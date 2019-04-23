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«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Енисеем»

23 апреля 2019, 14:33
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Пресс-служба «Спартака» показала, что осталось за кадром матча 24-го тура РПЛ против «Енисея»

 

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Все комментарии
grazie100
grazie100
   466 / 954
24 апреля в 08:34
Не удалось московским судьям техническое поражение от Краснодара при заменах???? Свиньям не место ЛЧ, да и в ЛЕ они не нужны, так как только позорят страну.
Питер рулит
Питер рулит ответил parallels
   85 / 954
23 апреля в 18:56
какой стыд! развели свинарник и не убрали!
а смысл убирать ?
это их привычное состояние...
Завтра
Завтра
   428 / 954
23 апреля в 16:39
А вообще, с адекватной точки зрения, кроме "свинной", для болельщиков футбола, а не "сектантов", было бы интереснее посмотреть что происходит за кадром на матче Краснодар - Зенит, а не скучную встречу псевдо-народного "барахла" и команды, уже вылетевшей в первую лигу.
Мясоккер в своём репертуаре.
Завтра
Завтра
   428 / 954
23 апреля в 16:33
А у Зенита тоже есть свои соцсети, с куда более большим количеством подписчиков. Будет ли когда-нибудь оттуда новость на соккере? Или это запрещено "профессионализмом" мясной редакции?)
Байкал-38.
Байкал-38.
   226 / 954
23 апреля в 15:48
А где кадры бегающего на цырлах оленя?
serh62
serh62
   79 / 954
23 апреля в 15:41
а что же не показали как довольный аленичев заходил в раздевалку спартак и поздравлял сообщество с очком, которое тому нужнее...?
ermak6848
ermak6848
   196 / 954
23 апреля в 14:59
как вот накопятся такие кадры - сюжеты, то можно и фильм смонтировать..
пердун из Тарасовки
пердун из Тарасовки
   941 / 954
23 апреля в 14:51
Лучше бы показали, как я Мишку Ефремова выносил со стадиона. Гыгы.
311
311
   53 / 954
23 апреля в 14:47
За кадром остался Федун в черной шляпе и темных очках с чемоданом!)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 954
23 апреля в 14:41
Неинтересно, я-то думал, тут будут посиделки Федуна с судьей и Аленичева в раздевалке "Спартака" со словами: "Ребята, я сделал все, что мог".
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
23 апреля в 14:37
Фернандо наберет форму и заберем серебро себе,хоть что-то ((
parallels
parallels
   3 / 954
23 апреля в 14:35
какой стыд! развели свинарник и не убрали!
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