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Два болельщика «Зенита» получили запрет на посещение матчей

сегодня, 14:17
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин сообщил, что два болельщика «Зенита» по итогам матча 22-го тура чемпионата России с «Локомотивом» получили запрет на посещение футбольных матчей на один год.

Один болельщик «Зенита» нарушил запрет на посещение матчей. Два болельщика «Зенита» получили штраф в размере 10 тыс. рублей и по одному году запрета на посещение матчей за использование пиротехники.

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Все комментарии
parallels
parallels
   3 / 950
сегодня в 15:16
у зенита 2 человека - у спартака 182. вывод: позор спартаку!
ДАША Д
ДАША Д
   174 / 950
сегодня в 15:15
Это не наказание, а показуха.
LOpp
LOpp ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   13 / 950
сегодня в 14:55
Пирсман, Литейный и Славнов - кому повело спрятаться?
Литеху мамка дальше КАДа не выпускает.
161регион
161регион
   49 / 950
сегодня в 14:52
Теперь будут проходить на матчи с рюкзаком "yandex еда"…ухахахаха
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 950
сегодня в 14:47
Хулиганы
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   204 / 950
сегодня в 14:46
Пирсман, Литейный и Славнов - кому повело спрятаться?
МКС
МКС
   107 / 950
сегодня в 14:39
    МКС
    МКС
       107 / 950
    сегодня в 14:36
    Стыдно за Зенит
    drug01
    drug01
       123 / 950
    сегодня в 14:33
    Потихоньку взялись за порядок!
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
       31 / 950
    сегодня в 14:25
      Лакшери
      Лакшери
         218 / 950
      сегодня в 14:22
        Egorium
        Egorium
           71 / 950
        сегодня в 14:21
        Это были свиньи, переодетые в зенитовских болельщиков, они всегда такие провокации делают.
        25процентный клоун
        25процентный клоун
           18 / 950
        сегодня в 14:19
        Перекати поле и Дикий мужчина,ожидаемо
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