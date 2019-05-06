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Колыванов может покинуть «Торпедо»

вчера, 20:16

Главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов может покинуть свой пост. 51-летний специалист возглавляет московский клуб с лета 2017 года.

На данный момент «Торпедо» лидирует в турнирной таблице Второго дивизиона в зоне «Центр».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   265 / 1004
вчера в 21:41
Не то чтобы я люблю радоваться неудачам других людей.. Но предательства "письмоносцев" 94-го года ни ему, ни остальным шалимо-кирьяковым не забываю.
Nimbles
Nimbles
   796 / 1004
вчера в 21:40
Баба с возу, Торпедо легче.
beefs
beefs
   174 / 1004
вчера в 20:42
Перспективный тренер...
ДСА
ДСА
   139 / 1004
вчера в 20:39
На повышение пойдет.
Tostao
Tostao ответил Паровозов
   274 / 1004
вчера в 20:38
Уже и позабыли о Педо, баба у руля выводит мазутных в фнл )
Ничего, через пару лет напомним лохам.
Да и кстати, с каких это пор владелец "Торпедо" Роман Авдеев стал бабой? У вас пост-смородинский синдром?
По поводу мазуты - в депо её гораздо больше.
Groove000
Groove000
   224 / 1004
вчера в 20:37
Колыван... Забиван... Пробиван)
oncha
oncha
   163 / 1004
вчера в 20:35
Классный тренер, зачем он так.
Паровозов
Паровозов
   299 / 1004
вчера в 20:31
Уже и позабыли о Педо, баба у руля выводит мазутных в фнл )
Ленар Мутыгуллин
Ленар Мутыгуллин
вчера в 20:20
уходить надо, когда просят остаться, а не тогда, когда камни в спину кидают
161регион
161регион
   51 / 1004
вчера в 20:17
Все бегут
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