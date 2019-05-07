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Джорджевич: «Надеюсь, еще смогу помочь „Зениту“»

вчера, 23:09

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич, права на которого принадлежит «Зениту», выразил надежду, что он еще пригодится клубу из Санкт-Петербурга.

Контракт черногорца с «Зенитом» истекает через год.

Конечно, где-то глубоко в голове сидит вопрос — что будет дальше. Но это никак не может помешать мне на все сто быть готовым к оставшимся играм этого сезона за «Арсенал». Тем более относительно будущего до конца этого сезона ясность все равно вряд ли наступит. Поэтому концентрируюсь на играх за Тулу. Так и должно быть, думаю, пока я здесь. Тем более «Арсенал» дал мне очень многое. Поэтому быть расслабленным и думать о будущем — самое последнее, чего сейчас хочется.

А пока, пользуясь случаем, хотел бы еще раз поздравить всех болельщиков «Зенита». Знаю, что они долго ждали этого чемпионства. Еще хочу поблагодарить их за поддержку. Я ее каждый день чувствую. И могу сказать, что счастлив быть частью петербургского клуба. Надеюсь, еще смогу помочь «Зениту».  

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Все комментарии
n272nm
n272nm
   261 / 1038
сегодня в 00:48
Хотелось бы, чтобы Джорджевич вернулся в Зенит. Это было бы куда полезней, чем слухи про не нужного Фернандеса.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   18 / 1038
сегодня в 00:43
Хотелось бы видеть Луку в "Зените", но лимит...((
STVA 1
STVA 1
   42 / 1038
сегодня в 00:10
Лука далеко не хуже хвалёного арга Дриусси!
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 1038
вчера в 23:35
Играй за Арсенал .
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
   201 / 1038
вчера в 23:35
Надеюсь Арсенал перегонит Спартак..
Удачи тебе Лука и ждем в Зенит!!!
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