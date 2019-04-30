Корнаухов: «„Тоттенхэму“ будет сложно без Кейна»

Бывший защитник «Торпедо» и ЦСКА Олег Корнаухов рассуждает о первом полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхэмом».

В первом полуфинале не будет рисков. Даже восхищаясь «Аяксом» в матчах против «Реала» и «Ювентуса», нужно понимать, что речь обычно шла об ответных встречах, когда команда отталкивалась от счета первого матча и знала, что нужно делать.

Очень важный фактор — травма Кейна. На команду влияет отсутствие забивного нападающего. У «Тоттенхэма» три игры за восемь дней и травмированные футболисты, которые делали разницу в последнее время. Это большая проблема для Почеттино.