ЧР на выезде проиграл лишь 2 игры! Плохо у тебя с математикой!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ziborock
   14 / 977
сегодня в 12:00
«Зенит» сыграет с «Вильярреалом» в белой форме Вилльярреал - Зенит 2 -1 «Зенит» с «Аустрией» сыграет в белой форме Зенит - Аустрия 0-3 «Зенит» сыграет с «Фенербахче» в белой форме Фенербахче - Зенит 1-0 «Зенит» сыграет в белой форме, «Мольде» — в синей Мольде - Зенит 2-1 «Зенит» сыграет с «Арсеналом» в белой форме Арсенал - Зенит 4-2 «Зенит» сыграет против «Ростова» в белой форме Ростов - Зенит 3-1 "Зенит" сыграет с "Анжи" в белой форме » Анжи - Зенит 2-1 «Зенит» сыграет с ЦСКА в белой форме ЦСКА - Зенит 2-0 --------------------------- Только голубая форма, никакой белой!)
Написал бы проще.....
На выезде Зенит играет менее удачно.....

Теперь умнож эти поражения на 10.....
И получишь выездную статистику своей команды....
Олeневод
Олeневод
   176 / 977
сегодня в 11:58
Матч Зенита с Локо посмотрим , а у к-б фана новая кричалка
Здравствуй Жиго - Новый Год!
ziborock
ziborock
   57 / 977
сегодня в 11:57
«Зенит» сыграет с «Вильярреалом» в белой форме
Вилльярреал - Зенит 2 -1
«Зенит» с «Аустрией» сыграет в белой форме
Зенит - Аустрия 0-3
«Зенит» сыграет с «Фенербахче» в белой форме
Фенербахче - Зенит 1-0
«Зенит» сыграет в белой форме, «Мольде» — в синей
Мольде - Зенит 2-1
«Зенит» сыграет с «Арсеналом» в белой форме
Арсенал - Зенит 4-2
«Зенит» сыграет против «Ростова» в белой форме
Ростов - Зенит 3-1
"Зенит" сыграет с "Анжи" в белой форме »
Анжи - Зенит 2-1
«Зенит» сыграет с ЦСКА в белой форме
ЦСКА - Зенит 2-0
---------------------------
Только голубая форма, никакой белой!)
Climent
Climent
   653 / 977
сегодня в 11:53
Юбилейных позорить пусть станет традицией.
Egorium
Egorium
   88 / 977
сегодня в 11:45
Зениту только победы!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 977
сегодня в 11:42
Надеюсь сегодня это будет победная форма. Гыгыгы
Jum13
Jum13
   53 / 977
сегодня в 11:41
Ну - ничья будет отличным результатом. Во всяком случае для ЦСКА )))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ermak6848
   14 / 977
сегодня в 11:27
посмотрим как эта форма " запачкается" от голов фк "Локомотив"... Вперёд!!! Земляки - московский, футбольный клуб " ЛОКОМОТИВ "!!!
Через 2 недели это напишешь....20-го....
в 19:00....Локо - ЦСКА...
а сейчас смысла нет...
ermak6848
ermak6848
   155 / 977
сегодня в 11:20
посмотрим как эта форма " запачкается" от голов фк "Локомотив"...
Вперёд!!!
Земляки - московский, футбольный клуб " ЛОКОМОТИВ "!!!
piercman
piercman
   18 / 977
сегодня в 11:16
ну ок. ждём хряков со своим стандартным вопросом)
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