Бистрович: «Для фанатов важнее победа над „Спартаком“, чем над „Реалом“»

Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович поделился впечатлениями после победы над «Спартаком» в матче 22-го тура РПЛ .

Всем известно, что матч против «Спартака» — важнейшая игра для наших болельщиков и для нас тоже. Ни для кого не секрет, как было важно сыграть хорошо и показать свой характер в столь принципиальной игре. Конечно, мы очень довольны результатом и рады победе. Думаю, для болельщиков принципиальнее одержать победу над «Спартаком», чем над «Реалом». Ведь это крупнейшее дерби в России, и победа в нем всегда крайне важна. впереди еще несколько игр и нужно пытаться побеждать в каждой из них, набирать максимальное количество очков. Нам нужно сосредоточиться на себе, чтобы подняться как можно выше в турнирной таблице. Посмотрим, что будет в конце сезоне и на каком месте мы окажемся.