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Мостовой: «В противостоянии „Тоттенхэм“ - „Аякс“ явного фаворита нет»

30 апреля 2019, 20:26
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом».

Обе команды заслуживают победы. В этом противостоянии нет явного фаворита. Многие думают, что «Тоттенхэм» истинный чемпион – увидим сегодня, так ли это. «Аяксу» нечего терять – это молодая, задорная команда, которая не спешит останавливаться на «Ювентусе» и «Реале». Исходя из этого, шансы на победу равны. К тому же нас ждёт ответная игра в Амстердаме. 

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Все комментарии
Катерина Измайлова
Катерина Измайлова ответил Князь Московский
   77 / 954
30 апреля в 21:59
Наш великий Спартак страстно мечтает о Мостовом. Я вожделею, как я пройдусь по его мосту.
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 954
30 апреля в 21:56
Сразу видно спартача)
Не шарит он. ТТХ легко пройдёт Аякс.
la-respect0
la-respect0
   434 / 954
30 апреля в 21:48
Дома Тоттенхэм должен выигрывать , но ответка все решит )
kust07
kust07
   83 / 954
30 апреля в 21:44
А ну-ка дыхни
Знатог
Знатог
   356 / 954
30 апреля в 21:06
Аякс не заметит тотенхема.
Заратустра
Заратустра
   54 / 954
30 апреля в 20:52
"Многие думают, что «Тоттенхэм» истинный чемпион"

Это что за перл такой в исполнении Мостового?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   6 / 954
30 апреля в 20:45
Найдите смысл в высказывании автора письма 14 мостового, кроме того, что и так общеизвестно
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
30 апреля в 20:30
Фаворит есть!!! И это Аякс!!!
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