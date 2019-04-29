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Каннаваро покинул пост наставника сборной Китая после двух матчей

29 апреля 2019, 09:44

Главный тренер сборной Китая Фабио Каннаваро объявил о своей отставке. Итальянский специалист только в марте возглавил национальную команду, совмещая эту должность с работой главного тренера «Гуанчжоу Эвергранд». Под его руководством сборная Китая проиграла товарищеские матчи с командами Таиланда и Узбекистана.

Из уважения к стране, которая меня так тепло приняла, я чувствую необходимым сообщить об отказе от должности тренера сборной Китая по футболу. Совмещение двух должностей отняло бы у меня слишком много времени.

Теперь Каннаваро сосредоточится на работе в «Гуанчжоу Эвергранд».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   244 / 954
29 апреля в 15:59
Надолго его не хватило
ДСА
ДСА
   133 / 954
29 апреля в 10:55
Двух поражений вполне достаточно, не для этого брали
Lewa2708
Lewa2708
   165 / 954
29 апреля в 10:13
Такое ощущение, что для галочки
удав
удав
   124 / 954
29 апреля в 10:01
проблема в том.что он не может отличить своих игроков друг от друга=)на кого не посмотришь -каждый пак)
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