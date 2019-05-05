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Румменигге: «Роббен и Рибери очень помогли „Баварии“»

вчера, 12:06

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поблагодарил вингеров Арьена Роббена и Франка Рибери, покидающих команду по окончании сезона.

Франк и Арьен - отличные игроки. «Бавария» им очень обязана, мы устроим для них пышные и эмоциональные проводы. Своим фантастическим футболом они помогли достичь нашему клубу самого успешного десятилетия.

Рибери выступает за «Баварию» с 2007 года, Роббен - с 2009-го.

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Все комментарии
kust07
kust07
   113 / 1009
вчера в 20:37
Классные игроки!
NGY
NGY
   186 / 1009
вчера в 14:27
Блин, если бы не травмы, Роббен еще мог играть и играть в Баварии!

Надеюсь Голландский гений, не уедет в Китай или куда нибудь в экзотические футбольные страны.
Bayern Best
Bayern Best
   166 / 1009
вчера в 13:23
Их нам реально будет не хватать.
Bavaria_M
Bavaria_M
   332 / 1009
вчера в 13:20
Эх аж не верится что в след сезоне их не будет, с ними уходит настоящий футбол, который заполонили всякие бесполезные гномы, пугбуны, симулянтам неймары, и крысы пенсов, эх
Сливки общества
Сливки общества
   434 / 1009
вчера в 13:05
drug01
drug01
   149 / 1009
вчера в 12:31
Это опора команды!
КЭТиК
КЭТиК
   226 / 1009
вчера в 12:17
Настало время уходить.
STVA 1
STVA 1
   41 / 1009
вчера в 12:07
Достойны оба пышных проводов .
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