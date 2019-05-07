Джорджевич: «Надеюсь, еще смогу помочь „Зениту“»

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич, права на которого принадлежит «Зениту», выразил надежду, что он еще пригодится клубу из Санкт-Петербурга.
Контракт черногорца с «Зенитом» истекает через год.
Конечно, где-то глубоко в голове сидит вопрос — что будет дальше. Но это никак не может помешать мне на все сто быть готовым к оставшимся играм этого сезона за «Арсенал». Тем более относительно будущего до конца этого сезона ясность все равно вряд ли наступит. Поэтому концентрируюсь на играх за Тулу. Так и должно быть, думаю, пока я здесь. Тем более «Арсенал» дал мне очень многое. Поэтому быть расслабленным и думать о будущем — самое последнее, чего сейчас хочется.
А пока, пользуясь случаем, хотел бы еще раз поздравить всех болельщиков «Зенита». Знаю, что они долго ждали этого чемпионства. Еще хочу поблагодарить их за поддержку. Я ее каждый день чувствую. И могу сказать, что счастлив быть частью петербургского клуба. Надеюсь, еще смогу помочь «Зениту».
Удачи тебе Лука и ждем в Зенит!!!
Удачи тебе Лука и ждем в Зенит!!!