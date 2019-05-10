«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер вингера «Суонси» за 15 млн фунтов

сегодня, 11:49

Вингер «Суонси» Даниэль Джеймс в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что стороны практически договорились о трансфере 21-летнего валлийца. Сумма сделки составит 15 млн фунтов.

Действующий контракт Джеймса с «лебедями» истекает через год. В текущем сезоне футболист забил 4 гола и сделал 7 результативных передач в 33 матчах Чемпионшипа.