Каннаваро покинул пост наставника сборной Китая после двух матчей

29 апреля 2019, 09:44

Главный тренер сборной Китая Фабио Каннаваро объявил о своей отставке. Итальянский специалист только в марте возглавил национальную команду, совмещая эту должность с работой главного тренера «Гуанчжоу Эвергранд». Под его руководством сборная Китая проиграла товарищеские матчи с командами Таиланда и Узбекистана.

Из уважения к стране, которая меня так тепло приняла, я чувствую необходимым сообщить об отказе от должности тренера сборной Китая по футболу. Совмещение двух должностей отняло бы у меня слишком много времени.

Теперь Каннаваро сосредоточится на работе в «Гуанчжоу Эвергранд».