Суарес: «На время игры я забуду о всём хорошем, что было в „Ливерпуле“»

27 апреля 2019, 08:01

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился ожиданиями от противостояния с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов. Уругваец выступал за мерсисайдцев до перехода в каталонский клуб.

Буду ли отмечать гол, если забью «Ливерпулю»? В процессе подготовки к матчу приятно говорить о том, насколько я благодарен «Ливерпулю» за всё, что дал мне этот клуб. Но вы меня знаете. Как только я выйду на поле, то ни о какой дружбе, товарищах и мыслях о приятных моментах [в «Ливерпуле»] не будет и речи. Я буду с огромным чувством гордости защищать цвета «Барселоны».

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Хаддерсфилдом» в чемпионате Англии сообщил, что форвард команды Роберто Фирмино должен успеть восстановиться к первой игре с «Барселоной». Она состоится 1 мая на «Камп Ноу».