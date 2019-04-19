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Адвокат Кокорина: «У нас пропал вещдок - стул»

19 апреля 2019, 20:04

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина рассказал о несостыковках в деле игрока.

Выступления свидетелей оцениваю положительно. Получается, у нас пропал вещдок – стул. В камере хранения вещдоков он есть в ГСУ, но никто не знает – тот ли это стул, какой стул. Он был взят просто как вещдок, которым были причинены повреждения потерпевшему Паку. Когда говорят, что оторвана спинка, стул расшатан и так далее, то этим хотят подчеркнуть силу удара.

Когда давал показания потерпевший Гайсин, он говорил, что Пак всё время держался за голову. Мы просматриваем видео и обращаем внимание суда на то, что Пак ни разу не взялся за голову. А утверждается, что удар был такой сильный, что стул расшатался. А сегодня нашлось полное подтверждение того, что стул не расшатан, взяли произвольно один из стульев и придали ему статус доказательства. Уже доказано, что это не тот стул.

Были показания официанта, который сказал, что он упрятал стул в кладовку. Электрик, который ремонтировал стулья, говорит, что он его ремонтировал. Третий человек говорит другое и так далее. А сегодня оказалось, что это вообще другой стул. У сегодняшнего свидетеля показания короткие, три абзаца, но мы настаивали на допросе, чтобы удостовериться, что это не тот стул.

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Волгодон № 2
Волгодон № 2
20 апреля в 09:58
Всё повторяется.
)))))
Волгодон № 2
Волгодон № 2
20 апреля в 09:57
Nikola45
Nikola45
   16 / 959
20 апреля в 08:49
Честно сказать я драки не видал просмотрев все видео!
Очень жаль что нет звука! А вот он бы дал много информации, как Пак гнул пальцы!
Понятно, что была перепалка, причем первым за777 Пак.
Элементарная месть чиновника! Огромный административный ресурс, за что и сидят хулиганы ))
Не будь в этой компании Кокорина, все бы давно решилось, получили штраф и условный срок!
4RT
4RT
   256 / 959
19 апреля в 23:20
Нужно провести следственный эксперимент,разбить пару стульев об голову Кокорина
Alex-96
Alex-96 ответил mangoх12
   104 / 959
19 апреля в 22:29
в вот и полное видео подоспело Ну что, кто там про ступ по голове и про своих родственников говорил ? Кто там верил в слезное избиение Чпака ? ахахах И за взмах стулом людей год держат в СИЗО ? Теперь понятно, ,что причина ненавсити к Кокоре с Мамаевам не Пак а обыкновенная зависть ) Да Юрок ?)) https://www.youtube.com/watch?v=cpYZEbG1tVc
Меня бы по малолетке времени уже бы раз 10 посадили...
флемоб пак-отстой
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил Сергей Саныч
   135 / 959
19 апреля в 22:15
Мочить,только не так медленно. Медленно-муторно. Гулиева туда же. Затягивание,это уже не приговор,а издевательство. Но первым делом-стул найти.Без него всё развалится.
mangoх12
mangoх12 ответил вoлгoдoн
   32 / 959
19 апреля в 22:08
звука нет,но понятно,что арест ценою в год это откровенный перебор
ну не словесные разбоки их судят , а типа за кровавое избиение и стулом по качану
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил mangoх12
   135 / 959
19 апреля в 22:06
в вот и полное видео подоспело Ну что, кто там про ступ по голове и про своих родственников говорил ? Кто там верил в слезное избиение Чпака ? ахахах И за взмах стулом людей год держат в СИЗО ? Теперь понятно, ,что причина ненавсити к Кокоре с Мамаевам не Пак а обыкновенная зависть ) Да Юрок ?)) https://www.youtube.com/watch?v=cpYZEbG1tVc
звука нет,но понятно,что арест ценою в год это откровенный перебор
mangoх12
mangoх12 ответил Сергей Саныч
   32 / 959
19 апреля в 21:59
Мочить,только не так медленно. Медленно-муторно. Гулиева туда же. Затягивание,это уже не приговор,а издевательство. Но первым делом-стул найти.Без него всё развалится.
Как чПака мочили ?
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил вoлгoдoн
   24 / 959
19 апреля в 21:58
Сергей Саныч,вот ты спартач авторитетный. Интересно узнать твое мнение и вердикт насчет этого хулиганья.
Мочить,только не так медленно.
Медленно-муторно.
Гулиева туда же.
Затягивание,это уже не приговор,а издевательство.
Но первым делом-стул найти.Без него всё развалится.
Polilux
Polilux
   838 / 959
19 апреля в 21:57
У Вас пропала совесть и честность мужика признаться что он обо ся!!!
mangoх12
mangoх12
   32 / 959
19 апреля в 21:55
в вот и полное видео подоспело

Ну что, кто там про ступ по голове и про своих родственников говорил ? Кто там верил в слезное избиение Чпака ? ахахах И за взмах стулом людей год держат в СИЗО ? Теперь понятно, ,что причина ненавсити к Кокоре с Мамаевам не Пак а обыкновенная зависть ) Да Юрок ?))

pomor45
pomor45 ответил Leningrad 84
   75 / 959
19 апреля в 21:52
Пропажа важного вещдока - это должностное преступление! У 18 следователей дитя без глазу...
Не хватило 19-го - честного.
pomor45
pomor45
   75 / 959
19 апреля в 21:51
Пак быстро сообразил, что этот стул может стать ценным коллекционным экземпляром и, договорившись с электриком о версии на суде, припрятал его у себя. Надо бы ещё копнуть эту историю на версию взятки, которую Пак хотел получить от Гайсина в этой забегаловке, а шумная компания помешала.
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил Сергей Саныч
   135 / 959
19 апреля в 21:50
Сергей Саныч,вот ты спартач авторитетный. Интересно узнать твое мнение и вердикт насчет этого хулиганья.
mortid
mortid
   324 / 959
19 апреля в 21:36
Походу "Кофемания" воспользовалась моим советом и продали стул с аукциона, шустрики однако ))
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 959
19 апреля в 21:15
Киса Воробьянинов подсуетился, умыкнул стульчик!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 959
19 апреля в 21:05
Лучше бы сказал что стул был из Икеи
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   323 / 959
19 апреля в 20:52
В музее Зенита ищите
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 959
19 апреля в 20:51
Ильф и Петров давно эту историю описали , аж с дюжиной вариантов ..... :(
mat73
mat73
   597 / 959
19 апреля в 20:50
Не верю этим адвокатишкам
ДАША Д
ДАША Д
   121 / 959
19 апреля в 20:48
Стул уже миллион стоит.
Zenit_84
Zenit_84
   91 / 959
19 апреля в 20:47
Ильф и Петров-2
За адекватность
За адекватность ответил Sergey Z
   68 / 959
19 апреля в 20:44
12-ый стул пропал!!!
И не говорите. Срочно пусть обратятся к архивариусу Варфоломею Коробейникову, у него все ордерочки на мебель имеются.
Deville
Deville
   449 / 959
19 апреля в 20:41
он теперь как сувенир стоит у кого то дома его продали с лота за большие бабки. стул кокорина это великое достижение не в футболе, а за его пределами.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   24 / 959
19 апреля в 20:37
Sergey Z
Sergey Z
   136 / 959
19 апреля в 20:36
12-ый стул пропал!!!
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 959
19 апреля в 20:36
Крути не крути, пока команда сверху не поступит не отпустят. Гыгыгы
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   190 / 959
19 апреля в 20:34
видео на месте?
За адекватность
За адекватность
   68 / 959
19 апреля в 20:29
Однозначно дело рук Кисы Воробьянинова и Остапа Бендера, бриллианты ищут. Смех да и только.
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