Месси вне критики. «Барселона» в заложниках у привычек

вчера, 13:00

Бартомеу не зарежет священного агнца, но «Соккер.ру» понимает – многие уйдут, чтобы Лионель снова был доволен.

Роналдо прав – Месси тоже виноват

У бразильцев Роналдо и Роналдиньо не только великие матчи за «Барселону» - отсюда право рассуждать о ее жизни, но и живые мозги. Первый хорош в покере и бизнесе, соображает. А второй нетривиально мыслит. Поэтому когда Роналдиньо допустил, что «Тоттенхэм» может сыграть в финале ЛЧ еще до ответного матча с «Сити», то не просто пытался напророчить Гвардиоле вылет по старой недружественной памяти.

А Роналдо теперь сказал, что неправильно винить во всех проблемах «Барселоны» каждого, за исключением капитана. Особенно если в решающих матчах Месси как протухший шашлык из козлятины, а не самый бодливый атакующий игрока мира. Коим и является по статистике сезона. Почему козлятины? В мире его величают G.O.A.T. – аббревиатура повторяет английское слово «козел». Но это не оскорбление, а наоборот – расшифровывается «величайший всех времен».

И пока у каталонской прессы и большей части фанатов «Рафик невиновен», уже в 10 именно решающих матчах Аргентины и «Барселоны» Лионель с 2014 года никакой. Пора изменить подход? Стоит убрать божественный статус с нападающего и работать с ним, как с человеком, у которого в детстве были намеки на аутизм. Иногда даже в случае прохода каталонцев дальше – как с ПСЖ , Месси бывает никаким. И если нет вокруг команды, способной спасти, то «Барселону» ждет жесткий вылет.

Причем их именно уничтожают – «Ювентус», «Рома» и «Ливерпуль» громили испанского чемпиона, а Лионель бродил по полю, словно не умеет играть в футбол. Или сопротивлялся, но крайне неудачно. Итог всегда один, ничего нового. Морально «Барселона» - слабый фаворит, поскольку ее живой символ психологически – не самый сильный человек.

Парадокс, но «Барселона» без команды

Набор отличных и не очень футболистов. Но не стоит путать мастерство и сочетаемость. Изюминки нет, поэтому их так встречают в Европе. Также не стоит забыть о перепадах формы. У тер Штегена ровно столько работы, чтобы понять – нужен оборонец. Умтити скис после победы на ЧМ -18 и травмы, хотя в России сыграл круто. Ленгле – старательный, не более, а Пике заметно постарел.

На флангах тоже не все в порядке, хотя когда Альба на пике формы, то играет как один из лучших фланговых защитников мира. Но справа нового Алвеса нет, следовательно, нет эффекта урагана для соперников, Семеду и Серхи – середняки, как их не нахваливай. Как нет пока рядом с Бускетсом новичка команды де Йонга. Хотя опыт поражений, когда ведешь в три мяча, Френки на днях тоже получил.

Как видите, скорее нужны цепкие, чем техничные. Кроме центра поля, пора перестраивать атаку. Суарес легко может пообещать не праздновать голы буквально в каждом гостевом матче ЛЧ – на выезде давно не забивал. Оставаясь легендой профессии, Луис стал играть менее продуктивно – и больное колено мешало. Не вытаскивает в финалы, как во времена трио с Месси и Неймаром. Нужна новая связка.

Но чтобы «Барселона» могла покупать, ей нужно продавать. И список тех, кто может покинуть «блаугранас» после сезона с испанским чемпионством и финалом Кубка Короля против «Валенсии», большой. Ведь внутренние трофеи давно не возбуждают финансовое воображение Бартомеу – понимает, что клепать доходы на одном Месси сложно. А с каждым очередным поражением будет расти толпа свистящих фанатов.

Вырастили требовательную публику, и та прекрасно видит – нет подпитки из «Ла Масии», как раньше, тут Хави прав. А сам Месси плох именно в решающий момент. Роналду фанаты «Реала» не жаловали, требовательные каталонцы к Лионелю относятся куда мягче, но с команды потребуют строго. Ведь очевидно, что Вальверде и спортивные менеджеры клуба вместе с Бартомеу просчитались. Коутиньо и Дембеле почти за 300 млн евро – неудачные ставки.

Список на расставание очень длинный

Для чемпионской команды у «Барселоны» многовато тех, кто не нужен или собирается уйти летом. Яспер Силлессен, например. Не то чтобы Марк-Андре ставил под сомнение свое место в основе. Но на случай, если тер Штеген не сможет сыграть, у «Барселоны» нет сильного второго вратаря. И «Ла Масия» выпустила одного более-менее приличного голкипера – Онана. Но он пока в «Аяксе». Бартомеу может заплатить за камерунца немало денег.

Также воюют за де Лигта, который якобы уже отказал «Юнайтед» – и правильно сделал. При этом приезд голландца означает отъезд Умтити, ведь надо где-то деньги брать. В команде есть те, кто не подходит под стандарты времен Гвардиолы. Или потерял интерес, как Ракитич – сразу после Ливерпуля отправился в Севилью, где фотографировался в обнимку с местным «авторитетом» – сыном заключенного в тюрьму Дель Нидо.

Плевать им всем на результат. Пике и компания привыкли крупно уступать в ЛЧ , ничего нового. Живут прошлым, а когда в заявке Мурильо, Вермален, Боатенг, Малком, Коутиньо, Рафинья или Денис Суарес на контракте, о какой победе в ЛЧ речь? Даже Пике без Пуйоля или Маскерано - людей, отвечавших за звон бубенцами в решающих матчах, характер не показывает. Не исключен уход самого Жерара, если не получится сделать ставку на защитника, у которого харизмы хватит хотя бы на шевелюру капитана Карлеса.

Ну, и Вальверде может уйти. Хороший дядька пытается перестроить «Барселону», а не выезжает на классе, как делал Луис Энрике. Но у Эрнесто две проблемы. Первая – не привил новые принципы, правильно настаивая, что старые не работают. И вторая – неверие команды в его характер. Как футболисты уровня самомнения Пике, Месси и Бускетса поверят, что в решающий момент Вальверде хватит авторитета в раздевалке, чтобы запретить им вылететь, если пережил Рим и Ливерпуль?

Для звезд, вроде Месси, этот тренер теперь и навсегда будет ассоциироваться с беспомощностью в решающий момент. И никак иначе. Поэтому даже если это стратегическая ошибка и новый наставник окажется хуже – Вальверде в списке на уход. Вернее, он уже уволен. К сожалению, ведь Эрнесто ведет себя достойно и тактически сделал больше, чем все после Гвардиолы вместе взятые.

Варианта продать Месси не существует

Раньше опция была, но до того, как Бартомеу сделал Лионеля спортивным директором клуба, а форвард перешагнул отметку в 31 год. Стратегически у «Барселоны» два пути. Или держаться за аргентинца, пока не завершит карьеру. Или устроить перезагрузку с опережением провала, резать мясо. Ведь чем сильнее зависят от Месси – тем выше вероятность еще раз выиграть ЛЧ лет через 10.

Лионель может через сезон забивать не меньше, чем сейчас, но не станет в 33 года футболистом с упрямством Марадоны. Никогда таким не был, его плюсы в другом. Так что нужна сильная команда вокруг. Но даже если такой коллектив создадут, насколько хватит Месси? Получился четвертый подряд сезон с провалом в ЛЧ . Только если Лионель не будет слишком сильно лезть в селекцию, есть смысл продолжать сотрудничество.

А вот если бы Месси и его клуб были смелее, то именно прошлым летом аргентинцу стоило сделать то, на что решился в солидном возрасте Роналду – на новый вызов. Не сказать, что есть много клубов, где Лионелю можно обеспечить привычные условия. Фактически в списке только МС и ПСЖ , причем оба не могут позволить себе трансфер Месси из-за финансовых ограничений УЕФА . Вот и получается, что нет такой опции, как отпустить Лионеля, чтобы сейчас ни фантазировали.

За 250-300 млн евро аргентинца в таком возрасте покупать глупо, а дешевле Бартомеу не отдаст. И как раз в этом большая проблема. Летом Месси останется, а половину команды попробуют распродать – не всегда основных, но их тоже. И все в результате сведется к именам людей, которые усилят «Барселону». А также к одной фамилии, что может изменить все – главного тренера. Пока не выбрали наставника – Вальверде еще в январе не исключал уход, знаем лишь проблему.

Она в том, что Месси определяет, кто оправдал или не оправдал надежды. Дальновидный клуб подстраховал бы Суареса другим нападающим – Лионель не разрешил. У де Йонга в «Аяксе» много прав, а в «Барселоне» ему дорогу перейдет Месси, ведь нет Гвардиолы или Энрике, чтобы конфликтовали с аргентинцем и заставляли его быть частью системы, а не свободным художником.

«Барселона» не готова делать выводы

Безвыходная ситуация. И с Месси нет побед в Европе, и без него никаких гарантий. Зато причина в самой «Барселоне». Но парадокс в том, что не исключается скатывание команды на дно в район МЮ , когда Месси завершит карьеру. Без Лионеля необязательно будет лучше, пусть разозлил в Ливерпуле многих фанатов клуба, которые считают, что «блаугранас» значат не меньше, чем их главная легенда в истории.

Непростая это задача - набрать для Месси правильных напарников. Как видите, у многих коллег не получилось сыграть с Лионелем так, чтобы уверенно забраться в финал Лиги чемпионов или вернуть кубок в город Гауди и Дали. И город Лионеля, ведь если суммировать проколы «Барселоны», то вины других футболистов, Бартомеу и Вальверде суммарно больше, чем лично форварда. Линчевать его первым за парочку плохих матчей после 48 голов и 16 ассистов нелогично.

Но пора понять, что ставить на одного Месси и запрещать его критиковать нельзя. Многократные провалы Аргентины и «Барселоны» давно доказали, что в одиночку Лионель большие турниры не выигрывает. А кто выигрывает? Такой у него характер – причина именно в ментальности, не в игре. Если нужно повести за собой – скорее скукожится где-то в тени ван Дейка, и окажется, что забить хотя бы один мяч не в состоянии.

Хотя в хороший вечер положит дубль с легкостью. Но если очевидно, что одного Месси мало, то где ходы Бартомеу? Где отставка Вальверде, распродажа лишних и набор команды с игрой, за которую «Барселону» и полюбили? Или наоборот – поддержка Эрнесто и полное ему доверие с трансферным бюджетом. Нет решений и это заметно. Также очевидно, что Месси обычно нужен коварный тренер, который его приструнит.

Понятно, что без великих игроков рядом Лионель конечную цель не покоряет. Значит, нас ждет веселое трансферное лето. Или «Барселона» возродится – подготовится к приходу тренера Хави, что начал подготовку к миссии в Катаре, или окажутся осенью в роли «Реала», провалив следующий сезон. Такой вариант не исключен, ведь если отнять сэйвы тер Штегена и голы Месси, то ничего передового, волнующего или завидного в «Барселоне» Вальверде нет.

Остальные такие же? Нет, остальные в финалах ЛЧ , а это мерило успеха. Чемпиона Испании ждет чистка, и от ее качества зависит итог следующего сезона. А этот получился никаким для всех, кроме вратаря и форварда. Да, обыграли «Атлетико» и «Реал» на спаде, но влетели 0:4 «Ливерпулю». И ничем этот влет от 0:3 с «Ювентусом» или «Ромой» не отличается. То есть у Бартомеу и Месси было три сезона, чтобы нивелировать минусы клуба, зависимого от одного человека, его капризов и состояния, но все вместе не справились.

Причем решения надо принимать вместо Лионеля, ведь в его голове может быть только одна мысль: «Я – король футбола всех времен, и никого лучше меня нет». Внедрить игрока с таким отношением к себе, но зажатостью в решающих матчах крайне сложно. И чтобы в ближайшие пять лет хотя бы разок «Барселона» дожила до финала ЛЧ , в составе нужны люди, способные не оглядываться на Месси. Забавно, но последним таким был Неймар – склеивал тройку в атаке, которая принесла Энрике «ушастого».

А теперь кто в лес, кто – по дрова, а кто прозевал угловой Тренд-Арнольда. Но все вместе являются командой, что из года в год не может сделать то, что много раз делал «Реал» - показать характер в еврокубках, когда одного мастерства мало. Также они не готовятся к тому, что Месси не вечен. Но еще хуже, что не признают – Лионель человек, у которого много показательных провалов, и его нужно ругать, чтобы анализировал их, а не винил всех вокруг, как в сборной, топал маленькой ножкой и кричал: «Подавайте нового тренера и напарников!»

Да, с «Барселоной» ничего страшного не произошло. В футболе проигрывать нормально. Ненормально не делать выводов после унизительных повторяющихся поражений.