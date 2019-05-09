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Райола тормозит трансфер де Лигта в «Барселону», требуя комиссионных

вчера, 23:45

Переговоры по переходу капитана «Аякса» Матийса де Лигта в «Барселону» приостановились, сообщают в Испании. Всему виной - агент футболиста Мино Райола и его финансовые аппетиты.

Клубы уже согласовали сумму трансфера - около 70 млн евро, однако Райола требует 20% комиссионных от этой суммы - 14 млн евро. Стандартные агентские комиссионные как правило составляют от 5 до 10%.

В итоге и «Аякс» не желает терять немалую часть денег, и «Барселона» не готова на дополнительные расходы в пользу итальянского агента.

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Все комментарии
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   369 / 1096
сегодня в 00:24
Впервые желаю удачи Райоле) Надеюсь, его колодки выдержат эти тормоза)
jobss
jobss ответил juvenale
   135 / 1096
сегодня в 00:21
жирный красава,разводи на бабло до конца
у вас 2 одинаковых комментария, это не по Вашей вине произошло, поэтому без наказания удалил
bsww
bsww ответил Летучий-Голландец.
   264 / 1096
сегодня в 00:18
Нужно воспользоваться его отсутствием) И подписать этого защитника
можно попросить игрока расторгнуть контракт с этим агентом, только что там с оплатой за разрыв?
juvenale
juvenale ответил NGY
   5 / 1096
сегодня в 00:11
Надесь Де Лигт не перйдет в Барселону. А то самый дорогой состав на планете, станет еще мощнее и сильнее, а все лавры будут доставаться Месси, а его почетатели будут кричать: "что в барсе одни бездари, а их всех "тащит" один Месси"🤦🤦🤦
он уже там
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил bsww
   37 / 1096
сегодня в 00:07
Нужно воспользоваться его отсутствием)
И подписать этого защитника
bsww
bsww ответил Летучий-Голландец.
   264 / 1096
сегодня в 00:06
Его же вроде отстранили от деятельности на несколько месяцев)
А с какого числа мы не знаем. Если с 01-06, то у него ещё есть время
NGY
NGY
   13 / 1096
сегодня в 00:06
Надесь Де Лигт не перйдет в Барселону.

А то самый дорогой состав на планете, станет еще мощнее и сильнее, а все лавры будут доставаться Месси, а его почетатели будут кричать: "что в барсе одни бездари, а их всех "тащит" один Месси"🤦🤦🤦
vinyardrip
vinyardrip
   591 / 1096
сегодня в 00:04
Вот зачем он там? Коутиньо убили? Дембеле убили? Кого вам мля еще надо
vinyardrip
vinyardrip
   591 / 1096
сегодня в 00:01
Вот зачем он там? Коутиньо убили? Дембеле убили? Кого вам мля еще надо
juvenale
juvenale
   5 / 1096
сегодня в 00:00
жирный красава,разводи на бабло до конца
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   296 / 1096
вчера в 23:56
А чего они на прямую не могут договорится? Я бы хотел что бы его кинули.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Летучий-Голландец.
   25 / 1096
вчера в 23:55
Его же вроде отстранили от деятельности на несколько месяцев)
Оно не тонет же.
дурман
дурман
   137 / 1096
вчера в 23:53
Его же в бан отправили
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   37 / 1096
вчера в 23:50
Его же вроде отстранили от деятельности на несколько месяцев)
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