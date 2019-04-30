Мостовой: «В противостоянии „Тоттенхэм“ - „Аякс“ явного фаворита нет»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом».

Обе команды заслуживают победы. В этом противостоянии нет явного фаворита. Многие думают, что «Тоттенхэм» истинный чемпион – увидим сегодня, так ли это. «Аяксу» нечего терять – это молодая, задорная команда, которая не спешит останавливаться на «Ювентусе» и «Реале». Исходя из этого, шансы на победу равны. К тому же нас ждёт ответная игра в Амстердаме.