Сборная России пожелала Акинфееву крепкого здоровья

Пресс-служба сборной России поздравила голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева с днем рождения. Сегодня футболисту исполнилось 33 года.
Поздравляем с днем рождения экс-капитана и вратаря сборной России Игоря Акинфеева! Крепкого здоровья, новых достижений и всего самого замечательного.
НУ А СЕЛИХОВ - ДЫРЯН !
ГЫ-ГЫ
НУ А СЕЛИХОВ - ДЫРЯН !
ГЫ-ГЫ
Вот так вот надо свой день рождения отмечать, сухарем в дерби, а не как некоторые, ляпами в том самом дерби.
Вот так вот надо свой день рождения отмечать, сухарем в дерби, а не как некоторые, ляпами в том самом дерби.