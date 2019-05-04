ГлавнаяНовости

«Локомотив» прогулялся по Туле накануне матча с «Арсеналом»

сегодня, 13:17
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив19:00 Не начался

Пресс-служба «Локомотива» показала видео с прогулки московской команды по Туле накануне матча 27-го тура РПЛ против «Арсенала».

Футболисты железнодорожников сфотографировались с местными жителями. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Зенит» вылетел в Грозный
Вчера, 14:36 ВидеоКомментарии36
«Аякс» нужен финалу Лиги чемпионов!
30 апреляСтанислав Горин в блоге Командный духКомментарии13
«Ливерпуль» вылетел в Барселону
30 апреля ФотоВидеоКомментарии14
ОфициальноЦСКА и «Динамо» 5 мая сыграют с «Красной гвоздикой» на форме
29 апреля ФотоКомментарии37
Футболисты «Локомотива» прогулялись по городу перед игрой с «Ростовом»
24 апреля ФотоКомментарии3
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Енисеем»
23 апреля ВидеоКомментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец
   80 / 964
сегодня в 16:27
ну в теперь надо побеждать
Заполярный
Заполярный
   261 / 964
сегодня в 16:19
ЖЕЛАЮ РЕЗУЛЬТАТИВНУЮ НИЧЬЮ
Parovoznic
Parovoznic ответил Vasya Oblomov
   40 / 964
сегодня в 15:03
че бы не погулять Сухина уже все решил
Ага! А Линорыч теперь так не может!
Завидуйте молча!)))
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 14:52
че бы не погулять Сухина уже все решил
EAGuar As
EAGuar As
   47 / 964
сегодня в 14:42
tula-f
ootball.ru/news/203812
kastites
kastites
   97 / 964
сегодня в 14:40
Напрасно
mihaluch
mihaluch
   55 / 964
сегодня в 14:33
Гуртом гуляют. Сёмин по одиночке не отпускает.
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 964
сегодня в 14:09
Интереснейший матч ожидается!!!
Nafnafik
Nafnafik
   308 / 964
сегодня в 13:52
Удачи Арсеналу!
Parovoznic
Parovoznic
   40 / 964
сегодня в 13:46
Главное - пряников не пробовать.
А то Максименко попробовал...
1 команда
1 команда
   185 / 964
сегодня в 13:43
Перед большим пролетом.
ermak6848
ermak6848
   155 / 964
сегодня в 13:43
Тула - город воинской Славы и в пору железнодорожникам фк "Локомотив" о знакомится с замечательным городом, отведать Тульский пряник и приглядеть себе для семейного Счастья Тульский самовар...
EAGuar As
EAGuar As
   47 / 964
сегодня в 13:40
Победы Арсеналу .
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100