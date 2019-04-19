Адвокат Кокорина: «У нас пропал вещдок - стул»

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина рассказал о несостыковках в деле игрока.
Выступления свидетелей оцениваю положительно. Получается, у нас пропал вещдок – стул. В камере хранения вещдоков он есть в ГСУ, но никто не знает – тот ли это стул, какой стул. Он был взят просто как вещдок, которым были причинены повреждения потерпевшему Паку. Когда говорят, что оторвана спинка, стул расшатан и так далее, то этим хотят подчеркнуть силу удара.
Когда давал показания потерпевший Гайсин, он говорил, что Пак всё время держался за голову. Мы просматриваем видео и обращаем внимание суда на то, что Пак ни разу не взялся за голову. А утверждается, что удар был такой сильный, что стул расшатался. А сегодня нашлось полное подтверждение того, что стул не расшатан, взяли произвольно один из стульев и придали ему статус доказательства. Уже доказано, что это не тот стул.
Были показания официанта, который сказал, что он упрятал стул в кладовку. Электрик, который ремонтировал стулья, говорит, что он его ремонтировал. Третий человек говорит другое и так далее. А сегодня оказалось, что это вообще другой стул. У сегодняшнего свидетеля показания короткие, три абзаца, но мы настаивали на допросе, чтобы удостовериться, что это не тот стул.
)))))
)))))
Очень жаль что нет звука! А вот он бы дал много информации, как Пак гнул пальцы!
Понятно, что была перепалка, причем первым за777 Пак.
Элементарная месть чиновника! Огромный административный ресурс, за что и сидят хулиганы ))
Не будь в этой компании Кокорина, все бы давно решилось, получили штраф и условный срок!
Очень жаль что нет звука! А вот он бы дал много информации, как Пак гнул пальцы!
Понятно, что была перепалка, причем первым за777 Пак.
Элементарная месть чиновника! Огромный административный ресурс, за что и сидят хулиганы ))
Не будь в этой компании Кокорина, все бы давно решилось, получили штраф и условный срок!
флемоб пак-отстой
флемоб пак-отстой
Медленно-муторно.
Гулиева туда же.
Затягивание,это уже не приговор,а издевательство.
Но первым делом-стул найти.Без него всё развалится.
Медленно-муторно.
Гулиева туда же.
Затягивание,это уже не приговор,а издевательство.
Но первым делом-стул найти.Без него всё развалится.
Ну что, кто там про ступ по голове и про своих родственников говорил ? Кто там верил в слезное избиение Чпака ? ахахах И за взмах стулом людей год держат в СИЗО ? Теперь понятно, ,что причина ненавсити к Кокоре с Мамаевам не Пак а обыкновенная зависть ) Да Юрок ?))
https://www.youtube.com/watch?v=cpYZEbG1tVc
Ну что, кто там про ступ по голове и про своих родственников говорил ? Кто там верил в слезное избиение Чпака ? ахахах И за взмах стулом людей год держат в СИЗО ? Теперь понятно, ,что причина ненавсити к Кокоре с Мамаевам не Пак а обыкновенная зависть ) Да Юрок ?))