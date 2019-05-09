«Реал» и «Челси» в шаге от заключения сделок по Азару и Ковачичу

По информации испанской прессы, «Реал» и «Челси» уже практически согласовали два трансфера.
Из Лондона в Мадрид переедет полузащитник Эден Азар. В переговорах по бельгийцу «сливочным» удалось достичь прогресса, хотя трансфер и обойдется им дороже 100 млн евро. Вместе с тем Матео Ковачич, игравший в «Челси» на правах аренды, станет полноправным игроком команды Маурицио Сарри.
Трансферный бан запрещает «Челси» регистрировать новичков, однако не распространяется на футболистов, которые уже играли в команде на правах аренды.
Песок - неважная замена овсу (с) О'Генри
Песок - неважная замена овсу (с) О'Генри
Точнее перевел Челси на самофинансирование и саморазвитие.
Точнее перевел Челси на самофинансирование и саморазвитие.
В клубе явно и давно завелся вредитель, который разрушает клуб изнутри.
Куда смотрит Аркадьич?
Лучше бы ему продать клуб, он явно уже не заинтересован в делах и успехах
В клубе явно и давно завелся вредитель, который разрушает клуб изнутри.
Куда смотрит Аркадьич?
Лучше бы ему продать клуб, он явно уже не заинтересован в делах и успехах