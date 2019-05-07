Джорджевич: «Надеюсь, еще смогу помочь „Зениту“»

вчера, 23:09

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич, права на которого принадлежит «Зениту», выразил надежду, что он еще пригодится клубу из Санкт-Петербурга.

Контракт черногорца с «Зенитом» истекает через год.