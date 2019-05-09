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«Реал» и «Челси» в шаге от заключения сделок по Азару и Ковачичу

сегодня, 19:23

По информации испанской прессы, «Реал» и «Челси» уже практически согласовали два трансфера.

Из Лондона в Мадрид переедет полузащитник Эден Азар. В переговорах по бельгийцу «сливочным» удалось достичь прогресса, хотя трансфер и обойдется им дороже 100 млн евро. Вместе с тем Матео Ковачич, игравший в «Челси» на правах аренды, станет полноправным игроком команды Маурицио Сарри.

Трансферный бан запрещает «Челси» регистрировать новичков, однако не распространяется на футболистов, которые уже играли в команде на правах аренды.

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Все комментарии
Медив
Медив
   108 / 1093
сегодня в 20:45
Даже не знаю, с одной стороны хорват откровенно бесполезный кусок бревна. С другой стороны вспоминаю, что еще есть Бакайоко
abramjan
abramjan
   344 / 1093
сегодня в 20:42
удачи Азару...много лет он делал красиво в ЧЕЛСИ и всегда бился за синих
gentlewolf
gentlewolf
   257 / 1093
сегодня в 20:36
Азара меняют на Ковачича?
Песок - неважная замена овсу (с) О'Генри
The Frei
The Frei ответил ROMA DROGBA
   773 / 1093
сегодня в 20:32
Двойной удар по Челси. В клубе явно и давно завелся вредитель, который разрушает клуб изнутри. Куда смотрит Аркадьич? Лучше бы ему продать клуб, он явно уже не заинтересован в делах и успехах
Абрамович хотел выйграть ЛЧ, он ее выйграл, дальше охладел к футболу.

Точнее перевел Челси на самофинансирование и саморазвитие.
parallels
parallels
   4 / 1093
сегодня в 20:09
эй, отмените запрет на трансферы! ковачича уже нам обещали!
Abris
Abris
   346 / 1093
сегодня в 19:58
Длительный сериал закончится.
dimagas1
dimagas1
   244 / 1093
сегодня в 19:42
Ну значит еще и Ковачича сплавят))Может еще Бэйла с Куртуа тюхнут)))
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   354 / 1093
сегодня в 19:40
Двойной удар по Челси.

В клубе явно и давно завелся вредитель, который разрушает клуб изнутри.

Куда смотрит Аркадьич?

Лучше бы ему продать клуб, он явно уже не заинтересован в делах и успехах
ДСА
ДСА
   136 / 1093
сегодня в 19:27
Переговоры будут идти до последнего.
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