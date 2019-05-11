ГлавнаяНовости

Почеттино: «За 5 лет мы добились огромного успеха. Но что будет дальше?»

сегодня, 07:32

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отметил, что его будущее в лондонском клубе будет зависеть от дальнейших планов и амбиций руководства «шпор».

После пяти лет настало время завершить главу. 1-го, 6-го или 7-го июля, когда мы начнём предсезонную подготовку, ситуация уже не будет прежней. Очень важно иметь чёткое представление о дальнейшем развитии проекта.

Мы достигли огромного успеха на обоих фронтах – «Тоттенхэм» впервые сыграет в финале Лиги чемпионов и завершил постройку лучшего стадиона на планете. Вот, почему мы так гордимся этой пятилеткой. Но что будет дальше? Вот в чём вопрос. Какое будущее мы хотим для клуба? Сейчас мне трудно это объяснить. 

Я должен переговорить с Дэниелом [Леви]. Я должен услышать, что скажет босс и владелец клуба.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Компани: «Мы должны сфокусироваться на плюсах и минусах „Брайтона“»
Сегодня, 08:01 Комментарии1
Тухель: «Неймар может быть лидером, но я не буду менять капитана»
Сегодня, 06:55 Комментарии6
Гвардиола: «Мы должны быть психологически сильны в матче с „Брайтоном“»
Сегодня, 05:55 Комментарии4
Моура: «Плачу каждый раз, когда смотрю повтор игры с „Аяксом“»
Сегодня, 05:34 Комментарии3
Ван Дейк: «Чемпионская гонка продолжается, но нужно быть реалистами»
Сегодня, 05:15 Комментарии5
Сарри: «Не знаю, помогут ли успехи „Челси“ удержать Азара»
Сегодня, 04:00 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
abramjan
abramjan
   424 / 1084
сегодня в 08:53
в этом сезоне еще могут вылететь из четверки и проиграть финал лч
Ozabot
Ozabot
   314 / 1084
сегодня в 08:36
Почеттино набивает себе цену. К нему сейчас очередь со всей Европы выстроилась, вот он и примеряет зарплату. И правильно делает. Как-никак он выбил великого Гвардиолу из ЛЧ. И кто ожидал вообще увидеть «Тоттенхэм» в финале?
ДСА
ДСА
   141 / 1084
сегодня в 08:28
Дальше распродажа и сползание вниз.
112910315
112910315 ответил cska plus
   19 / 1084
сегодня в 08:11
Маурисио с таким составом добился огромного успеха, дальше такого везения как с Аяксом не будет.
Переиграв Аякс во втором тайме на каждом участке поля, забив три мяча, это ты называешь везением)
Zenit_84
Zenit_84
   175 / 1084
сегодня в 08:05
Дальше будет хуже
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 1084
сегодня в 07:58
Прогресс очевиден.....
Но Леви скажет "А где титулы ???"
Без победы в Чемпионате Англии или Еврокубке - это так и останется - лишь неплохой "пятилеткой"......)))

Последние титулы :
Чемпион Англии сезон 1960/61
Кубок Англии сезон 1991
Кубок Футбольной лиги 2008
Кубок УЕФА 1984
Кубок обладателей кубков УЕФА 1963
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   204 / 1084
сегодня в 07:58
Федун бы сказал про последние 5 лет: "Мы купили чемпионство и опозорили российский футбол на Энфилде..."
cska plus
cska plus
   35 / 1084
сегодня в 07:48
Маурисио с таким составом добился огромного успеха, дальше такого везения как с Аяксом не будет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100