Широков покинул «Динамо»

Московское «Динамо» официально объявило о том, что пост советника генерального директора по спортивным вопросам покинул Роман Широков.
Футбольный клуб «Динамо-Москва» желает Роману Широкову успехов в дальнейшей карьере.
По слухам, у Широкова были разногласия с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.
А через какое-то время выясняется,что просто никакой.
Так было,так и будет.
Не любит и не уважает никого вокруг.
Только себя.
За что?
Скользкий хлопчик.
А через какое-то время выясняется,что просто никакой.
Так было,так и будет.
Не любит и не уважает никого вокруг.
Только себя.
За что?
Скользкий хлопчик.
"Динамо" перекрестилось.
"Динамо" перекрестилось.
Нигде не пропадёт...
Удачи ему..
Нигде не пропадёт...
Удачи ему..
Рассказывал, куда ему идти?
Рассказывал, куда ему идти?
На уровне ФНЛ - лучшая (2 раза туда вылетали, 2 раза занимали там 1 место)!)
На уровне РПЛ - ниже среднего (второй раз возвращаются - второй раз проблемы с закреплением в лиге, при этом с разными тренерами)...
На уровне ФНЛ - лучшая (2 раза туда вылетали, 2 раза занимали там 1 место)!)
На уровне РПЛ - ниже среднего (второй раз возвращаются - второй раз проблемы с закреплением в лиге, при этом с разными тренерами)...
Скройся по скорее, а то стыдно за спартак
Скройся по скорее, а то стыдно за спартак