Райола тормозит трансфер де Лигта в «Барселону», требуя комиссионных

Переговоры по переходу капитана «Аякса» Матийса де Лигта в «Барселону» приостановились, сообщают в Испании. Всему виной - агент футболиста Мино Райола и его финансовые аппетиты.
Клубы уже согласовали сумму трансфера - около 70 млн евро, однако Райола требует 20% комиссионных от этой суммы - 14 млн евро. Стандартные агентские комиссионные как правило составляют от 5 до 10%.
В итоге и «Аякс» не желает терять немалую часть денег, и «Барселона» не готова на дополнительные расходы в пользу итальянского агента.
И подписать этого защитника
И подписать этого защитника
А то самый дорогой состав на планете, станет еще мощнее и сильнее, а все лавры будут доставаться Месси, а его почетатели будут кричать: "что в барсе одни бездари, а их всех "тащит" один Месси"🤦🤦🤦
А то самый дорогой состав на планете, станет еще мощнее и сильнее, а все лавры будут доставаться Месси, а его почетатели будут кричать: "что в барсе одни бездари, а их всех "тащит" один Месси"🤦🤦🤦