Азмун: «„Ливерпуль“ выиграет Лигу чемпионов»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун считает, что победителем Лиги чемпионов в текущем сезоне станет «Ливерпуль». В полуфинале англичане встретятся с «Барселоной».
«Ливерпуль» победит. Юрген Клопп — определeнно лучший тренер. Команда с ним очень поменялась.
Клопп - лучший.
Удачи Ливерпулю!
Клопп - лучший.
Удачи Ливерпулю!
А в чём обязанности тренера Барселоны...??..)))
Это вообще оплачиваемая должность...или формальная ???
Он вообще вхожь в раздевалку ??...имеет там слово ??
А в чём обязанности тренера Барселоны...??..)))
Это вообще оплачиваемая должность...или формальная ???
Он вообще вхожь в раздевалку ??...имеет там слово ??
https://www.youtube.com/watch?v=MP2eFSinM1E&t=117s