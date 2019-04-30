ГлавнаяНовости

Азмун: «„Ливерпуль“ выиграет Лигу чемпионов»

30 апреля 2019, 22:41

Форвард «Зенита» Сердар Азмун считает, что победителем Лиги чемпионов в текущем сезоне станет «Ливерпуль». В полуфинале англичане встретятся с «Барселоной».

«Ливерпуль» победит. Юрген Клопп — определeнно лучший тренер. Команда с ним очень поменялась.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бердыев: «Нам повезло с первым голом»
Сегодня, 18:55 Комментарии0
Федотов: «Всё сломал пенальти»
Сегодня, 18:52 Комментарии1
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии7
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии6
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии20
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Князь Московский
   73 / 959
01 мая в 19:19
Ливерпуль мы не увидим в чемпионшипе, а вот Юве вполне может отправится опять в Серию Б за сомнительные чемпионства 8лет подряд, вуахаха
Dmitry Shalabodinsky
Dmitry Shalabodinsky
   432 / 959
01 мая в 16:10
1 МАЯ 2019 ГОДА 1/2 ФИНАЛА ЛЧ 2019 ГОДА БАРСЕЛОНА 1-4 LIVERPOOL.
Zenit_84
Zenit_84
   91 / 959
01 мая в 10:18
Посмотрим какой Сердар предсказатель.
Князь Московский
Князь Московский ответил Steven Gerrard 008
   13 / 959
01 мая в 09:32
А есть видео, где Юве получает титул чемпиона Серии Б, вуахаха
Есть. Юве везде получал первое место. А вот сквозера и в чемпионшипе будут максимум вторые, потому что лузера. Аха-ха)
ДАША Д
ДАША Д
   121 / 959
01 мая в 08:53
Хорошо Сити вылетел.
Leningrad 84
Leningrad 84
   56 / 959
01 мая в 08:46
Азмун прав.
Клопп - лучший.
Удачи Ливерпулю!
RedRedTeam
RedRedTeam ответил Jeck Denielse
   305 / 959
01 мая в 08:17
Ну Клопп понятно один из лучших тренеров в мире... А в чём обязанности тренера Барселоны...??..))) Это вообще оплачиваемая должность...или формальная ??? Он вообще вхожь в раздевалку ??...имеет там слово ??
Там все в одном лице №10.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 959
01 мая в 08:16
Ну Клопп понятно один из лучших тренеров в мире...
А в чём обязанности тренера Барселоны...??..)))
Это вообще оплачиваемая должность...или формальная ???
Он вообще вхожь в раздевалку ??...имеет там слово ??
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   184 / 959
01 мая в 07:09
Мы болельщики Барселоны считаем что Ливерпуль будет вторым
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   67 / 959
01 мая в 06:46
Парень шарит
Gahi
Gahi
   175 / 959
01 мая в 02:49
Молодец что так уверен. Осталось вывести Зенит на новый уровень игры. Удачи
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
01 мая в 02:08
Азмун наверное спит и видит себя в "Ливерпуле". А чем чёрт не шутит в футболе всё возможно.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Князь Московский
   73 / 959
01 мая в 00:27
А есть видео, где Юве получает титул чемпиона Серии Б, вуахаха
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Left Boy
   73 / 959
01 мая в 00:24
Не беспокойся, Ливерпуль выиграет много раз АПЛ, обыгрывая на своем пути розовый середняк 33:3 )
parallels
parallels
   3 / 959
30 апреля в 23:10
позор спартаку 7:0!
Князь Московский
Князь Московский ответил Left Boy
   13 / 959
30 апреля в 23:02
где твоя медаль апл?
Её украл у них Дэмба Ба. Аха-ха)
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Left Boy
   57 / 959
30 апреля в 22:55
Там же где твоя. А так 18 штук. И элче 5.
Left Boy
Left Boy ответил Y.N.W.A.
   222 / 959
30 апреля в 22:54
где твоя медаль апл?
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   57 / 959
30 апреля в 22:46
Шарит парень)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100