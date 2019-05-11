Почеттино: «За 5 лет мы добились огромного успеха. Но что будет дальше?»

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отметил, что его будущее в лондонском клубе будет зависеть от дальнейших планов и амбиций руководства «шпор».

После пяти лет настало время завершить главу. 1-го, 6-го или 7-го июля, когда мы начнём предсезонную подготовку, ситуация уже не будет прежней. Очень важно иметь чёткое представление о дальнейшем развитии проекта.

Мы достигли огромного успеха на обоих фронтах – «Тоттенхэм» впервые сыграет в финале Лиги чемпионов и завершил постройку лучшего стадиона на планете. Вот, почему мы так гордимся этой пятилеткой. Но что будет дальше? Вот в чём вопрос. Какое будущее мы хотим для клуба? Сейчас мне трудно это объяснить.

Я должен переговорить с Дэниелом [Леви]. Я должен услышать, что скажет босс и владелец клуба.