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Сборная России пожелала Акинфееву крепкого здоровья

сегодня, 15:28

Пресс-служба сборной России поздравила голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева с днем рождения. Сегодня футболисту исполнилось 33 года.

Поздравляем с днем рождения экс-капитана и вратаря сборной России Игоря Акинфеева! Крепкого здоровья, новых достижений и всего самого замечательного.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
   33 / 967
сегодня в 16:13
С Днём Рождения Игорь!
Узб@гоеный
Узб@гоеный
   96 / 967
сегодня в 16:09
С днюхой кипера.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   42 / 967
сегодня в 16:01
ИГОРЯН В ДЕРБИ СУХАРЯН !
НУ А СЕЛИХОВ - ДЫРЯН !

ГЫ-ГЫ
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   127 / 967
сегодня в 15:56
Помню первый матч в РФПЛ против Крылышек, один из первых футбольных матчей, которые отложились в памяти. Игорь вышел на замену и отбил пенальти от Каряки. В семнадцать-то лет. Уже шестнадцать лет прошло, а Игорь ещё долго будет под уже легендарным 35 номеров ворота ЦСКА защищать.
Вот так вот надо свой день рождения отмечать, сухарем в дерби, а не как некоторые, ляпами в том самом дерби.
Abverin
Abverin
   117 / 967
сегодня в 15:47
С Днем рождения, Игорь!
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