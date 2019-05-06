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Адвокат: «У Кокорина выявлена значительная отрицательная динамика»

сегодня, 16:58

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Алексанра Кокорина, сообщила, что состояние здоровья футболиста усугубилось. Игрока осмотрел главный врач петербургского клуба Михаил Гришин.

Гришиным проведён осмотр Кокорина с целью оценки состояния правого коленного сустава. Выявлены признаки воспаления связки, признаки артроза. Есть значительная отрицательная динамика. Рекомендовано МРТ, а также ежедневные тренировки в тренажёрном зале, аэробные упражнения, занятия в бассейне два раза в неделю, применение внутрисуставных инъекций, введение протеза с сустомиальной жидкостью, массаж и мануальная терапия.

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Все комментарии
mphuZ
mphuZ
   340 / 1005
сегодня в 17:54
У Кокорина выявлена значительная отрицательная динамика..

...в футбольной карьере.
rubinovyi2
rubinovyi2
   166 / 1005
сегодня в 17:47
Вот и плавал бы в бассейне,да в тренажерном зале занимался,чем по кабакам шляться..
МКС
МКС
   46 / 1005
сегодня в 17:42
На лесоповале отличный тренажерный зал

Коленки и без протезов вмиг пройдут
Кайзер Созе
Кайзер Созе
   660 / 1005
сегодня в 17:14
Бедалага, надо ему прописать теропию стулом. Слышал помогает.
УКУПНИК
УКУПНИК
   671 / 1005
сегодня в 17:02
у спартака динамики нет никакой! гы-гы 40 лет позоров в еврокубках и 0 трофеев, это как вообще? гы-гы а чемпиону за решеткой здоровья, медаль уже выслали! гы-гы
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