Адвокат: «У Кокорина выявлена значительная отрицательная динамика»

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Алексанра Кокорина, сообщила, что состояние здоровья футболиста усугубилось. Игрока осмотрел главный врач петербургского клуба Михаил Гришин.

Гришиным проведён осмотр Кокорина с целью оценки состояния правого коленного сустава. Выявлены признаки воспаления связки, признаки артроза. Есть значительная отрицательная динамика. Рекомендовано МРТ , а также ежедневные тренировки в тренажёрном зале, аэробные упражнения, занятия в бассейне два раза в неделю, применение внутрисуставных инъекций, введение протеза с сустомиальной жидкостью, массаж и мануальная терапия.