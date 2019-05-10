«Локомотив» - «Рубин»: Жемалетдинов и Смолов выйдут в стартовом составе

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Рубина» на матч 28-го тура чемпионата России.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Крыховяк, Алексей Миранчук, Жемалетдинов, Антон Миранчук, Смолов.
«Рубин»: Коновалов, Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Степанов, Подберезкин, Башкиров, Коновалов, Байрамян, Полоз.
Ранее «Анжи» уступил «Арсеналу» и вылетел из РПЛ.
В этом десятилетии в Премьер-Лиге ими сыгран 21 матч.....
6 раз выиграл Рубин ....5 раз выиграл Локо....10 ничьих....
Думаю Локо не будет рисковать Лигой Чемпионов ради Кубка...и сегодня сыграет по-максимуму......
Всем удачного вечера и красивой игры !!!
В этом десятилетии в Премьер-Лиге ими сыгран 21 матч.....
6 раз выиграл Рубин ....5 раз выиграл Локо....10 ничьих....
Думаю Локо не будет рисковать Лигой Чемпионов ради Кубка...и сегодня сыграет по-максимуму......
Всем удачного вечера и красивой игры !!!