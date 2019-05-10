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«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер вингера «Суонси» за 15 млн фунтов

сегодня, 11:49

Вингер «Суонси» Даниэль Джеймс в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что стороны практически договорились о трансфере 21-летнего валлийца. Сумма сделки составит 15 млн фунтов.

Действующий контракт Джеймса с «лебедями» истекает через год. В текущем сезоне футболист забил 4 гола и сделал 7 результативных передач в 33 матчах Чемпионшипа.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   323 / 1097
сегодня в 12:57
Желаю Джеймсу успехов в новой команде
ILOVEMU
ILOVEMU ответил galem72
сегодня в 12:52
Реально, надеюсь, что Скай ошибается...
В принципе на скамейку может берут.

Меня больше интересует ситуация с Дибала, к чему вот он нам?
galem72
galem72 ответил ILOVEMU
   317 / 1097
сегодня в 12:36
Наверное он умеет играть на пианино лучше чем Санчес)
Реально, надеюсь, что Скай ошибается...
ILOVEMU
ILOVEMU ответил galem72
сегодня в 12:32
Это просто вселенский фэйл! Как можно покупать на жизненно важную позицию, на которой не было нормального игрока со времён Валенсии на райтвинге, этого ноунейма. Есть ведь ПСВшный мекс. Неужели он хуже это валлийского чуда, с которым Лебеди заняли 10 место в ч.шипе?
Наверное он умеет играть на пианино лучше чем Санчес)
galem72
galem72
   317 / 1097
сегодня в 12:30
Это просто вселенский фэйл!
Как можно покупать на жизненно важную позицию, на которой не было нормального игрока со времён Валенсии на райтвинге, этого ноунейма. Есть ведь ПСВшный мекс. Неужели он хуже это валлийского чуда, с которым Лебеди заняли 10 место в ч.шипе?
ILOVEMU
ILOVEMU ответил Владимир Ушаков
сегодня в 12:17
Видимо с Санчо не договорились, а так направо видимо толковых вариантов нету. Из топовых доступных только Бэйл, а он уже старый и хрусталь с большой зарплатой,из таких один уже есть в составе(Санчес). По мне лучше бы тогда дали шанс Чонгу чем покупать Джеймса. Хотя кто знает что из себя этот Джеймс представляет, может возьмет вдруг и заиграет.
Ты игру Чонга видел? Все мячи что ему давали он бездарно терял. Лучше купить Зиеша у Аякса или Малкома у Барселоны, но нет Вудворд выложит за валлийского ноунейма 15 лямов, збс че
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил ILOVEMU
   965 / 1097
сегодня в 12:07
Еееее трансферы уровня чемпионшипа подошли) Руководство совсем положило на клуб.
Видимо с Санчо не договорились, а так направо видимо толковых вариантов нету. Из топовых доступных только Бэйл, а он уже старый и хрусталь с большой зарплатой,из таких один уже есть в составе(Санчес). По мне лучше бы тогда дали шанс Чонгу чем покупать Джеймса. Хотя кто знает что из себя этот Джеймс представляет, может возьмет вдруг и заиграет.
ILOVEMU
ILOVEMU
сегодня в 11:52
Еееее трансферы уровня чемпионшипа подошли)
Руководство совсем положило на клуб.
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