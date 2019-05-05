Румменигге: «Роббен и Рибери очень помогли „Баварии“»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поблагодарил вингеров Арьена Роббена и Франка Рибери, покидающих команду по окончании сезона.
Франк и Арьен - отличные игроки. «Бавария» им очень обязана, мы устроим для них пышные и эмоциональные проводы. Своим фантастическим футболом они помогли достичь нашему клубу самого успешного десятилетия.
Рибери выступает за «Баварию» с 2007 года, Роббен - с 2009-го.
Надеюсь Голландский гений, не уедет в Китай или куда нибудь в экзотические футбольные страны.
Надеюсь Голландский гений, не уедет в Китай или куда нибудь в экзотические футбольные страны.