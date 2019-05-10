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«Барселона» может продать своего полузащитника в «Интер» за 50 млн евро

сегодня, 14:01

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич летом может перебраться в «Интер». Сумма трансфера оценивается в 50 млн евро.

По слухам, прошлым летом каталонцы уже договорились с ПСЖ о продаже хорвата за 90 млн евро, но сам футболист отказался переезжать в Париж. 

31-летний Ракитич перешел в «Барсу» летом 2014 года за 18 млн евро. На его счету 265 матчей (35 голов) в составе каталонцев.

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Все комментарии
Ikarus74
Ikarus74
   875 / 1100
сегодня в 15:49
Надо просто сказать Ивану спасибо, много чего хорошего сделал для барсы! Удачи в Интере, который этот переход несомненно усилит
Denkuz
Denkuz ответил вячеслав остапенко
   94 / 1100
сегодня в 15:38
Интер купит игрока Барселоны
Уверен?
Bavaria_M
Bavaria_M
   231 / 1100
сегодня в 15:01
Жесть время летит, уже 31 ему, но интер явно усилит
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   311 / 1100
сегодня в 14:55
Интер купит игрока Барселоны
Ruslik1982
Ruslik1982
   80 / 1100
сегодня в 14:43
то то он такой довольный был после игры, уйти наконец из этого позора
95-shishani-95
95-shishani-95
   71 / 1100
сегодня в 14:23
В Интере с крыши что ли упали?
Он вообще средненький игрочишка щас! Как можно за него 50 давать? Он всего лишь по.лиза Месси
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 1100
сегодня в 14:20
Средний игрочишка, надо продавать .....пока хоть что то за него предлагают!!!
ДАША Д
ДАША Д
   148 / 1100
сегодня в 14:15
Ценник упал почти в два раза.
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   338 / 1100
сегодня в 14:13
По делом, не надо лыбу давить, когда Месси грустит)
FILL3286
FILL3286
   72 / 1100
сегодня в 14:05
стыдно за месси и авентус стало че та
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