Компани: «Мы должны сфокусироваться на плюсах и минусах „Брайтона“»

Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани ответил на вопрос о том, что чувствует игрок перед решающим матчем в борьбе за чемпионство. В воскресенье «горожане» на выезде сыграют против «Брайтона» и, в случае победы, защитят титул чемпиона страны.

Ты стараешься не придавать игре слишком большого контекста. Под контекстом подразумеваются все возможные сценарии, которые могут произойти, тот факт, что это самая важная игра сезона, и то, что вы можете выиграть Премьер-Лигу.

Ощущения такие же, как в предыдущие [чемпионские] сезоны. Ты должен думать о простых вещах. Таких, как сильные и слабые стороны «Брайтона».

Ты должен быть уверен, что будешь в хорошей форме: хорошо есть, спать. Я не думаю о раскладах ни секунды. Я просто держу в голове то, что мы отправимся туда и проведём хороший матч.

С точки зрения вероятности у нас больше шансов на победу, если мы покажем хорошую игру, учитывая класс нашей команды. Все остальные сценарии на данный момент я считаю неуместными.