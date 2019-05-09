Райола тормозит трансфер де Лигта в «Барселону», требуя комиссионных

вчера, 23:45

Переговоры по переходу капитана «Аякса» Матийса де Лигта в «Барселону» приостановились, сообщают в Испании. Всему виной - агент футболиста Мино Райола и его финансовые аппетиты.

Клубы уже согласовали сумму трансфера - около 70 млн евро, однако Райола требует 20% комиссионных от этой суммы - 14 млн евро. Стандартные агентские комиссионные как правило составляют от 5 до 10%.

В итоге и «Аякс» не желает терять немалую часть денег, и «Барселона» не готова на дополнительные расходы в пользу итальянского агента.