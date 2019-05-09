«Реал» и «Челси» в шаге от заключения сделок по Азару и Ковачичу

сегодня, 19:23

По информации испанской прессы, «Реал» и «Челси» уже практически согласовали два трансфера.

Из Лондона в Мадрид переедет полузащитник Эден Азар. В переговорах по бельгийцу «сливочным» удалось достичь прогресса, хотя трансфер и обойдется им дороже 100 млн евро. Вместе с тем Матео Ковачич, игравший в «Челси» на правах аренды, станет полноправным игроком команды Маурицио Сарри.

Трансферный бан запрещает «Челси» регистрировать новичков, однако не распространяется на футболистов, которые уже играли в команде на правах аренды.