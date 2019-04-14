Каземиро заступился за Бэйла, которого критикует общественность

14 апреля 2019, 16:45

Полузащитник «Реала» Каземиро поддержал своего товарища по команде Гарета Бэйла.

Он опытный игрок, который может справиться с чем угодно. В конце концов, вы привыкаете к давлению и должны быть в состоянии справляться с ним, если вы находитесь в самом больше клубе в мире. 

Когда кто-то насмехается на нашим партнером по команде, они насмехаются над всеми нами, потому что мы единая команда. 

Это влияет на конкретного игрока, но и касается всех нас. Возможно, он проводит не лучший свой сезон, но он забил много голов и помог нам завоевать множество титулов. 

obana777
14 апреля 2019 в 18:25
Ключевая фраза Каземиро: он проводит не лучший свой сезон.
Apsny
14 апреля 2019 в 17:41
А сколько он важных голов забил позабыло это глорье.
Ruslan3132
14 апреля 2019 в 16:48
Мужик Каземиро ) в любом случае нужно поддерживать партнера по команде, все правильно )
