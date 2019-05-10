«Барселона» может продать своего полузащитника в «Интер» за 50 млн евро

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич летом может перебраться в «Интер». Сумма трансфера оценивается в 50 млн евро.
По слухам, прошлым летом каталонцы уже договорились с ПСЖ о продаже хорвата за 90 млн евро, но сам футболист отказался переезжать в Париж.
31-летний Ракитич перешел в «Барсу» летом 2014 года за 18 млн евро. На его счету 265 матчей (35 голов) в составе каталонцев.
Он вообще средненький игрочишка щас! Как можно за него 50 давать? Он всего лишь по.лиза Месси
Он вообще средненький игрочишка щас! Как можно за него 50 давать? Он всего лишь по.лиза Месси