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Кэхилл: «Мне очень трудно уважать Сарри»

вчера, 12:26

Защитник «Челси» Гари Кэхилл сообщил, что он в обиде на главного тренера «синих» Маурицио Сарри, который в текущем сезоне не давал шансов игроку. На счету 33-летнего Кэхилла лишь 1 матч АПЛ в нынешней кампании.

Этот сезон был ужасным лично для меня, он будет стерт из моей памяти, когда я покину клуб. Последним воспоминанием о «Челси» останется финал Кубка Англии в прошлом сезоне.

Мне было сложно. Я был основным футболистом в течение шести лет, я выиграл с клубом всё, поэтому наблюдать за играми команды с трибун - это не то, чего я ожидал.

Если футболист не играет два, три или четыре матча, то тренер не обязан ему ничего объяснять. Но если это продолжается в течение десяти встреч, то нужно объясниться. Однако Сарри этого не сделал.

Не только я попал в такую ситуацию, это неправильно. Мне очень трудно уважать человека, который не уважает футболистов, много сделавших для клуба.

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Все комментарии
Illuha
Illuha
   640 / 1009
вчера в 19:48
Никто и не заставляет.
Danrog
Danrog
   632 / 1009
вчера в 18:43
Играть нужно, а не гадить.
Bavaria_M
Bavaria_M
   332 / 1009
вчера в 13:18
Ох уж эти крысы, что играть не умеют и мнят ся футболистами.
Dark_Soul
Dark_Soul
   531 / 1009
вчера в 12:46
В Наполи у него такая же проблема была. Определил стартовый состав и замыливал его до посинения весь сезон, не давая шансов остальным игрокам.
kust07
kust07
   113 / 1009
вчера в 12:30
Мне очень трудно уважать.. Так бы и сказал я презираю Сарри
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