Дюков следит за финансовой ситуацией в «Анжи»

Президент РФС Александр Дюков встретился с генеральным директором «Анжи» Абсалутдином Агарагимовым и обсудил финансовую ситуацию вокруг клуба. Об этом сообщил министр по физической культуре и спорту Дагестана Магомед Магомедов.
Генеральный директор «Анжи» действительно встретился с господином Дюковым. Встреча прошла доброжелательно, Александр Валерьевич дал понять, что следит за ситуацией в «Анжи», озабочен ею и надеется на позитивное разрешение проблем клуба.
Президент РФС пообещал помочь сохранить академию. Что касается непосредственно судьбы «Анжи», то он посоветовал в первую очередь наладить отношения между клубом и руководством республики Дагестан.
Ну найдут денег,дадут.
Погасят долги,а дальше?
Там постоянный приток должен быть.
Или от частника или Республики.
Ну найдут денег,дадут.
Погасят долги,а дальше?
Там постоянный приток должен быть.
Или от частника или Республики.
Теперь попрёт.
Теперь попрёт.
Пообещали продажным дагам денег
За успешную игру с зенитои
Даги слили по "чесноку"
А денег не дали))))))
Теперь Дюков озабочен
Я пат сталом))))))
Пообещали продажным дагам денег
За успешную игру с зенитои
Даги слили по "чесноку"
А денег не дали))))))
Теперь Дюков озабочен
Я пат сталом))))))