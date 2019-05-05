Кэхилл: «Мне очень трудно уважать Сарри»

Защитник «Челси» Гари Кэхилл сообщил, что он в обиде на главного тренера «синих» Маурицио Сарри, который в текущем сезоне не давал шансов игроку. На счету 33-летнего Кэхилла лишь 1 матч АПЛ в нынешней кампании.

Этот сезон был ужасным лично для меня, он будет стерт из моей памяти, когда я покину клуб. Последним воспоминанием о «Челси» останется финал Кубка Англии в прошлом сезоне.

Мне было сложно. Я был основным футболистом в течение шести лет, я выиграл с клубом всё, поэтому наблюдать за играми команды с трибун - это не то, чего я ожидал.

Если футболист не играет два, три или четыре матча, то тренер не обязан ему ничего объяснять. Но если это продолжается в течение десяти встреч, то нужно объясниться. Однако Сарри этого не сделал.

Не только я попал в такую ситуацию, это неправильно. Мне очень трудно уважать человека, который не уважает футболистов, много сделавших для клуба.