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Корнаухов: «„Тоттенхэму“ будет сложно без Кейна»

30 апреля 2019, 21:47
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Бывший защитник «Торпедо» и ЦСКА Олег Корнаухов рассуждает о первом полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхэмом».

В первом полуфинале не будет рисков. Даже восхищаясь «Аяксом» в матчах против «Реала» и «Ювентуса», нужно понимать, что речь обычно шла об ответных встречах, когда команда отталкивалась от счета первого матча и знала, что нужно делать.

Очень важный фактор — травма Кейна. На команду влияет отсутствие забивного нападающего. У «Тоттенхэма» три игры за восемь дней и травмированные футболисты, которые делали разницу в последнее время. Это большая проблема для Почеттино.

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beefs
beefs
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30 апреля в 23:34
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