Адвокат Кокорина: «У нас пропал вещдок - стул»

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина рассказал о несостыковках в деле игрока.

Выступления свидетелей оцениваю положительно. Получается, у нас пропал вещдок – стул. В камере хранения вещдоков он есть в ГСУ, но никто не знает – тот ли это стул, какой стул. Он был взят просто как вещдок, которым были причинены повреждения потерпевшему Паку. Когда говорят, что оторвана спинка, стул расшатан и так далее, то этим хотят подчеркнуть силу удара.



Когда давал показания потерпевший Гайсин, он говорил, что Пак всё время держался за голову. Мы просматриваем видео и обращаем внимание суда на то, что Пак ни разу не взялся за голову. А утверждается, что удар был такой сильный, что стул расшатался. А сегодня нашлось полное подтверждение того, что стул не расшатан, взяли произвольно один из стульев и придали ему статус доказательства. Уже доказано, что это не тот стул.



Были показания официанта, который сказал, что он упрятал стул в кладовку. Электрик, который ремонтировал стулья, говорит, что он его ремонтировал. Третий человек говорит другое и так далее. А сегодня оказалось, что это вообще другой стул. У сегодняшнего свидетеля показания короткие, три абзаца, но мы настаивали на допросе, чтобы удостовериться, что это не тот стул.