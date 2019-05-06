Колыванов может покинуть «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов может покинуть свой пост. 51-летний специалист возглавляет московский клуб с лета 2017 года.
На данный момент «Торпедо» лидирует в турнирной таблице Второго дивизиона в зоне «Центр».
Главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов может покинуть свой пост. 51-летний специалист возглавляет московский клуб с лета 2017 года.
На данный момент «Торпедо» лидирует в турнирной таблице Второго дивизиона в зоне «Центр».
Да и кстати, с каких это пор владелец "Торпедо" Роман Авдеев стал бабой? У вас пост-смородинский синдром?
По поводу мазуты - в депо её гораздо больше.
Да и кстати, с каких это пор владелец "Торпедо" Роман Авдеев стал бабой? У вас пост-смородинский синдром?
По поводу мазуты - в депо её гораздо больше.