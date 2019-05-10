«Барселона» может продать своего полузащитника в «Интер» за 50 млн евро

сегодня, 14:01

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич летом может перебраться в «Интер». Сумма трансфера оценивается в 50 млн евро.

По слухам, прошлым летом каталонцы уже договорились с ПСЖ о продаже хорвата за 90 млн евро, но сам футболист отказался переезжать в Париж.

31-летний Ракитич перешел в «Барсу» летом 2014 года за 18 млн евро. На его счету 265 матчей (35 голов) в составе каталонцев.