Гвардиола: «Совершенства не достичь, но нужно пытаться это сделать»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола накануне матча с «Тоттенхэмом» в 35-м туре АПЛ высказался об игре своей команды.

Совершенства достичь невозможно. Вы никогда его не добьётесь. Никогда. Но вы должны попытаться. Если не исправлять ошибки, они будут появляться снова, так что вы должны попытаться это сделать.

Все мои мысли сосредоточены на матче с «Тоттенхэмом»! Это здорово, что мы ведём борьбу за титул, но сначала надо сыграть с ними, а потом готовиться к визиту к МЮ на «Олд Траффорд».

Я уже говорил, что то, что мы делаем, как конкурируем, невероятно. Меня расстраивает наша игра в гостях у «Ньюкасла», но наша реакция с того момента мне нравилась, и я горжусь нашей игрой. Я доволен ей и хочу видеть это от своих футболистов и в предстоящем матче.