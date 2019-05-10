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«Локомотив» - «Рубин»: Жемалетдинов и Смолов выйдут в стартовом составе

сегодня, 18:30
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Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Рубина» на матч 28-го тура чемпионата России.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Крыховяк, Алексей Миранчук, Жемалетдинов, Антон Миранчук, Смолов.

«Рубин»: Коновалов, Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Степанов, Подберезкин, Башкиров, Коновалов, Байрамян, Полоз.

Ранее «Анжи» уступил «Арсеналу» и вылетел из РПЛ.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 1101
сегодня в 19:03
Очень принципиальные соперники......
В этом десятилетии в Премьер-Лиге ими сыгран 21 матч.....
6 раз выиграл Рубин ....5 раз выиграл Локо....10 ничьих....

Думаю Локо не будет рисковать Лигой Чемпионов ради Кубка...и сегодня сыграет по-максимуму......

Всем удачного вечера и красивой игры !!!
Danrog
Danrog
   102 / 1101
сегодня в 18:45
Ничья украсит тур.
Байкал-38
Байкал-38
   79 / 1101
сегодня в 18:43
Эдер в запасе, уже хорошо.
Артемкa
Артемкa
   322 / 1101
сегодня в 18:41
Смолов в стартовом составе Локомотива, не к добру это для Локомотива
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