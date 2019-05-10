«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер вингера «Суонси» за 15 млн фунтов

Вингер «Суонси» Даниэль Джеймс в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что стороны практически договорились о трансфере 21-летнего валлийца. Сумма сделки составит 15 млн фунтов.
Действующий контракт Джеймса с «лебедями» истекает через год. В текущем сезоне футболист забил 4 гола и сделал 7 результативных передач в 33 матчах Чемпионшипа.
Меня больше интересует ситуация с Дибала, к чему вот он нам?
Меня больше интересует ситуация с Дибала, к чему вот он нам?
Как можно покупать на жизненно важную позицию, на которой не было нормального игрока со времён Валенсии на райтвинге, этого ноунейма. Есть ведь ПСВшный мекс. Неужели он хуже это валлийского чуда, с которым Лебеди заняли 10 место в ч.шипе?
Как можно покупать на жизненно важную позицию, на которой не было нормального игрока со времён Валенсии на райтвинге, этого ноунейма. Есть ведь ПСВшный мекс. Неужели он хуже это валлийского чуда, с которым Лебеди заняли 10 место в ч.шипе?
Руководство совсем положило на клуб.
Руководство совсем положило на клуб.