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Гвардиола: «Совершенства не достичь, но нужно пытаться это сделать»

20 апреля 2019, 07:59
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола накануне матча с «Тоттенхэмом» в 35-м туре АПЛ высказался об игре своей команды.

Совершенства достичь невозможно. Вы никогда его не добьётесь. Никогда. Но вы должны попытаться. Если не исправлять ошибки, они будут появляться снова, так что вы должны попытаться это сделать.

Все мои мысли сосредоточены на матче с «Тоттенхэмом»! Это здорово, что мы ведём борьбу за титул, но сначала надо сыграть с ними, а потом готовиться к визиту к МЮ на «Олд Траффорд».

Я уже говорил, что то, что мы делаем, как конкурируем, невероятно.  Меня расстраивает наша игра в гостях у «Ньюкасла», но наша реакция с того момента мне нравилась, и я горжусь нашей игрой. Я доволен ей и хочу видеть это от своих футболистов и в предстоящем матче.

Также Гвардиола подчеркнул, что «Сити» создаёт больше опасных моментов, чем любая европейская команда.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   20 / 959
20 апреля в 10:12
В итоге ни одного не возьмут.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   28 / 959
20 апреля в 09:38
Угробил Баварию, с Сити вылетает от более слабых, а рассуждает о совершенстве. Однако, правы те, кто не Гвардиолу, а Хавиньесту считали главной силой той Барселоны. Без этой парочки Гвардиола на подвиги-то не способен. Да, добротный тренер, но не победитель, как оказалось.
Garrincha58
Garrincha58 ответил ЦCКА навсегда
   319 / 959
20 апреля в 09:05
Раз за разом проваливаешься в ЛЧ!
вот он точно ещё возьмёт ЛЧ, но не Бенитес
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 959
20 апреля в 08:49
Раз за разом проваливаешься в ЛЧ!
drug01
drug01
   117 / 959
20 апреля в 08:15
Удачи!!!!
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