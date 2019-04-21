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Дюков следит за финансовой ситуацией в «Анжи»

21 апреля 2019, 13:21

Президент РФС Александр Дюков встретился с генеральным директором «Анжи» Абсалутдином Агарагимовым и обсудил финансовую ситуацию вокруг клуба. Об этом сообщил министр по физической культуре и спорту Дагестана Магомед Магомедов.

Генеральный директор «Анжи» действительно встретился с господином Дюковым. Встреча прошла доброжелательно, Александр Валерьевич дал понять, что следит за ситуацией в «Анжи», озабочен ею и надеется на позитивное разрешение проблем клуба.

Президент РФС пообещал помочь сохранить академию. Что касается непосредственно судьбы «Анжи», то он посоветовал в первую очередь наладить отношения между клубом и руководством республики Дагестан.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил cska plus
   24 / 959
21 апреля в 16:38
Не следить надо а помогать.
Чем им помогать?
Ну найдут денег,дадут.
Погасят долги,а дальше?
Там постоянный приток должен быть.
Или от частника или Республики.
cska plus
cska plus
   20 / 959
21 апреля в 15:53
Не следить надо а помогать.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   24 / 959
21 апреля в 15:39
Хороший совет дал товарищ Дюков.
Теперь попрёт.
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
21 апреля в 15:09
Мутко, Фурсенко, Дюков. Путин ставит на футбол всех друзей - 40ов, чтобы в Кремле под ногами не путались.
Морозовский
Морозовский
   5 / 959
21 апреля в 14:27
Дал понять, что кирдык. Одним клубом, позорившим "Зенит" станет меньше.
Байкал-38.
Байкал-38.
   219 / 959
21 апреля в 14:13
Зачем там следить то? Анжи уже нет, а вот детям надо где то заниматься.
tolctoy
tolctoy
   262 / 959
21 апреля в 13:52
Дюков,ты что разведчик?Следит он.
Kresi frok
Kresi frok
   115 / 959
21 апреля в 13:39
Следить за каким положением? Которого нет? Ну это только в росини так, в странах ЕС поди сразу бы отреагировали и пытались всячески помочь!
drug01
drug01
   117 / 959
21 апреля в 13:36
Там своя касса
КЭТиК
КЭТиК
   204 / 959
21 апреля в 13:35
Денег нет, но Вы держитесь.
МКС
МКС
   162 / 959
21 апреля в 13:32
А как же газпрем

Пообещали продажным дагам денег

За успешную игру с зенитои

Даги слили по "чесноку"

А денег не дали))))))

Теперь Дюков озабочен

Я пат сталом))))))
Old16
Old16
   433 / 959
21 апреля в 13:30
Молодец ! Дал совет , теперь Анжи наладит дела!
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