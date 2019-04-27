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Суарес: «На время игры я забуду о всём хорошем, что было в „Ливерпуле“»

27 апреля 2019, 08:01
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился ожиданиями от противостояния с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов. Уругваец выступал за мерсисайдцев до перехода в каталонский клуб.

Буду ли отмечать гол, если забью «Ливерпулю»? В процессе подготовки к матчу приятно говорить о том, насколько я благодарен «Ливерпулю» за всё, что дал мне этот клуб. Но вы меня знаете. Как только я выйду на поле, то ни о какой дружбе, товарищах и мыслях о приятных моментах [в «Ливерпуле»] не будет и речи. Я буду с огромным чувством гордости защищать цвета «Барселоны».

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Хаддерсфилдом» в чемпионате Англии сообщил, что форвард команды Роберто Фирмино должен успеть восстановиться к первой игре с «Барселоной». Она состоится 1 мая на «Камп Ноу».

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Все комментарии
Armyan4eG
Armyan4eG ответил Valdo Brunetti 9
27 апреля в 20:09
Это как забыть старого друга при новых друзьях. Одним словом простикутка, кто заплатит тому даст, остальных забывает
именно по этому он всемирно известный спортсмен а ты нет.
Sergei 063KC
Sergei 063KC
   484 / 954
27 апреля в 16:06
Зато честно сказал, без притворства
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 954
27 апреля в 13:16
Пусть покусает кого нибудь из бывших одноклубников.
авито
авито ответил Литейный 4
   348 / 954
27 апреля в 11:59
Кусака должен сказать спасибо Ливерпулю за то, что сделали его футболистом. гыгыгы
Так он итак благодарен Ливерпулю за тот отрезок карьеры в АПЛ. Сделал его суперфутболистом Аякс, а в Англии он получил всемирную известность. В Барселоне же он получил возможность играть в одной связке с лучшим футболистом мира и завоёвывать трофеи.
удав
удав
   124 / 954
27 апреля в 11:36
главное не кусайся
la-respect0
la-respect0 ответил Литейный 4
   457 / 954
27 апреля в 11:05
Он сам себе сделал имя...
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 954
27 апреля в 10:58
Кусака должен сказать спасибо Ливерпулю за то, что сделали его футболистом. гыгыгы
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   63 / 954
27 апреля в 10:17
Ливеру удачи! Даёшь финал Аякс - Ливерпуль!
авито
авито
   348 / 954
27 апреля в 10:15
Чисто сине-гранатовый Луиска Суарес. Удачи, Побед, голов в Лиге чемпионов!!!
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 954
27 апреля в 10:15
Такое не забывается
ДСА
ДСА
   133 / 954
27 апреля в 10:01
Титул совсем рядом.
Charlie Scene
Charlie Scene
   363 / 954
27 апреля в 09:49
команде Клоппа успехов.
Neymar 10
Neymar 10
   229 / 954
27 апреля в 09:43
все равно всю работу сделает за вас месси .
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   60 / 954
27 апреля в 09:38
Удачи Суаресу и Барсе!
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
   740 / 954
27 апреля в 08:58
Это как забыть старого друга при новых друзьях. Одним словом простикутка, кто заплатит тому даст, остальных забывает
Самедов Агил
Самедов Агил
   107 / 954
27 апреля в 08:49
Топай на поле голы забивать...заговорил тоже мне....во второго игуаина превратился....надо 5-6 моментов чтоб забил один гол....
alexov222
alexov222
   126 / 954
27 апреля в 08:45
один гол от суареса,один от коутиньо и пару от энэлошника,и получится,что ливерка победила)
beefs
beefs
   191 / 954
27 апреля в 08:24
Долг отдашь после игры...
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
27 апреля в 08:07
Главное не покусать никого.
Mixacka
Mixacka
   571 / 954
27 апреля в 08:07
С тебя гол , задолжал ты маленько голами ))
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