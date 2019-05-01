ГлавнаяНовости

Широков покинул «Динамо»

01 мая 2019, 16:27

Московское «Динамо» официально объявило о том, что пост советника генерального директора по спортивным вопросам покинул Роман Широков.

Футбольный клуб «Динамо-Москва» желает Роману Широкову успехов в дальнейшей карьере.

По слухам, у Широкова были разногласия с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноВ руководстве молодежки «Динамо» произошли изменения
01 мая Комментарии1
Ван Боммел может возглавить «Милан»
30 апреля Комментарии20
Вартапетов может покинуть пост главы медицинского штаба «Спартака»
29 апреля Комментарии3
СлухиШироков решил уйти из «Динамо»
29 апреля Комментарии21
ОфициальноКаннаваро покинул пост наставника сборной Китая после двух матчей
29 апреля Комментарии4
Адиев летом может возглавить «Ахмат»
26 апреля Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
   469 / 954
вчера в 11:49
А мне парень нравится. И играл с умом, и отвечал нетривиально.
Сп62
Сп62 ответил VV V
   469 / 954
вчера в 11:44
А ты, и не говори!..
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   23 / 954
вчера в 11:39
Умеет же человек пустить пыль в глаза.
А через какое-то время выясняется,что просто никакой.
Так было,так и будет.
Не любит и не уважает никого вокруг.
Только себя.
За что?
Скользкий хлопчик.
Timmi-80
Timmi-80 ответил Tostao
   810 / 954
вчера в 08:04
Я бы сказал:"Слишком умный, ну просто не в меру умный." "Динамо" перекрестилось.
не знал как культурно о нем сказать...
n272nm
n272nm
   150 / 954
01 мая в 23:53
Непонятно, что Широков делал в Динамо.
VV V
VV V
   303 / 954
01 мая в 23:25
Вот, что значит государство управляет (банк ВТБ), придумали должность: "пост советника Генерального директора по спортивным вопросам...."-такое безобразие (должность) попробуй предложи Гинеру.....ответ будет сразу ! аха-ха-ха......ничего в мозгах нет, кроме как откатить, своровать, приписать, обмануть и т.д. .....очень стыдно стало даже за Динамо, не говоря о холестериновом свином Спартаке, а о государственном Локомотиве и говорить не хочется.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   249 / 954
01 мая в 22:40
Хохлова не перехитрить
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   153 / 954
01 мая в 20:50
Не его это поприще...)) 😊
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
01 мая в 20:40
В свое время искрометные выражения дарил на радость публике...)
Tostao
Tostao ответил Jeck Denielse
   336 / 954
01 мая в 20:30
Умный парень.. Нигде не пропадёт... Удачи ему..
Я бы сказал:"Слишком умный, ну просто не в меру умный."
"Динамо" перекрестилось.
311
311
   53 / 954
01 мая в 20:01
Банана, банана-мама...)
За адекватность
За адекватность
   68 / 954
01 мая в 19:50
Надо полагать экспертов на Матч ТВ прибавится.
Союзник противников
Союзник противников
   20 / 954
01 мая в 19:23
Ещё один пошёл в народ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
01 мая в 19:18
Умный парень..
Нигде не пропадёт...
Удачи ему..
ЮЗИК
ЮЗИК
   243 / 954
01 мая в 18:55
Временно без работный
Parovoznic
Parovoznic ответил Красно Синий воин
   56 / 954
01 мая в 18:47
Видать Хохлову советы не понравились.
Это что ж он такого Хохлову советовал?
Рассказывал, куда ему идти?
Знатог
Знатог
   356 / 954
01 мая в 18:47
Футбольный клуб «Динамо-Москва» желает Роману Широкову успехов где угодно, только не у нас.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил loko7
   72 / 954
01 мая в 18:47
Видать Хохлову советы не понравились.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответил Брулин
   157 / 954
01 мая в 18:38
Про какой состав речь?)
На уровне ФНЛ - лучшая (2 раза туда вылетали, 2 раза занимали там 1 место)!)
На уровне РПЛ - ниже среднего (второй раз возвращаются - второй раз проблемы с закреплением в лиге, при этом с разными тренерами)...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил Hypnoz
   105 / 954
01 мая в 18:33
Бомж, остаётся бомжом. В какой кафтан не ряди.... .
утю-тю)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил alexamit
   105 / 954
01 мая в 18:32
Что же он Хохлова с собой не взял?
он ему нужен?)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   105 / 954
01 мая в 18:32
что про Динамо ни говори, лучшие его покидают.
loko7
loko7
   311 / 954
01 мая в 18:26
Видать советы как играть в футбол закончились.
alexamit
alexamit
   349 / 954
01 мая в 18:21
Что же он Хохлова с собой не взял?
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
01 мая в 18:18
В "Зенит пойдёт, будет опять виражам НЕМНОГО ТРОЛЛИНГА показывать!
112910415
112910415
   97 / 954
01 мая в 18:17
недолгий роман...
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Hypnoz
   293 / 954
01 мая в 18:17
Бомж, остаётся бомжом. В какой кафтан не ряди.... .
"Люди, которые привели меня в футбол, — это мой отец и крестный — всю жизнь болели за «Спартак». Кроме того, наверное, 99 процентов моих друзей тоже поддерживают красно-белый клуб. Во многом это и объясняет мой выбор. Надеюсь, что удастся порадовать всех спартаковских болельщиков. Хочется, чтобы они вспомнили, что такое чемпионство любимой команды. Естественно, для меня переход в «Спартак» — это вызов. У клуба с такими традициями и у всех красно-белых болельщиков всегда только одна цель — борьба за трофеи. Это полностью соответствует моим амбициям, и надеюсь, что нам удастся решить поставленные задачи"

Скройся по скорее, а то стыдно за спартак
Заполярный
Заполярный ответил Гавроша
   258 / 954
01 мая в 18:13
В спартаке нет президента - широков сгодится.
Заберите себе этого специалиста. Пусть в зените порядок наведет.
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
01 мая в 18:11
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
       679 / 954
    01 мая в 18:07
    Не ушел, а на дверь указали.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100