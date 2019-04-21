Дюков следит за финансовой ситуацией в «Анжи»

Президент РФС Александр Дюков встретился с генеральным директором «Анжи» Абсалутдином Агарагимовым и обсудил финансовую ситуацию вокруг клуба. Об этом сообщил министр по физической культуре и спорту Дагестана Магомед Магомедов.

Генеральный директор «Анжи» действительно встретился с господином Дюковым. Встреча прошла доброжелательно, Александр Валерьевич дал понять, что следит за ситуацией в «Анжи», озабочен ею и надеется на позитивное разрешение проблем клуба.