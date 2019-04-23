«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Енисеем»

Пресс-служба «Спартака» показала, что осталось за кадром матча 24-го тура РПЛ против «Енисея».
🖥 За кадром. «Спартак» — «Енисей»
🔴⚪ Рубрика «За кадром» вновь пробралась в победную раздевалку, последила за скамейкой запасных и поймала в объектив самые горячие моменты поддержки на трибунах!
Полный выпуск смотрите по ссылке: https://t.co/SvX8Tvw9Em#СпартакЕнисей pic.twitter.com/4xwBgsMhPK
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 23 апреля 2019 г.
🖥 За кадром. «Спартак» — «Енисей»
🔴⚪ Рубрика «За кадром» вновь пробралась в победную раздевалку, последила за скамейкой запасных и поймала в объектив самые горячие моменты поддержки на трибунах!
Полный выпуск смотрите по ссылке: https://t.co/SvX8Tvw9Em#СпартакЕнисей pic.twitter.com/4xwBgsMhPK
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