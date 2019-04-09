Два болельщика «Зенита» получили запрет на посещение матчей

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин сообщил, что два болельщика «Зенита» по итогам матча 22-го тура чемпионата России с «Локомотивом» получили запрет на посещение футбольных матчей на один год.
Один болельщик «Зенита» нарушил запрет на посещение матчей. Два болельщика «Зенита» получили штраф в размере 10 тыс. рублей и по одному году запрета на посещение матчей за использование пиротехники.
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ГЫ-ГЫ