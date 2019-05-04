«Локомотив» прогулялся по Туле накануне матча с «Арсеналом»

Пресс-служба «Локомотива» показала видео с прогулки московской команды по Туле накануне матча 27-го тура РПЛ против «Арсенала».
Футболисты железнодорожников сфотографировались с местными жителями.
Пресс-служба «Локомотива» показала видео с прогулки московской команды по Туле накануне матча 27-го тура РПЛ против «Арсенала».
Футболисты железнодорожников сфотографировались с местными жителями.
Завидуйте молча!)))
Завидуйте молча!)))
ootball.ru/news/203812
ootball.ru/news/203812
А то Максименко попробовал...
А то Максименко попробовал...